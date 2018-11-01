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"МастерШеф" 8-й сезон: кто покинул шоу в 20-м выпуске

На битве черных фартуков участники готовили на большой высоте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Участники битвы черных фартуков Фото: facebook.com/MasterChefUA
Участники битвы черных фартуков Фото: facebook.com/MasterChefUA

Во вчерашнем выпуске "МастерШеф" на канале СТБ прошла битва черных фартуков на высокой кухне. Рабочие поверхности для готовки были подняты на два метра, поэтому участникам приходилось готовить, забираясь на высоту.

На битву черных попали аж девять человек: Иван Миланович, Лев Маркович, Даринка Цокало, Элина Павленко, Люба Бляшка, Влад Мицкевич, Женя Кирсанов, Алексей Бжицкий и Анжела Липская. Судьи им оставили щесть высоких рабочих поверхностей и всего две тумбы.

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Шоу покинул Евгений Кирсанов
Фото: пресс-служба СТБ

За полтора часа, если не учитывать физических усложнений на конкурсе, у участников была полная свобода творчества. До начала конкурса Эктор Хименес-Браво прочитал стихотворение и дал единственное наставление участникам: их блюдо должно быть написано языком поэзии.

У некоторых участников получилось сотворить настоящие кулинарно-поэтические шедевры. Но справились не все. Женя подал пересушенную курицу и букет петрушки на тарелке. Судьи назвали его блюдо "никудышным". В итоге, проект покинул Евгений Кирсанов. На "МастерШеф" осталось 11 человек.

Напомним, в 19-м выпуске участники сыграли в "Монополию". Также стало известно, кто покинул проект "МастерШеф" в 18-м выпуске.

"МастерШеф" 8-й сезон 20-й выпуск смотреть онлайн: битва черных фартуков:

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Источник: "Сегодня"
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