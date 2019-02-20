Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Масленица 2019: рецепт блинов с лососем и сливочным сыром от Лилии Ребрик

Масленица в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:26
Лилия Ребрик
Лилия Ребрик
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилия Ребрик предпочитает готовить блины с несладкими начинками. Ее фирменное блюдо – блинчики с лососем, сливочным сыром и шпинатом.

Рецепт блинов от Лилии Ребрик

Ингредиенты:

  • 300 г муки
  • 2 яйца
  • 0,5 л молока
  • 250 г шпината
  • 200 г сыра "Филадельфия"
  • 150 г слабосоленого лосося
  • Растительное масло
  • Соль по вкусу

Читайте также
Лайфхак: как приготовить блины, не испачкав гору посуды

Рецепт приготовления:

  1. В миске смешать муку, яйца, молоко, добавить щепотку соли. Взбить венчиком до однородной массы.
  2. На разогретой сковороде с подсолнечным маслом испечь тонкие блины.
  3. Шпинат хорошо промыть и слегка припустить в сотейнике с ложкой масла. Оставшуюся жидкость вылить и остудить до комнатной температуры. Добавить сливочный сыр и хорошо перемешать.
  4. Нарезать ломтиками рыбу.
  5. На каждый блинчик выложить начинку из шпината и сыра, лосось и свернуть в рулетики. 

Напомним, ранее Лилия Ребрик поделилась рецептом оригинальной горячей закуски. Она также рассказала, как сделать из картофельного пюре аппетитную закуску.

Смотрите видео, как приготовить диетические блины по рецепту Григория Германа:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт дня: каннеллони с индейкой и грибами Лайфхак: как приготовить шашлык, не выходя из дома Креп Сюзетт: рецепт блинчиков с карамельно-апельсиновым соусом от Лизы Глинской Цыпленок с соусом из помидоров и перца от Юлии Высоцкой
блины Масленица рецепт Лилия Ребрик
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
От серебра до мокрого асфальта: стильные варианты маникюра
От серебра до мокрого асфальта: стильные варианты маникюра
Похожи? На
Похожи? На "Голос країни" пришла девушка-двойник Тины Кароль
Какой цвет волос больше всего подходит под твой цвет глаз?
Какой цвет волос больше всего подходит под твой цвет глаз?

Популярные статьи

Сегодня, 06:21Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно заняться здоровьем, а Львам – не торопиться принимать решения

Вчера, 15:36Fun

19 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 15:01Шоу-бизнес

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения сына: трогательное фото

Вчера, 14:35Техно

У мужчины на чердаке 30 лет пылилось настоящее сокровище

Вчера, 12:44Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно действовать, а Козерогов ждет подстава

Вчера, 09:57Fun

Солдат подарил невесте на свадьбу пачку денег и пожалел об этом

Вчера, 09:23Fun

У украинского чиновника случайно включилось порно во время совещания: видео

18 февраляШоу-бизнес

Тина Кароль очаровала сеть нежным образом в блузе за 10 000 гривен

18 февраляШоу-бизнес

Смерть Децла: появились результаты экспертизы

18 февраляFun

"Меня сравнивали с китом": женщина ради дочери похудела на 95 килограммов

18 февраляFun

18 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

18 февраляWellness

Китайская диета на семь дней: как сбросить четыре килограмма за неделю

18 февраляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

18 февраляFun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

18 февраляFun

Невеста из-за большой груди выгнала со свадьбы лучшую подругу

17 февраляШоу-бизнес

13-летняя дочь Оли Поляковой призналась, что зарабатывает в Instagram

Новости партнеров

Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским
Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским
Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
7 продуктов для того, чтобы кожа сияла
7 продуктов для того, чтобы кожа сияла
Какая стрижка тебе идеально подойдет? Тест
Какая стрижка тебе идеально подойдет? Тест
"Висмоктав з неї молодість": Петросяна висміяли через коханку