Масленица 2019: три рецепта блинов на кефире

В 2019 году Масленица пройдет с 4 по 10 марта

Блины на кефире Фото: Depositphotos

Главное угощение Масленицы – блины. В старину они пеклись в огромном количестве, причем самые разные. Обычно блины начиняли икрой, сметаной, яйцами или вареньем. Мы поделимся рецептами вкусных блинчиков на кефире – тонких заварных, ажурных со взбитыми белками и простых с добавлением газированной воды.

Тонкие заварные блины на кефире

Блины на кефире заварные Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

100 г пшеничной муки

1 яйцо

180 мл кефира 2,5%

100-120 мл кипятка

1/2 ч.л. соды

1 ст.л. сахара

2 ст.л. растительного масла

Рецепт приготовления:

Муку просеять. Смешать венчиком муку, яйцо, кефир, масло и сахар, чтобы получилось однородное тесто. Соду растворить в кипятке (количество воды зависит от консистенции теста: чем жирнее кефир, тем гуще тесто). Взбивая тесто венчиком, тонкой струйкой влить в него кипяток. Дать тесту постоять 5-10 минут. Нагреть сковороду, смазать маслом. Наливая тесто половником, пожарить тонкие блины с двух сторон.

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Ажурные блинчики на кефире

Блина на кефире ажурные Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

3 стакана кефира

2 яйца

1/2 ч.л. соли

1/2 ч.л. соды,

4 ст.л. крахмала

8 ст.л. (с горкой) муки

1-3 ст.л. сахара

3 ст.л. растительного масла

Рецепт приготовления:

Взбейте желтки с сахаром. Кефир размешайте с содой и дайте немного постоять. К желткам добавьте крахмал, муку и кефир, вливая его частями и хорошо перемешивая, чтобы не получилось комочков. Белки взбейте с солью в пышную массу и аккуратно введите в тесто вместе с растительным маслом. Выпекайте на раскаленной сковороде, смазанной маслом.

Блины на кефире с газированной водой

Блины на кефире и воде Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

500 мл кефира

2 яйца

2-3 ст.л. сахара

1/2 стакана растительного масла

1,5 стакана сильногазированной воды

1 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

Рецепт приготовления:

Взбейте кефир, газированную воду, растительное масло, соль, сахар и яйца. Муку смешайте с разрыхлителем и добавьте к кефирной массе. Перемешайте и сразу же выпекайте блины.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сайт "Сегодня" также делился рецептом вкусных банановых оладий.

Смотрите видео, как приготовить идеальные блины по рецепту Евгения Клопотенко:

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