"МастерШеф" 8-й сезон: кто покинул проект в 28-м выпуске

На шоу осталось семь участников

На "МастерШеф" остается все меньше участников Фото: пресс-служба СТБ

Во вчерашнем выпуске "МастерШеф" битва черных фартуков прошла за единым столом. Участники готовили все вместе за одной передвижной поверхностью.

На битву черных фартуков попали четверо: Лев Маркевич, Дарина Цокало, Элина и Влад Мицкевич. Каждому из участников нужно было приготовить определенный национальный суп. Льву попался испанский суп с морепродуктами патахи, Дарине – тосканский суп с рыбой и лангустинами каччукко, Элине – венгерский рыбный суп халасле, а Владу – итальянский суп с пастой ‘e fagioli’.

Участники готовили за одной поверхностью Фото: facebook.com/MasterChefUA

Каждый имел возможность попробовать свой суп и самостоятельно изучить, какие ингредиенты в него входят. Еще до старта готовки участников поместили в единый стол на колесиках. Участники готовили, передвигались, набирали продукты, презентовали свои блюда – делали все, находясь внутри этого стола.

Несмотря на трудные условия конкурса, все четверо работали слаженно, а двоим участникам, Элине и Владу, удалось приготовить практически аутентичное блюдо, попробовав его всего лишь один раз.

Дарина Цокало покинула проект Фото: пресс-служба СТБ

Тем не менее в супе Дарины Цокало не оказалось 4-х должных ингредиентов: красного вина, дорадо, сибаса и морского черта. В итоге, Дарина Цокало покинула проект. На "МастерШеф" осталось 7 участников.

Напомним, ранее мы делились рецептом азиатской закуски от участника "МастерШеф" Ивана Милановича. А другая участница, Анжела Липская, рассказала, как приготовить вегетарианский фаршированный перец.

"МастерШеф" 8-й сезон смотреть онлайн 28-й выпуск: битва черных фартуков: