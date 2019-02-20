Масленица 2019: рецепт блинов с лососем и сливочным сыром от Лилии Ребрик
Масленица в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта
Ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилия Ребрик предпочитает готовить блины с несладкими начинками. Ее фирменное блюдо – блинчики с лососем, сливочным сыром и шпинатом.
Рецепт блинов от Лилии Ребрик
Ингредиенты:
- 300 г муки
- 2 яйца
- 0,5 л молока
- 250 г шпината
- 200 г сыра "Филадельфия"
- 150 г слабосоленого лосося
- Растительное масло
- Соль по вкусу
Рецепт приготовления:
- В миске смешать муку, яйца, молоко, добавить щепотку соли. Взбить венчиком до однородной массы.
- На разогретой сковороде с подсолнечным маслом испечь тонкие блины.
- Шпинат хорошо промыть и слегка припустить в сотейнике с ложкой масла. Оставшуюся жидкость вылить и остудить до комнатной температуры. Добавить сливочный сыр и хорошо перемешать.
- Нарезать ломтиками рыбу.
- На каждый блинчик выложить начинку из шпината и сыра, лосось и свернуть в рулетики.
Напомним, ранее Лилия Ребрик поделилась рецептом оригинальной горячей закуски. Она также рассказала, как сделать из картофельного пюре аппетитную закуску.
Смотрите видео, как приготовить диетические блины по рецепту Григория Германа:
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Источник: Сегодня