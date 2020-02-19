Масленица 2020: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов
С грибами, лососем и не только
Масленица в 2020 году пройдет с 24 февраля по 10 марта. Мы подготовили для вас идеи вкусных несладких начинок для блинов, которые можно легко приготовить из доступных продуктов.
Смотрите видео, как развлекаются на Масленицу в мире:
Во время Масленицы церковный устав запрещает есть мясо – разрешены лишь молочные продукты, яйца и рыба. Если вы относитесь к правилам строго, воздержитесь от употребления мяса и птицы.
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Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 50 г сливочного масла
- 1 луковица
- 2-3 зубчика чеснока
- 300 г шампиньонов
- 2 ст.л. петрушки и зеленого лука
- Соль
- Сметана
- 50 г твердого сыра
Способ приготовления:
- Растопите на сковороде сливочное масло и обжарьте измельченный лук до мягкости. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, готовьте еще несколько минут.
- Добавьте грибы, нарезанные пластинками или мелкими кубиками. Жарьте 15-20 минут.
- Затем добавьте сметану по вкусу, рубленую зелень и тертый сыр. Приправьте солью и перцем.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 300 г творога
- 100 г жирной сметаны
- большой пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук)
- соль, перец
Способ приготовления:
- Творог смешайте со сметаной, посолите и поперчите. Можно воспользоваться миксером.
- В полученную массу добавьте измельченную зелень и еще раз хорошо перемешайте.
- Выложите 1-2 столовые ложки творожной начинки на каждый блинчик и сверните его конвертиком, треугольником или трубочкой.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 150-200 г малосольной семги
- 300 г сливочного сыра
- Лимонный сок
- Укроп, петрушка или зеленый базилик
Способ приготовления:
- Семгу нарежьте тонкими ломтиками. Зелень вымойте, обсушите и порубите.
- Каждый блинчик смажьте сливочным сыром. Разложите сверху ломтики рыбы, сбрызните лимонным соком и посыпьте пряными травами.
- Сверните каждый блинчик в тугой рулетик и разрежьте на порционные куски перед подачей.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 50 г зеленого лука
- 5-10 г укропа
- 1 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. сливочного масла
- Соль
Способ приготовления:
- Яйца отварите вкрутую и натрите на терке.
- Зеленый лук измельчите и обжарьте на смеси двух масел до мягкости.
- Смешайте яйца, лук и нарезанный укроп, посолите. Наполните начинкой блины.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г мяса (можно куриного)
- 0.5-1 стакан вареного риса
- 1 луковица
- Растительное масло
- 1 ст.л. сливочного масла
- Соль, перец
- Лавровый лист
- Душистый и черный перец горошком
Способ приготовления:
- Отварите мясо вместе с лавровым листом и перцем. Бульон сохраните.
- Лук измельчите и обжарьте в растительном масле до золотистого цвета.
- Мясо пропустите через мясорубку, добавьте в сковороду с луком.
- Посолите и поперчите. Влейте немного (около 50 мл) бульона и тушите 5 минут, помешивая. Остудите начинку и заверните в блины.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему на Масленицу принято печь блины. "Сегодня" также делились национальными рецептами блинов.
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