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Масленица 2020: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

С грибами, лососем и не только

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Блины с несладкой начинкой
Блины с несладкой начинкой
Фото: Depositphotos

Масленица в 2020 году пройдет с 24 февраля по 10 марта. Мы подготовили для вас идеи вкусных несладких начинок для блинов, которые можно легко приготовить из доступных продуктов.

Смотрите видео, как развлекаются на Масленицу в мире:

Во время Масленицы церковный устав запрещает есть мясо – разрешены лишь молочные продукты, яйца и рыба. Если вы относитесь к правилам строго, воздержитесь от употребления мяса и птицы.

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Грибная начинка для блинов

Блины с грибами
Блины с грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 50 г сливочного масла
  • 1 луковица
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 300 г шампиньонов
  • 2 ст.л. петрушки и зеленого лука
  • Соль
  • Сметана
  • 50 г твердого сыра

Способ приготовления:

  1. Растопите на сковороде сливочное масло и обжарьте измельченный лук до мягкости. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, готовьте еще несколько минут.
  2. Добавьте грибы, нарезанные пластинками или мелкими кубиками. Жарьте 15-20 минут.
  3. Затем добавьте сметану по вкусу, рубленую зелень и тертый сыр. Приправьте солью и перцем.

Творожная начинка для блинов с зеленью

Блины с зеленью
Блины с зеленью
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 300 г творога
  • 100 г жирной сметаны
  • большой пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук)
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Творог смешайте со сметаной, посолите и поперчите. Можно воспользоваться миксером.
  2. В полученную массу добавьте измельченную зелень и еще раз хорошо перемешайте.
  3. Выложите 1-2 столовые ложки творожной начинки на каждый блинчик и сверните его конвертиком, треугольником или трубочкой.

Начинка для блинов из семги и сливочного сыра

Блины с семгой и зеленью
Блины с семгой и зеленью
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 150-200 г малосольной семги
  • 300 г сливочного сыра
  • Лимонный сок
  • Укроп, петрушка или зеленый базилик

Способ приготовления:

  1. Семгу нарежьте тонкими ломтиками. Зелень вымойте, обсушите и порубите.
  2. Каждый блинчик смажьте сливочным сыром. Разложите сверху ломтики рыбы, сбрызните лимонным соком и посыпьте пряными травами.
  3. Сверните каждый блинчик в тугой рулетик и разрежьте на порционные куски перед подачей.

Начинка для блинов с яйцом и зеленью

Блины с зеленью
Блины с зеленью
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 50 г зеленого лука
  • 5-10 г укропа
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Яйца отварите вкрутую и натрите на терке.
  2. Зеленый лук измельчите и обжарьте на смеси двух масел до мягкости.
  3. Смешайте яйца, лук и нарезанный укроп, посолите. Наполните начинкой блины.

Мясная начинка для блинов с рисом

Блины с мясом
Блины с мясом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г мяса (можно куриного)
  • 0.5-1 стакан вареного риса
  • 1 луковица
  • Растительное масло
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • Соль, перец
  • Лавровый лист
  • Душистый и черный перец горошком

Способ приготовления:

  1. Отварите мясо вместе с лавровым листом и перцем. Бульон сохраните.
  2. Лук измельчите и обжарьте в растительном масле до золотистого цвета.
  3. Мясо пропустите через мясорубку, добавьте в сковороду с луком.
  4. Посолите и поперчите. Влейте немного (около 50 мл) бульона и тушите 5 минут, помешивая. Остудите начинку и заверните в блины.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему на Масленицу принято печь блины. "Сегодня" также делились национальными рецептами блинов.

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Источник: Сегодня
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