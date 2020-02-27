Масленица-2020: какие блины готовят в разных странах мира
Каждая страна имеет свой национальный рецепт блинов
Масленица – один из самых старых праздников славянских народов. Это вкусное гулянье длится целую неделю, которая предшествует началу Великого поста. И хотя Масленицу считают украинским праздником, на самом деле, блины любят не только у нас. Едва ли каждая страна мира имеет свои национальные рецепты. Видео о них смотрите ниже.
Например, в Индии готовят блины из ферментированного теста из риса и чечевицы. Колумбийцы и венесуэльцы любят кукурузные блины, которые подаются с начинкой из мягкого белого сыра. Китайские блины больше похоже на чебуреки. В начинку часто кладут утиное мясо и зеленый лук, фаршированные яйца или ветчину.
Финны обожают толстые, запеченные в духовке блинчики, которые подаются с ягодами и большим количеством крема. А японцы готовят жареные коржики из смеси яичного теста и капусты – окономияки. А вот в США хранят верность традициям – делают блюдо из пшеничной муки и называют его панкейком.
Без кленового сиропа, но с фруктами – такой вид имеют панкейки по-австралийски. Канадцы тоже в восторге от толстеньких блинчиков. И все это только классические варианты, а сколько рецептов существует на самом деле, неизвестно, потому что каждая хозяйка готовит блины по-своему.
Марокканские блины "Багрир"
"Багрир" – это марокканские блины с медовым соусом, которые не только порадуют вас своим незабываемым вкусом и ароматом, но и удивят внешним видом.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- Вода – 650 мл
- Пшеничная мука – 300 г
- Манка – 100 г
- Желтки – 2 шт.
- Сахар – 1 ч. л.
- Подсолнечное масло – 1 ч. л.
- Дрожжи – 0,5 ч. л.
- Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- Соль – 1 щепотка
Способ приготовления:
- В глубокой миске или кастрюле смешайте все сухие ингредиенты: просеянную муку, манку, сахар, дрожжи, разрыхлитель. Влейте масло, добавьте желтки, струйкой влейте теплую воду и тщательно перемешайте.
- В течение одной-двух минут взбивайте массу миксером или блендером. Накройте крышкой и оставьте бродить в тепле на час-полтора.
- Увеличившееся в два раза тесто, аккуратно перемешайте и выливайте половником на слегка разогретую сковороду без масла. Огонь должен быть чуть больше слабого. Как только верхняя пористая сторона подсохла – блин готов! Блины жарятся только с одной стороны.
- Для начинки смешайте растопленное сливочное масло с медом, обильно смажьте блинчики.
Ранее мы рассказывали, что можно сделать из блинов на Масленицу: ТОП-5 необычных рецептов.
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