"МастерШеф" 8-й сезон: знакомимся с 20-кой лучших кулинаров-аматоров

Фото и биография всех участников кулинарного шоу

Судья шоу Татьяна Литвинова Фото: пресс-служба СТБ

Вчера в эфире телеканала СТБ закончились все отборочные испытания нового сезона "МастерШеф". В этом году, впервые за всю историю проекта во всем мире, судьи изменили правила прямо на кастинге, и кроме белого фартука участник мог получить черную прихватку – символ дуэли и последний шанс попасть на проект.

Тем не менее, все испытания пройдены, и на проекте остались только лучшие. Знакомьтесь с

двадцаткой 8 сезона "МастерШеф":

1) Алексей Бжицкий

Место жительства: г. Харьков

Возраст: 32 года

Семья: женат, есть дочь

Любимое блюдо: овощной рататуй

Алексей сейчас занимается ремонтом автомобилей, хотя в прошлом был сотрудником Группы

быстрого реагирования и профессионально занимался кикбоксингом. Но из-за травмы ушел из спорта. Увлекаться кулинарией Алексей начал еще с шести лет, наблюдая за мамой-поваром. Теперь он часто готовит дома для маленькой дочери. Заявку на участие в "МастерШеф" отправила жена Алексея прямо в новогоднюю ночь, так как верит в своего мужа и его кулинарное будущее. Сам же Алексей на проекте хочет получить тот опыт, который поможет ему изменить свою жизнь.

2) Анжела Липская

Место жительства: г. Одесса

Возраст: 51 год

Семья: замужем только по паспорту

Любимое блюдо: десерт "Не верь своим глазам"

Анжела по специальности техник-механик по ремонту вагонов. Но девушка нашла себя в путешествиях, и за последние девять лет уже увидела 54 страны! Анжела – вегетарианка, она любит гулять в лесу и единение с природой. Ей нравится шокировать людей своим возрастом, а также у нее есть свой секрет молодости и красоты. Девушка утверждает, что часто видит блюда во сне. Таким образом Вселенная посылает ей рецепты. Девиз Анжелы по жизни — "Чудо придет".

3) Элина Павленко

Место жительства: г. Николаев

Возраст: 19 лет

Семья: не замужем

Любимое блюдо: медальоны из телятины

Элина занимается моделингом и до 22-х лет планирует сняться для обложки Vogue. Также Элина – дизайнер и уже успела выпустить свою коллекцию молодежной одежды. Девушка ранее занималась танцем на шесте, но в ее городе таких увлечений не приветствуют. Интересно, что у Элины нет подруг, потому что девушки ей завидуют. Дома Элина любит готовить изысканные блюда.

4) Вера Волга

Место жительства: г. Харьков

Возраст: 70 лет

Семья: вдова, есть дочь и внучка

Любимое блюдо: куриная отбивная с беконом, фаршированная овощами

Вера Петровна работает поваром уже 46 лет. Вместе с мужем-военным объездила весь Советский Союз: тогда Вера Петровна работала поваром в летно-технических столовых разных гарнизонов.

Кроме того, женщина служила в армии и получила звание старшего сержанта в запасе. Сейчас оптимистичная Вера Петровна ходит в бассейн, театр, кино, концерты и даже на дискотеку! И готова еще раз выйти замуж! Сейчас Вера Петровна работает в детском саду шеф-поваром, где ее все очень любят. Вера Петровна обожает "МастерШеф"! На кастинг она пришла, чтобы увидеть Эктора Хименеса-Браво и Татьяну Литвинову, а также научиться ресторанным блюдам. Выигрыш планирует потратить на ремонт крыши, отдых в санатории и, конечно, на дискотеки.

5) Михаил Галайчук

Место жительства: г. Ивано-Франковск

Возраст: 33 года

Семья: разведен, есть дочь

Любимые блюда: стейк на камне и гамбургер

Михаил прозвал себя Гризли, потому что любит готовить мясо на природе и выглядит, как медведь. Мужчина любит прыгать с водопадов за деньги, устраивая тем самым шоу для зрителей. После развода Михаил спасался от отчаянья в лесу, разводя костер, — именно там он вдохновился на участие в "МастерШеф". Михаил мечтает после проекта открыть свое заведение в горах, с мангалами и сауной. При этом он не хочет зарабатывать миллионы и готов работать за "спасибо".

