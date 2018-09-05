"МастерШеф" 8-й сезон: как прошло первое испытание

Все подробности третьего выпуска кулинарного шоу

Судья шоу Эктор Хименес-Браво Фото: пресс-служба СТБ

Сотня кулинаров-аматоров получила шанс пройти в 20-ку лучших в 8-м сезоне "МастерШеф". На этот раз судьи приготовили для претендентов на участие в проекте нечто неординарное. Третий выпуск удивил шокирующей презентацией от жюри и находчивостью кандидатов.

Поваров ждало первое настоящее испытание в 8-м сезоне "МастерШеф". Пока участники обсуждали с Татьяной Литвиновой, как правильно нарезать морковку на борщ и что самое главное в приготовлении яйца пашот, случилось кое-что интересное. В зале появились Эктор Хименес-Браво и Дмитрий Горовенко, которые стали призывать кулинаров к полету фантазии и жажде новаторства.

"Если театр начинается с вешалки, то кухня начинается с революции", – сказал Дмитрий Горовенко. Сегодня судьи обещали показать, как сделать так, чтобы планета кулинарии сошла с привычной орбиты.

Стало происходить что-то невероятное! Никто из кулинаров-аматоров не понял, как за секунду из сырых ингредиентов получилась котлета по-киевски.

Эктор приготовил куриную котлету за одну секунду Фото: пресс-служба СТБ

Первое задание – сделать как можно больше заготовок для котлеты по-киевски. В распоряжении участников был шеф-нож и необходимые ингредиенты. Тридцатка лучших претендентов на участие в шоу отбиралась нелегко: Эктор Хименес-Браво отправлял людей прямо из-за стола домой.

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Кулинары-аматоры сразу стали хитрить: выбирать себе правильных партнеров, хватать больше еды и придумывать новые способы приготовления панировочных сухарей и даже нарезки мяса. Кто же смог сделать лучшие котлеты и отправиться на подиум?

Второй конкурс – испытание изысканным вкусом. Повара-аматоры были разделены на команды, в каждой из которых они сами выбрали капитана. Рецепт блюда нужно было отгадать вслепую. На приготовление и дегустацию участникам дали час.

В этом конкурсе кандидаты не просто боролись за место на проекте "МастерШеф" 8-й сезон, но и за право быть капитаном команды. В конце 3-го выпуска осталось всего 25 лучших участников. Сегодня, в 4 выпуске, еще пять человек покинут лучшее кулинарное шоу страны навсегда.

Напомним, ранее на кастинг "МастерШеф" участница принесла блюдо из камыша, лопуха и елок. А судьи изменили правила шоу прямо на кастинге.