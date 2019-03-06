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Масленица 2019: рецепт дрожжевых блинов на молоке

Дрожжевые блины получаются мягкими и вкусными

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Готовые блины можно подавать с медом
Готовые блины можно подавать с медом
Фото: Pixabay

Масленица в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта. Третий день Сырной недели по традиции называется "Лакомка": зятья приходят к тещам, а хозяйки изо всех сил стараются угодить мужьям своих дочерей, готовя всевозможные лакомства. Например, такие как классические дрожжевые блины. Итак, Масленица в самом разгаре!

Рецепт дрожжевых блинов

Ингредиенты:

  • 20 г свежих дрожжей
  • 3 ч.л. сахара
  • 1 л молока
  • 550–600 г пшеничной муки
  • 2 крупных яйца
  • щепотка соли
  • 2 ст.л. растительного масла

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Рецепт приготовления:

  1. Растереть дрожжи с 1 ч.л. сахара до состояния кашицы.
  2. Добавить 240 мл теплого молока и 1 ст.л. муки, размешать и оставить до появления пузырей.
  3. Отделить желтки от белков.
  4. В миску с дрожжами влить оставшееся молоко, добавить сахар, соль, желтки и хорошо размешать.
  5. Постепенно всыпая просеянную муку, замесить тесто консистенции сметаны. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 30–60 минут до увеличения объема вдвое.
  6. В подошедшее тесто добавить растительное масло.
  7. Белки взбить в пену и аккуратно ввести в тесто лопаткой.
  8. Выпекать на разогретой сковороде, смазав ее растительным маслом только перед первым блином.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. "Сегодня" также делились рецептом тонких блинов на сыворотке

Смотрите видео, как приготовить тонкие блины по рецепту Евгения Клопотенко:

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Источник: domashniy.ru
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