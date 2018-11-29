"МастерШеф" 8-й сезон: кто покинул проект в 28-м выпуске
На шоу осталось семь участников
Во вчерашнем выпуске "МастерШеф" битва черных фартуков прошла за единым столом. Участники готовили все вместе за одной передвижной поверхностью.
На битву черных фартуков попали четверо: Лев Маркевич, Дарина Цокало, Элина и Влад Мицкевич. Каждому из участников нужно было приготовить определенный национальный суп. Льву попался испанский суп с морепродуктами патахи, Дарине – тосканский суп с рыбой и лангустинами каччукко, Элине – венгерский рыбный суп халасле, а Владу – итальянский суп с пастой ‘e fagioli’.
Каждый имел возможность попробовать свой суп и самостоятельно изучить, какие ингредиенты в него входят. Еще до старта готовки участников поместили в единый стол на колесиках. Участники готовили, передвигались, набирали продукты, презентовали свои блюда – делали все, находясь внутри этого стола.
Несмотря на трудные условия конкурса, все четверо работали слаженно, а двоим участникам, Элине и Владу, удалось приготовить практически аутентичное блюдо, попробовав его всего лишь один раз.
Тем не менее в супе Дарины Цокало не оказалось 4-х должных ингредиентов: красного вина, дорадо, сибаса и морского черта. В итоге, Дарина Цокало покинула проект. На "МастерШеф" осталось 7 участников.
Напомним, ранее мы делились рецептом азиатской закуски от участника "МастерШеф" Ивана Милановича. А другая участница, Анжела Липская, рассказала, как приготовить вегетарианский фаршированный перец.
"МастерШеф" 8-й сезон смотреть онлайн 28-й выпуск: битва черных фартуков: