Масленица 2019: рецепт сладких австрийских блинчиков с творогом

Готовим блины с творогом и яично-сметанным соусом

Блины с творожной начинкой Фото: Depositphotos

Блины – обязательный атрибут Масленицы, которая в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта. Если вы не хотите готовить традиционные налистники с творогом, сделайте сладкие австрийские блинчики, которые в оригинале называются "Palatschinken"

Блины с творогом и сметанной подливкой

Ингредиенты на 8 порций:

Для теста:

140 г муки

2 яйца

1 желток

1/2 пакетика ванильного сахара

щепотка соли

250 мл молока

растительное масло для жарки блинов

Для начинки:

50 г сливочного масла

30 г сахарной пудры

1/2 пакетика ванильного сахара

цедра лимона

3 белка

3 желтка

125 мл сметаны

250 г творога (10%)

40 г сахара

30 г изюма

Для подливки:

125 мл молока

1 яйцо

1 желток

30 г сахара

3 ст.л. сметаны

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Рецепт приготовления:

Приготовить тесто: смешать немного молока, яйцо, желток, муку, соль и ванильный сахар, размешать, чтобы не было комочков. Влить остальное молоко, перемешать. Оставить на 20 минут, а затем испечь тонкие блинчики. Для начинки масло смешать с пудрой, ванильным сахаром и цедрой, взбить. Добавить желтки, сметану и растертый творог. Белки взбить с сахаром, соединить с творогом и добавить изюм. Блинчики смазать начинкой (она достаточно жидкая, но при запекании схватится), свернуть в трубочку, разрезать пополам и уложить в смазанную маслом форму разрезами наверх, как черепицу. Духовку разогреть до 180 С. Поставить блинчики запекаться на 10 минут. За это время приготовить заливку: все ингредиенты смешать и взбить. Залить блинчики и запекать еще 15 минут, чтобы соус схватился. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сайт "Сегодня" также делился рецептом тонких блинов на сыворотке.

Смотрите видео, как приготовить тонкие блины по рецепту Евгения Клопотенко:

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