6) Любовь Бляшка

Место жительства: г. Ужгород

Возраст: 36 лет

Семья: замужем, есть двое детей

Любимое блюдо: ванильно-вишневый мусс с шоколадным брауни

Люба уже в третий раз пробует свои силы на кастинге "МастерШеф". В третьем сезоне она попала в топ-50. После такого опыта она решила стать поваром и устроилась в ресторан. Люба просто живет кухней: дома готовит бограш и борщ, дети просто обожают ее "Цезарь". А вот десерты ей не удаются. И разделка рыбы стала настоящей фобией для девушки. В будущем Люба хочет открыть свое кафе и стать известным шеф-поваром.

7) Дарина Рубан

Место жительства: с. Зметнев, Черниговская область

Возраст: 20 лет

Семья: не замужем

Любимое блюдо: свинина со сливово-смородиновым соусом

Дарина в 19 лет стала директором дома культуры в родном селе. У девушки немало поклонников, но выбрала она учителя физкультуры из соседнего села. Дарина очень честная, ранимая и болезненно воспринимает несправедливость вокруг. "МастерШеф" для девушки – шанс вырваться из села и научиться готовить на высоком уровне. Ведь она устала от сельской кулинарии и хочет нести высокую кухню в массы. А в случае победы Дарина хотела бы купить себе машину.

8) Анастасия Вовк

Место жительства: г. Киев

Возраст: 21 год

Семья: не замужем

Любимое блюдо: авторский десерт "Квіточка" с шоколадными сферами

Анастасия – идейный кондитер, который не терпит поражений. Девушка бросила учебу на

экономическом факультете, чтобы стать помощником кондитера. Кроме того, Настя поехала на

кулинарный конкурс в Румынию, где получила золотую медаль в номинации "Четыре десерта".

Сейчас девушка работает шеф-кондитером и оформителем десертов. Настя мечтает стать полноценным поваром, а пока самостоятельно осваивает основные блюда.

9) Дарина Цокало

Место жительства: г. Полтава

Возраст: 19 лет

Семья: не замужем

Любимое блюдо: куриные крылышки, маринованные в специях

Дарья – авантюрная и легкая на подъем. Она любит путешествовать автостопом по Украине. Дарья – кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, поэтому может за себя постоять. Раньше Даша работала нянечкой — дети к ней привыкали и переставали называть маму мамой. Девушка хочет быть учителем, но признает, что это тяжелый труд. Кулинария для Даши — вся ее жизнь и душа. Готовит она очень вкусно и с любовью.

10) Юлия Бурцева

Место жительства: г. Николаев

Возраст: 40 лет

Семья: замужем, есть дочь

Любимое блюдо: торт "Сникерс"

Юля начала готовить 18 лет назад, когда вышла замуж. Изюминка девушки в том, что все улыбаются, когда ее видят. Самой Юле это не нравится, иногда ей хочется побыть серьезной в глазах окружающих. Девушка часто готовит на большое количество родственников и друзей. И все очень хвалят ее как кулинара. На "МастерШеф" Юля хочет научиться делать изысканные презентации.

11) Максим Пустовит

Место жительства: г. Алешки, Херсонская область

Возраст: 20 лет

Семья: не женат

Любимое блюдо: утиная грудка с малиновым соусом

Максим окончил медицинский колледж и работает массажистом. Также парень занимается фотографией. Увлекаться кулинарией начал с шести лет: все начиналось с банальной яичницы, а потом уже он готовил для всей семьи. В восемь лет Максим испек первый бисквит и понял, что кулинария — не просто увлечение. Максим смотрел "МастерШеф" еще с первого сезона, и всегда мечтал сам попасть на проект. Парень хочет с помощью "МастерШеф" окончательно определиться со своим кулинарным будущим и развиваться как профессионал.

12) Игорь Копус

Место жительства: г. Козятин

Возраст: 27 лет

Семья: не женат

Любимое блюдо: лазанья

Игорь – парикмахер-модельер, но по специальности никогда не работал, чтобы не выслушивать проблемы клиентов. Раньше Игорь работал заведующим складом на оптовой базе – там он научился торговаться. Девушки у Игоря нет, ведь для начала он хочет чего-то добиться в жизни, а потом строить отношения. Мужчина считает себя общительным и позитивным, но часто скрывает за улыбкой свое состояние. "МастерШеф" для Игоря – шанс стать успешным и реализовать себя.

13) Сержик Файный

Место жительства: г. Киев

Возраст: 20 лет

Семья: не женат

Любимое блюдо: жульен

Сержик любит создавать вокруг себя праздничную позитивную атмосферу, поэтому и осваивает профессию режиссера эстрады и массовых праздников. Парень ведет здоровый образ жизни и интересуется проблемами экологии в современном мире. В свободное время Сержик снимает видео для Instagram, которое, по его словам, вызывает у людей неоднозначные эмоции. В общежитии парень часто готовит для себя и своих соседей: последние положительно отзываются о его кулинарных способностях.

14) Владислав Мицкевич

Место жительства: г. Киев

Возраст: 23 года

Семья: не женат

Любимое блюдо: гренки из черного хлеба собственного приготовления с форшмаком

Владислав работает менеджером по продажам и называет себя местным "волком с Уолл-Стрит". Позитивный Владислав всегда создает вокруг себя праздничную атмосферу и считает, что не обделен женским вниманием. Парень начал увлекаться кулинарией еще в детстве. У родителей был свой ресторан, где с восьми лет Владислав экспериментировал на кухне. Его первое самостоятельно приготовленное блюдо – котлета по-киевски. Сейчас Владислав готовит дома для мамы и брата блюда еврейской кухни. Парень копит деньги, чтобы в будущем открыть свой ресторан.

15) Дмитрий Кравчук

Место жительства: г. Луцк

Возраст: 21 год

Семья: холост

Любимое блюдо: суфле с дорблю и карамельным соусом

Дмитрий ранее работал официантом — именно тогда он понял, что хочет посвятить свою жизнь кулинарии. Для парня "МастерШеф" — это возможность получить необходимые знания и опыт, чтобы стать хорошим поваром. Дмитрий хочет доказать окружающим, что кулинария – это не просто одно из его увлечений, а дело всей жизни. Ведь многие друзья не верят в то, что Дмитрий доведет начатое до конца и станет хорошим поваром.

16) Евгений Кирсанов

Место жительства: г. Киев

Возраст: 31 год

Семья: не женат

Любимое блюдо: айсбайн (свиная голяшка с клюквенным соусом)

У Евгения две страсти в жизни – кулинария и психология. Сейчас он пишет книгу "Девять женщин в моей постели", которая повествует о девяти психологических типах женщин по классификации Евгения. Мужчина давно мечтал стать поваром, но друзья его отговорили в свое время. Сейчас Евгений все же хочет реализовать себя как повар и надеется в этом на "МастерШеф". В свободное время он любит приглашать друзей в гости и готовить для них кулинарные изыски — так он расслабляется.

17) Иван Миланович

Место жительства: Бали

Возраст: 25 лет

Семья: не женат

Любимое блюдо: рыба татаки с соусом

Иван — волонтер, в прошлом президент Красного Креста, он эвакуировал людей на вулкане. Сейчас Ваня дистанционно занимается онлайн-маркетингом и живет на Бали. Иван начал заниматься волонтерством после взрыва в минском метро и вот уже 5 лет помогает людям в разных странах (Грузия, Индонезия, Таиланд). На участие в "МастерШеф" его вдохновил второй детский сезон.

Кулинария для Ивана — отдушина, в детстве он пек маме на работу пироги, а сейчас любит экспериментировать на кухне. Иван готов кардинально поменять свою жизнь и хочет победить на "МастерШеф".

18) Лев Маркевич

Место жительства: г. Киев

Возраст: 31 год

Семья: не женат

Любимое блюдо: шоколадный фондан с манговым пюре

Лев – бизнесмен, его проекту Fry Me (фритюрный фаст-фуд) уже 2,5 года. В прошлом году на фестивале "Уличной еды" Лев получил награду "Лучшая точка". Еще с первых курсов парень начал работать в сфере общепита – и из бармена дорос до управляющего. Хотя Лев на кухне никогда не работал, он всегда очень любил готовить. Он считает, что у него кулинарный талант, подкрепленный интуицией. Лев мечтает превратить свой маленький бизнес в полноценное "street food" кафе.

19) Денис Войтенко

Место жительства: с. Сколобов, Житомирская область

Возраст: 29 лет

Семья: не женат

Любимое блюдо: орехово-медовая пахлава

Денис работает в местной газете журналистом и очень популярен в районе. Но при этом парень мечтает переехать в столицу. Денис считает себя стеснительным человеком. Отношения с девушками не складываются, так как парень влюбляется безответно. Участие в "МастерШеф" для Дениса — это шанс стать увереннее в себе и добиться победы.

20) Владислав Кирякулов

Место жительства: г. Киев

Возраст: 35 лет

Семья: женат

Любимое блюдо: авторский "Картофель по-кирякуловски"

Владислав – доктор с тонкой душевной организацией. По национальности он – грек, чем очень гордится. У Владислава мягкий характер, но, в силу своей эмоциональности, все же частенько взрывается. Мужчина часто путешествует, особенно по США, но ради этого вынужден много работать. Владислав изготавливает ортопедические стельки, делает массаж и, конечно, отлично готовит. А "МастерШеф" для Владислава – еще одна мечта его жизни.

Напомним, ранее на кастинг "МастерШеф" участница принесла блюдо из камыша, лопуха и елок.