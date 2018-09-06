"МастерШеф" 8-й сезон: знакомимся с 20-кой лучших кулинаров-аматоров
Фото и биография всех участников кулинарного шоу
Вчера в эфире телеканала СТБ закончились все отборочные испытания нового сезона "МастерШеф". В этом году, впервые за всю историю проекта во всем мире, судьи изменили правила прямо на кастинге, и кроме белого фартука участник мог получить черную прихватку – символ дуэли и последний шанс попасть на проект.
Тем не менее, все испытания пройдены, и на проекте остались только лучшие. Знакомьтесь с
двадцаткой 8 сезона "МастерШеф":
1) Алексей Бжицкий
- Место жительства: г. Харьков
- Возраст: 32 года
- Семья: женат, есть дочь
- Любимое блюдо: овощной рататуй
Алексей сейчас занимается ремонтом автомобилей, хотя в прошлом был сотрудником Группы
быстрого реагирования и профессионально занимался кикбоксингом. Но из-за травмы ушел из спорта. Увлекаться кулинарией Алексей начал еще с шести лет, наблюдая за мамой-поваром. Теперь он часто готовит дома для маленькой дочери. Заявку на участие в "МастерШеф" отправила жена Алексея прямо в новогоднюю ночь, так как верит в своего мужа и его кулинарное будущее. Сам же Алексей на проекте хочет получить тот опыт, который поможет ему изменить свою жизнь.
2) Анжела Липская
- Место жительства: г. Одесса
- Возраст: 51 год
- Семья: замужем только по паспорту
- Любимое блюдо: десерт "Не верь своим глазам"
Анжела по специальности техник-механик по ремонту вагонов. Но девушка нашла себя в путешествиях, и за последние девять лет уже увидела 54 страны! Анжела – вегетарианка, она любит гулять в лесу и единение с природой. Ей нравится шокировать людей своим возрастом, а также у нее есть свой секрет молодости и красоты. Девушка утверждает, что часто видит блюда во сне. Таким образом Вселенная посылает ей рецепты. Девиз Анжелы по жизни — "Чудо придет".
3) Элина Павленко
- Место жительства: г. Николаев
- Возраст: 19 лет
- Семья: не замужем
- Любимое блюдо: медальоны из телятины
Элина занимается моделингом и до 22-х лет планирует сняться для обложки Vogue. Также Элина – дизайнер и уже успела выпустить свою коллекцию молодежной одежды. Девушка ранее занималась танцем на шесте, но в ее городе таких увлечений не приветствуют. Интересно, что у Элины нет подруг, потому что девушки ей завидуют. Дома Элина любит готовить изысканные блюда.
4) Вера Волга
- Место жительства: г. Харьков
- Возраст: 70 лет
- Семья: вдова, есть дочь и внучка
- Любимое блюдо: куриная отбивная с беконом, фаршированная овощами
Вера Петровна работает поваром уже 46 лет. Вместе с мужем-военным объездила весь Советский Союз: тогда Вера Петровна работала поваром в летно-технических столовых разных гарнизонов.
Кроме того, женщина служила в армии и получила звание старшего сержанта в запасе. Сейчас оптимистичная Вера Петровна ходит в бассейн, театр, кино, концерты и даже на дискотеку! И готова еще раз выйти замуж! Сейчас Вера Петровна работает в детском саду шеф-поваром, где ее все очень любят. Вера Петровна обожает "МастерШеф"! На кастинг она пришла, чтобы увидеть Эктора Хименеса-Браво и Татьяну Литвинову, а также научиться ресторанным блюдам. Выигрыш планирует потратить на ремонт крыши, отдых в санатории и, конечно, на дискотеки.
5) Михаил Галайчук
- Место жительства: г. Ивано-Франковск
- Возраст: 33 года
- Семья: разведен, есть дочь
- Любимые блюда: стейк на камне и гамбургер
Михаил прозвал себя Гризли, потому что любит готовить мясо на природе и выглядит, как медведь. Мужчина любит прыгать с водопадов за деньги, устраивая тем самым шоу для зрителей. После развода Михаил спасался от отчаянья в лесу, разводя костер, — именно там он вдохновился на участие в "МастерШеф". Михаил мечтает после проекта открыть свое заведение в горах, с мангалами и сауной. При этом он не хочет зарабатывать миллионы и готов работать за "спасибо".
6) Любовь Бляшка
- Место жительства: г. Ужгород
- Возраст: 36 лет
- Семья: замужем, есть двое детей
- Любимое блюдо: ванильно-вишневый мусс с шоколадным брауни
Люба уже в третий раз пробует свои силы на кастинге "МастерШеф". В третьем сезоне она попала в топ-50. После такого опыта она решила стать поваром и устроилась в ресторан. Люба просто живет кухней: дома готовит бограш и борщ, дети просто обожают ее "Цезарь". А вот десерты ей не удаются. И разделка рыбы стала настоящей фобией для девушки. В будущем Люба хочет открыть свое кафе и стать известным шеф-поваром.
7) Дарина Рубан
- Место жительства: с. Зметнев, Черниговская область
- Возраст: 20 лет
- Семья: не замужем
- Любимое блюдо: свинина со сливово-смородиновым соусом
Дарина в 19 лет стала директором дома культуры в родном селе. У девушки немало поклонников, но выбрала она учителя физкультуры из соседнего села. Дарина очень честная, ранимая и болезненно воспринимает несправедливость вокруг. "МастерШеф" для девушки – шанс вырваться из села и научиться готовить на высоком уровне. Ведь она устала от сельской кулинарии и хочет нести высокую кухню в массы. А в случае победы Дарина хотела бы купить себе машину.
8) Анастасия Вовк
- Место жительства: г. Киев
- Возраст: 21 год
- Семья: не замужем
- Любимое блюдо: авторский десерт "Квіточка" с шоколадными сферами
Анастасия – идейный кондитер, который не терпит поражений. Девушка бросила учебу на
экономическом факультете, чтобы стать помощником кондитера. Кроме того, Настя поехала на
кулинарный конкурс в Румынию, где получила золотую медаль в номинации "Четыре десерта".
Сейчас девушка работает шеф-кондитером и оформителем десертов. Настя мечтает стать полноценным поваром, а пока самостоятельно осваивает основные блюда.
9) Дарина Цокало
- Место жительства: г. Полтава
- Возраст: 19 лет
- Семья: не замужем
- Любимое блюдо: куриные крылышки, маринованные в специях
Дарья – авантюрная и легкая на подъем. Она любит путешествовать автостопом по Украине. Дарья – кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, поэтому может за себя постоять. Раньше Даша работала нянечкой — дети к ней привыкали и переставали называть маму мамой. Девушка хочет быть учителем, но признает, что это тяжелый труд. Кулинария для Даши — вся ее жизнь и душа. Готовит она очень вкусно и с любовью.
10) Юлия Бурцева
- Место жительства: г. Николаев
- Возраст: 40 лет
- Семья: замужем, есть дочь
- Любимое блюдо: торт "Сникерс"
Юля начала готовить 18 лет назад, когда вышла замуж. Изюминка девушки в том, что все улыбаются, когда ее видят. Самой Юле это не нравится, иногда ей хочется побыть серьезной в глазах окружающих. Девушка часто готовит на большое количество родственников и друзей. И все очень хвалят ее как кулинара. На "МастерШеф" Юля хочет научиться делать изысканные презентации.
11) Максим Пустовит
- Место жительства: г. Алешки, Херсонская область
- Возраст: 20 лет
- Семья: не женат
- Любимое блюдо: утиная грудка с малиновым соусом
Максим окончил медицинский колледж и работает массажистом. Также парень занимается фотографией. Увлекаться кулинарией начал с шести лет: все начиналось с банальной яичницы, а потом уже он готовил для всей семьи. В восемь лет Максим испек первый бисквит и понял, что кулинария — не просто увлечение. Максим смотрел "МастерШеф" еще с первого сезона, и всегда мечтал сам попасть на проект. Парень хочет с помощью "МастерШеф" окончательно определиться со своим кулинарным будущим и развиваться как профессионал.
12) Игорь Копус
- Место жительства: г. Козятин
- Возраст: 27 лет
- Семья: не женат
- Любимое блюдо: лазанья
Игорь – парикмахер-модельер, но по специальности никогда не работал, чтобы не выслушивать проблемы клиентов. Раньше Игорь работал заведующим складом на оптовой базе – там он научился торговаться. Девушки у Игоря нет, ведь для начала он хочет чего-то добиться в жизни, а потом строить отношения. Мужчина считает себя общительным и позитивным, но часто скрывает за улыбкой свое состояние. "МастерШеф" для Игоря – шанс стать успешным и реализовать себя.
13) Сержик Файный
- Место жительства: г. Киев
- Возраст: 20 лет
- Семья: не женат
- Любимое блюдо: жульен
Сержик любит создавать вокруг себя праздничную позитивную атмосферу, поэтому и осваивает профессию режиссера эстрады и массовых праздников. Парень ведет здоровый образ жизни и интересуется проблемами экологии в современном мире. В свободное время Сержик снимает видео для Instagram, которое, по его словам, вызывает у людей неоднозначные эмоции. В общежитии парень часто готовит для себя и своих соседей: последние положительно отзываются о его кулинарных способностях.
