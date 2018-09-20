"МастерШеф" 8-й сезон: кто покинул шоу в восьмом выпуске

На проекте осталось 18 участников

Участники битвы черных фартуков Фото: facebook.com/MasterChefUA

Во вчерашнем выпуске "МастерШеф" на канале СТБ состоялась битва черных фартуков под названием "Светофор". Участники могли готовить собственное блюдо только в то время, когда светофор загорался "их" цветом.

На битву попали трое: Иван Меланович, Дмитрий Кравчук и Вера Петровна Волга. Как сразу предупредила судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова, это испытание покажет, что и из самых простых ингредиентов можно и нужно готовить оригинальные ресторанные блюда.

И действительно, всем троим нужно было по-разному приготовить самые привычные продукты: курицу, картофель, цуккини и брокколи.

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Диме попалась куриная грудка гриль с картофелем пай, кремом из цуккини, брокколи на пару и малиновым соусом. Вере Петровне – куриная грудка на пару с картофельным пюре, тальятелле из цуккини, брокколи в темпуре и грибным соусом. А Ивану достались куриные митболлы с французским "Картофелем Анна", цуккини на пару, кремом из брокколи и лимонно-шафрановым соусом.

Хотя у судей были замечания к блюдам всех участников, только один из них по-настоящему не справился с заданием. У Димы была сухая грудка, неправильно приготовленный картофель и неоднородный крем из цуккини.

Дмитрий Кравчук покинул шоу Фото:: пресс-служба СТБ

В итоге проект покинул Дмитрий Кравчук. На "МастерШеф" осталось 18 участников.

Напомним, в седьмом выпуске "МастерШеф" 8 сезон участники готовили блюда классической кухни.

"МастерШеф" 8-й сезон 8-й выпуск смотреть онлайн: битва черных фартуков: