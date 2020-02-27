Масленица-2020: какие блины готовят в разных странах мира

Каждая страна имеет свой национальный рецепт блинов

Масленица – один из самых старых праздников славянских народов. Это вкусное гулянье длится целую неделю, которая предшествует началу Великого поста. И хотя Масленицу считают украинским праздником, на самом деле, блины любят не только у нас. Едва ли каждая страна мира имеет свои национальные рецепты. Видео о них смотрите ниже.

Например, в Индии готовят блины из ферментированного теста из риса и чечевицы. Колумбийцы и венесуэльцы любят кукурузные блины, которые подаются с начинкой из мягкого белого сыра. Китайские блины больше похоже на чебуреки. В начинку часто кладут утиное мясо и зеленый лук, фаршированные яйца или ветчину.

Финны обожают толстые, запеченные в духовке блинчики, которые подаются с ягодами и большим количеством крема. А японцы готовят жареные коржики из смеси яичного теста и капусты – окономияки. А вот в США хранят верность традициям – делают блюдо из пшеничной муки и называют его панкейком.

Без кленового сиропа, но с фруктами – такой вид имеют панкейки по-австралийски. Канадцы тоже в восторге от толстеньких блинчиков. И все это только классические варианты, а сколько рецептов существует на самом деле, неизвестно, потому что каждая хозяйка готовит блины по-своему.

Марокканские блины "Багрир"

Блины с медом и орехами Фото: Depositphotos

"Багрир" – это марокканские блины с медовым соусом, которые не только порадуют вас своим незабываемым вкусом и ароматом, но и удивят внешним видом.

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Вода – 650 мл

Пшеничная мука – 300 г

Манка – 100 г

Желтки – 2 шт.

Сахар – 1 ч. л.

Подсолнечное масло – 1 ч. л.

Дрожжи – 0,5 ч. л.

Разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Соль – 1 щепотка

Способ приготовления:

В глубокой миске или кастрюле смешайте все сухие ингредиенты: просеянную муку, манку, сахар, дрожжи, разрыхлитель. Влейте масло, добавьте желтки, струйкой влейте теплую воду и тщательно перемешайте. В течение одной-двух минут взбивайте массу миксером или блендером. Накройте крышкой и оставьте бродить в тепле на час-полтора. Увеличившееся в два раза тесто, аккуратно перемешайте и выливайте половником на слегка разогретую сковороду без масла. Огонь должен быть чуть больше слабого. Как только верхняя пористая сторона подсохла – блин готов! Блины жарятся только с одной стороны. Для начинки смешайте растопленное сливочное масло с медом, обильно смажьте блинчики.

Ранее мы рассказывали, что можно сделать из блинов на Масленицу: ТОП-5 необычных рецептов.

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