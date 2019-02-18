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Масленица 2019: три рецепта тонких блинов на молоке

Узнайте, как приготовить самые вкусные блины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:46
Тонкие блины на молоке Фото: pixabay.com
Тонкие блины на молоке
Фото: pixabay.com

В 2019 году Масленица пройдет с 4 по 10 марта. Главное угощение этого праздника – блины. В старину их пекли в огромном количестве, причем самые разные: из гречневой или пшеничной муки, большие – во всю сковородку или маленькие – с чайное блюдце.

В преддверии Масленицы мы подготовили для вас лучшие рецепты тонких блинчиков на молоке. Завернуть в них можно абсолютно любые начинки – как сладкие, так и несладкие.

Тонкие блины на молоке

Тонкие блины на молоке
Тонкие блины на молоке
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Мука – 100 г
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Подсолнечное масло – 1 ст.л.
  • Молоко – 300 мл

Рецепт приготовления:

  1. Положить муку, сахар и щепотку соли в большую миску. Сделать лунку в центре, добавить яйца, масло и 2 ст. л. молока.
  2. Взбить венчиком до получения однородной массы.
  3. Медленно влить оставшееся молоко, помешивая, чтобы получилось гладкое тесто без комочков.
  4. Разогреть блинную сковороду, смазанную маслом, и пожарить на ней тонкие блинчики.

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Блины на молоке и на воде

Блины на молоке и на воде
Блины на молоке и на воде
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука – 1 стакан
  • Холодное молоко – 2/3 стакана
  • Холодная вода – 2/3 стакана
  • Яйца – 3 шт.
  • Сливочное масло (растопленное) – 3 ст.л
  • Соль – 1/4 ч.л.

Рецепт приготовления:

  1. В муку добавить яйца, молоко, воду, соль, сливочное масло и перемешать до получения однородной массы.
  2. Поставить в холодильник на полчаса (частицы муки впитают влагу и блинчики будут более нежными) или больше.
  3. Разогреть антипригарную сковороду и слегка смазать растопленным сливочным маслом.
  4. На каждый блинчик налить 2-3 ст.л теста, жарить примерно по минуте с каждой стороны.

Тонкие блины на молоке с дырочками

Блины на молоке с дырочками
Блины на молоке с дырочками
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Молоко 3.2%-ной жирности – 500 г
  • Мука – 170 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Масло подсолнечное – 3 ст. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 1 щепотка 

Рецепт приготовления:

  1. В глубокой миске взбить венчиком яйца с 2 столовыми ложками масла. Добавить молоко.
  2. Добавить муку, соль и сахар.
  3. Хорошо взбить венчиком тесто.
  4. Добавить 1 столовую ложку подсолнечного масла и перемешать.
  5. Выпекать блинчики на сильно разогретой сковороде с двух сторон.
  6. Свернуть треугольничками и выложить на блюдо.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сайт "Сегодня" также делился рецептом вкусных банановых оладий.

Смотрите видео, как приготовить идеальные блины по рецепту Евгения Клопотенко:

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Источник: Сегодня
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