Масленица 2019: лучшие идеи несладких начинок для блинов

Рецепты несладких начинки для блинов

Блины с сыром и ветчиной Фото: Depositphotos

Масленица в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта. Мы подготовили для вас идеи вкусных несладких начинок для блинов, которые можно легко приготовить из доступных продуктов.

Начинка из яиц и зеленого лука

Состав: 4 яйца, 50 г зеленого лука, 5-10 г укропа, соль.

Натереть вареные яйца на средней терке. Добавить рубленую зелень и соль (зеленый лук можно предварительно обжарить на растительном масле).

Блины с курицей

Состав: 1 куриная грудка, 10 г укропа, 2 вареных яйца, соль, перец.

Отварить куриную грудку. Измельчить ее на мясорубке. Укроп мелко нарезать. Вареные яйца натереть на крупной терке, добавить соль и перец по вкусу.

Грибная начинка в блины

Состав: 500 г грибов, 2 шт. репчатого лука, соль, перец.

Обжарить нарезанные грибы вместе с измельченным луком. Добавить соль и перец по вкусу.

Читайте также Масленица 2019: названия дней сырной недели

Начинка с красной рыбой

Состав: сливочный сыр или мягкий плавленый сыр, слабосоленая красная рыба.

Филе красной рыбы (подойдет слабосоленая или подкопченным форель или семга) мелко нарезать, смешать с сыром. По желанию добавить зелень.

Начинка с фаршем и рисом

Состав: 500 г мясного фарша, 1 луковица, 1/2 стакана вареного риса, растительное масло, соль, перец.

Лук мелко порубить. Фарш обжарить на растительном масле (при этом выпарить всю жидкость).

В обжаренный фарш добавить лук и продолжать обжаривать вместе на слабом огне до готовности фарша и лука. Лук не должен сильно поменять цвет. В готовый фарш с луком добавить отварной рис, посолить, поперчить и тщательно перемешать.

Печеночная начинка

Состав: 500 г печени (свиной, куриной или говяжьей), 2 луковицы, 1 морковь, 3 яйца, соль, перец.

Печень обжарить с луком и морковью, пропустить через мясорубку. Вареные яйца натереть на крупной терке, добавить соль и перец по вкусу.

Блины с сыром и ветчиной

Состав: 300 г ветчины, 150 г сыра, 2-3 вареных яйца, соль.

Ветчину нарезать соломкой, сыр и яйца натереть на крупной терке. Посолить по вкусу.

На заметку: помните, что во время Масленичной недели церковный устав запрещает употреблять в пищу мясо. Так что если вы собираетесь соблюдать каноны, избегайте блинов с начинкой из мяса и птицы.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сайт "Сегодня" также делился рецептом тонких блинов на сыворотке.

Смотрите видео, как приготовить тонкие блины по рецепту Евгения Клопотенко:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram