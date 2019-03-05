Масленица 2019: рецепт блинов с яблоками от Юлии Высоцкой

Готовим сладкие блинчики с яблочным припеком

Блины с яблочным припеком Фото: Pixabay

Ищете необычный рецепт на Масленицу 2019, которая пройдет с 4 по 10 марта? Тогда приготовьте вкусные блины с яблочным припеком и сметаной от Юлии Высоцкой.

"Яблоко желательно взять сезонное, твердое и ароматное. Не рыхлое, чтобы оно не разваливалось на сковороде, а оставалось целыми кусочками", – советует Юлия Высоцкая.

Блины с яблоками

Ингредиенты:

Основные:

Яблоко – 1 шт.

Лимоны – 1 шт.

Сметана – 100 г

Растительное масло – 4 ст. л.

Сахарный песок – 1 ст. л.

Для теста:

Мука – 100 г

Яйца куриные – 2 шт.

Молоко – 1/3 стакана

Соль морская – 1 щепотка

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Рецепт приготовления:

Из лимона выжать сок. Яблоко, удалив сердцевину, нарезать как можно тоньше, сбрызнуть лимонным соком, присыпать сахаром и оставить на полчаса. Приготовить тесто: муку перемешать с солью, добавить яйца, 1/2 стакана воды и молоко и замесить тесто. Оставить на полчаса. Разогреть в сковороде немного растительного масла и пожарить блинчики таким образом: влить небольшое количество теста так, чтобы блинчик получился тонким и положить на него 3–4 дольки яблока. Сверху полить тестом и обжарить с обеих сторон до золотистого цвета. Подавать блинчики со сметаной или взбитыми сливками.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Кроме этого мы делились рецептом тонких блинов на сыворотке.

Смотрите видео, как празднуют Масленицу:

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