Масленица 2019: рецепт блинов с лососем и сливочным сыром от Лилии Ребрик

Масленица в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта

Лилия Ребрик Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилия Ребрик предпочитает готовить блины с несладкими начинками. Ее фирменное блюдо – блинчики с лососем, сливочным сыром и шпинатом.

Рецепт блинов от Лилии Ребрик

Ингредиенты:

300 г муки

2 яйца

0,5 л молока

250 г шпината

200 г сыра "Филадельфия"

150 г слабосоленого лосося

Растительное масло

Соль по вкусу

Рецепт приготовления:

В миске смешать муку, яйца, молоко, добавить щепотку соли. Взбить венчиком до однородной массы. На разогретой сковороде с подсолнечным маслом испечь тонкие блины. Шпинат хорошо промыть и слегка припустить в сотейнике с ложкой масла. Оставшуюся жидкость вылить и остудить до комнатной температуры. Добавить сливочный сыр и хорошо перемешать. Нарезать ломтиками рыбу. На каждый блинчик выложить начинку из шпината и сыра, лосось и свернуть в рулетики.

Напомним, ранее Лилия Ребрик поделилась рецептом оригинальной горячей закуски. Она также рассказала, как сделать из картофельного пюре аппетитную закуску.

Смотрите видео, как приготовить диетические блины по рецепту Григория Германа:

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