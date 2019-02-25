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Масленица 2019: как приготовить заварные блины на кипятке

Кроме горячей воды, в этом рецепте используется молоко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:07
Блины на кипятке
Блины на кипятке
Фото: Depositphotos

Блины – непременный атрибут Масленицы, которая в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта. Мы расскажем, как приготовить самые вкусные блины на кипятке.

Блины на кипятке заварные

Ингредиенты:

  • Молоко – 0.5 л
  • Яйца – 2 шт. 
  • Сахар 0 2 ст.л.
  • Соль 0,5 ч.л. или по вкусу
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Мука – 200-250 г
  • Кипяток – 335 мл
  • Растительное масло – 5 ст.л.

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Рецепт приготовления:

  1. Яйца взбить венчиком с сахаром и солью. 
  2. Добавить к ним молоко, размешать.
  3. Всыпать муку, смешанную с разрыхлителем, размешать. Тесто будет как на оладьи. 
  4. Вылить в тесто кипяток и быстро все перемешать.
  5. Добавить в тесто растительное масло, перемешать.
  6. Выпекать блинчики как обычно, сковороду смазывать не нужно.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сайт "Сегодня" также делился рецептом тонких блинов на сыворотке

Смотрите видео, как приготовить тонкие блины по рецепту Евгения Клопотенко:

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Источник: Сегодня
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