14) Владислав Мицкевич
- Место жительства: г. Киев
- Возраст: 23 года
- Семья: не женат
- Любимое блюдо: гренки из черного хлеба собственного приготовления с форшмаком
Владислав работает менеджером по продажам и называет себя местным "волком с Уолл-Стрит". Позитивный Владислав всегда создает вокруг себя праздничную атмосферу и считает, что не обделен женским вниманием. Парень начал увлекаться кулинарией еще в детстве. У родителей был свой ресторан, где с восьми лет Владислав экспериментировал на кухне. Его первое самостоятельно приготовленное блюдо – котлета по-киевски. Сейчас Владислав готовит дома для мамы и брата блюда еврейской кухни. Парень копит деньги, чтобы в будущем открыть свой ресторан.
15) Дмитрий Кравчук
Место жительства: г. Луцк
- Возраст: 21 год
- Семья: холост
- Любимое блюдо: суфле с дорблю и карамельным соусом
Дмитрий ранее работал официантом — именно тогда он понял, что хочет посвятить свою жизнь кулинарии. Для парня "МастерШеф" — это возможность получить необходимые знания и опыт, чтобы стать хорошим поваром. Дмитрий хочет доказать окружающим, что кулинария – это не просто одно из его увлечений, а дело всей жизни. Ведь многие друзья не верят в то, что Дмитрий доведет начатое до конца и станет хорошим поваром.
16) Евгений Кирсанов
- Место жительства: г. Киев
- Возраст: 31 год
- Семья: не женат
- Любимое блюдо: айсбайн (свиная голяшка с клюквенным соусом)
У Евгения две страсти в жизни – кулинария и психология. Сейчас он пишет книгу "Девять женщин в моей постели", которая повествует о девяти психологических типах женщин по классификации Евгения. Мужчина давно мечтал стать поваром, но друзья его отговорили в свое время. Сейчас Евгений все же хочет реализовать себя как повар и надеется в этом на "МастерШеф". В свободное время он любит приглашать друзей в гости и готовить для них кулинарные изыски — так он расслабляется.
17) Иван Миланович
- Место жительства: Бали
- Возраст: 25 лет
- Семья: не женат
- Любимое блюдо: рыба татаки с соусом
Иван — волонтер, в прошлом президент Красного Креста, он эвакуировал людей на вулкане. Сейчас Ваня дистанционно занимается онлайн-маркетингом и живет на Бали. Иван начал заниматься волонтерством после взрыва в минском метро и вот уже 5 лет помогает людям в разных странах (Грузия, Индонезия, Таиланд). На участие в "МастерШеф" его вдохновил второй детский сезон.
Кулинария для Ивана — отдушина, в детстве он пек маме на работу пироги, а сейчас любит экспериментировать на кухне. Иван готов кардинально поменять свою жизнь и хочет победить на "МастерШеф".
18) Лев Маркевич
- Место жительства: г. Киев
- Возраст: 31 год
- Семья: не женат
- Любимое блюдо: шоколадный фондан с манговым пюре
Лев – бизнесмен, его проекту Fry Me (фритюрный фаст-фуд) уже 2,5 года. В прошлом году на фестивале "Уличной еды" Лев получил награду "Лучшая точка". Еще с первых курсов парень начал работать в сфере общепита – и из бармена дорос до управляющего. Хотя Лев на кухне никогда не работал, он всегда очень любил готовить. Он считает, что у него кулинарный талант, подкрепленный интуицией. Лев мечтает превратить свой маленький бизнес в полноценное "street food" кафе.
19) Денис Войтенко
- Место жительства: с. Сколобов, Житомирская область
- Возраст: 29 лет
- Семья: не женат
- Любимое блюдо: орехово-медовая пахлава
Денис работает в местной газете журналистом и очень популярен в районе. Но при этом парень мечтает переехать в столицу. Денис считает себя стеснительным человеком. Отношения с девушками не складываются, так как парень влюбляется безответно. Участие в "МастерШеф" для Дениса — это шанс стать увереннее в себе и добиться победы.
20) Владислав Кирякулов
- Место жительства: г. Киев
- Возраст: 35 лет
- Семья: женат
- Любимое блюдо: авторский "Картофель по-кирякуловски"
Владислав – доктор с тонкой душевной организацией. По национальности он – грек, чем очень гордится. У Владислава мягкий характер, но, в силу своей эмоциональности, все же частенько взрывается. Мужчина часто путешествует, особенно по США, но ради этого вынужден много работать. Владислав изготавливает ортопедические стельки, делает массаж и, конечно, отлично готовит. А "МастерШеф" для Владислава – еще одна мечта его жизни.
Напомним, ранее на кастинг "МастерШеф" участница принесла блюдо из камыша, лопуха и елок.