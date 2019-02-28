Масленица 2019: лучшие идеи несладких начинок для блинов
Рецепты несладких начинки для блинов
Масленица в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта. Мы подготовили для вас идеи вкусных несладких начинок для блинов, которые можно легко приготовить из доступных продуктов.
Начинка из яиц и зеленого лука
Состав: 4 яйца, 50 г зеленого лука, 5-10 г укропа, соль.
Натереть вареные яйца на средней терке. Добавить рубленую зелень и соль (зеленый лук можно предварительно обжарить на растительном масле).
Блины с курицей
Состав: 1 куриная грудка, 10 г укропа, 2 вареных яйца, соль, перец.
Отварить куриную грудку. Измельчить ее на мясорубке. Укроп мелко нарезать. Вареные яйца натереть на крупной терке, добавить соль и перец по вкусу.
Грибная начинка в блины
Состав: 500 г грибов, 2 шт. репчатого лука, соль, перец.
Обжарить нарезанные грибы вместе с измельченным луком. Добавить соль и перец по вкусу.
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Начинка с красной рыбой
Состав: сливочный сыр или мягкий плавленый сыр, слабосоленая красная рыба.
Филе красной рыбы (подойдет слабосоленая или подкопченным форель или семга) мелко нарезать, смешать с сыром. По желанию добавить зелень.
Начинка с фаршем и рисом
Состав: 500 г мясного фарша, 1 луковица, 1/2 стакана вареного риса, растительное масло, соль, перец.
Лук мелко порубить. Фарш обжарить на растительном масле (при этом выпарить всю жидкость).
В обжаренный фарш добавить лук и продолжать обжаривать вместе на слабом огне до готовности фарша и лука. Лук не должен сильно поменять цвет. В готовый фарш с луком добавить отварной рис, посолить, поперчить и тщательно перемешать.
Печеночная начинка
Состав: 500 г печени (свиной, куриной или говяжьей), 2 луковицы, 1 морковь, 3 яйца, соль, перец.
Печень обжарить с луком и морковью, пропустить через мясорубку. Вареные яйца натереть на крупной терке, добавить соль и перец по вкусу.
Блины с сыром и ветчиной
Состав: 300 г ветчины, 150 г сыра, 2-3 вареных яйца, соль.
Ветчину нарезать соломкой, сыр и яйца натереть на крупной терке. Посолить по вкусу.
На заметку: помните, что во время Масленичной недели церковный устав запрещает употреблять в пищу мясо. Так что если вы собираетесь соблюдать каноны, избегайте блинов с начинкой из мяса и птицы.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сайт "Сегодня" также делился рецептом тонких блинов на сыворотке.
Смотрите видео, как приготовить тонкие блины по рецепту Евгения Клопотенко:
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