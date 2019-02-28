Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Масленица 2019: лучшие идеи несладких начинок для блинов

Рецепты несладких начинки для блинов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:50
Блины с сыром и ветчиной
Блины с сыром и ветчиной
Фото: Depositphotos

Масленица в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта. Мы подготовили для вас идеи вкусных несладких начинок для блинов, которые можно легко приготовить из доступных продуктов.

Начинка из яиц и зеленого лука

Состав: 4 яйца, 50 г зеленого лука, 5-10 г укропа, соль.

Натереть вареные яйца на средней терке. Добавить рубленую зелень и соль (зеленый лук можно предварительно обжарить на растительном масле).

Блины с курицей

Состав: 1 куриная грудка, 10 г укропа, 2 вареных яйца, соль, перец.

Отварить куриную грудку. Измельчить ее на мясорубке. Укроп мелко нарезать. Вареные яйца натереть на крупной терке, добавить соль и перец по вкусу.

Грибная начинка в блины

Состав: 500 г грибов, 2 шт. репчатого лука, соль, перец.

Обжарить нарезанные грибы вместе с измельченным луком. Добавить соль и перец по вкусу.

Читайте также
Масленица 2019: названия дней сырной недели

Начинка с красной рыбой

Состав: сливочный сыр или мягкий плавленый сыр, слабосоленая красная рыба.

Филе красной рыбы (подойдет слабосоленая или подкопченным форель или семга) мелко нарезать, смешать с сыром. По желанию добавить зелень.

Начинка с фаршем и рисом

Состав: 500 г мясного фарша, 1 луковица, 1/2 стакана вареного риса, растительное масло, соль, перец.

Лук мелко порубить. Фарш обжарить на растительном масле (при этом выпарить всю жидкость).

В обжаренный фарш добавить лук и продолжать обжаривать вместе на слабом огне до готовности фарша и лука. Лук не должен сильно поменять цвет. В готовый фарш с луком добавить отварной рис, посолить, поперчить и тщательно перемешать.

Печеночная начинка

Состав: 500 г печени (свиной, куриной или говяжьей), 2 луковицы, 1 морковь, 3 яйца, соль, перец.

Печень обжарить с луком и морковью, пропустить через мясорубку. Вареные яйца натереть на крупной терке, добавить соль и перец по вкусу.

Блины с сыром и ветчиной

Состав: 300 г ветчины, 150 г сыра, 2-3 вареных яйца, соль.

Ветчину нарезать соломкой, сыр и яйца натереть на крупной терке.  Посолить по вкусу.

На заметку: помните, что во время Масленичной недели церковный устав запрещает употреблять в пищу мясо. Так что если вы собираетесь соблюдать каноны, избегайте блинов с начинкой из мяса и птицы.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сайт "Сегодня" также делился рецептом тонких блинов на сыворотке

Смотрите видео, как приготовить тонкие блины по рецепту Евгения Клопотенко:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить блины с мясом и зеленью Масленица 2019: рецепт тонких блинов на минеральной воде Масленица 2019: рецепт сладких австрийских блинчиков с творогом Лучший рецепт банановых оладий на молоке
блины Масленица начинки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком
Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму

Популярные статьи

Вчера, 14:24Техно

Смартфон-бетон: как выглядит мобильник с зарядом на 50 дней

Вчера, 12:52Fun

Неудачная посадка российского самолета без шасси попала на видео

Вчера, 12:11Wellness

В Украине ожидается серьезная магнитная буря в ближайшие часы

Вчера, 09:47Fun

Брошенный без присмотра продуктовый магазин за день никто не ограбил

Вчера, 08:58Fun

Выходили самого маленького новорожденного мальчика в истории: фото

Вчера, 07:25Техно

Обнаружены загадочные существа с антифризом вместо крови

26 февраляFun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

26 февраляFun

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

26 февраляШоу-бизнес

В Европе отреагировали на ситуацию с MARUV на "Евровидении"

26 февраляТехно

На краю Солнечной системы нашли новую планету

26 февраляFun

Нашли "самую красивую женщину-копа"

26 февраляТехно

Карты памяти преодолели недостижимый объем в 1 ТБ

26 февраляПсихология

Гороскоп на март 2019 для знака Весы: наибольшую радость вы получите от домашнего уюта

26 февраляFun

Женщина похудела на центнер после ухода мужа: фото

25 февраляШоу-бизнес

"Кто еще не видел": Настя Каменских полностью обнажилась на фото

25 февраляТехно

Новая Nokia показала фантастические возможности пентакамеры

Новости партнеров

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор
В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Муж Регины Тодоренко умилил сеть фото с двухмесячным сыном
Муж Регины Тодоренко умилил сеть фото с двухмесячным сыном
Чего не хватает в организме если тянет на сладкое
Чего не хватает в организме если тянет на сладкое
Вода з лимоном для схуднення: користь і застосування
Вода з лимоном для схуднення: користь і застосування
45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха
45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха
Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль
Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль