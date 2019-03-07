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Масленица 2019: какие блины готовят украинские знаменитости

Катя Бужинская делает блины на воде, а Злата Огневич – на кокосовом молоке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:18

Началась неделя Масленицы, и наши звезды уже готовятся к празднованиям и угощениям с блинами. Кто-то готовит своими руками, как певец Сергей Бабкин. А вот ведущий Вячеслав Соломка экспериментирует со вкусом. У кого-то блины с маслом, у кого-то с икрой, а у Славика – как в детстве, со сладкой намазкой.

Певица Катерина Бужинская пользуется семейным рецептом, который передается из поколения в поколение.

"Напекла блинов по старинному рецепту моей прабабушки, со сливочным маслом и сахаром. Как говорят, "первый блин всегда комом". Может, не такие красивые, но очень вкусные. После гастролей и съемок на ТВ нужно расслабиться", – написала Катя в своем Instagram.

Признается, рецепт простой: "Тесто на воде, начинка, сливочное масло и сахар. Есть горячими". 

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Особенные блины готовит Злата Огневич. От коровьего молока певица давно отказалась, и готовит на миндальном, с рисовой мукой и тростниковым сахаром. Злата уверяет: такие блины не только диетические, но и очень вкусные.  

Напомним, ранее мы делились рецептом диетических блинов от ведущего Григория Германа. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить блины "Сюзетт" от Лизы Глинской.

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Источник: Сегодня
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