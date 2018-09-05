"МастерШеф" 8-й сезон: сегодня определится двадцатка лучших участников

В четвертом выпуске шоу покинут еще пять конкурсантов

Судья шоу Татьяна Литвинова Фото: пресс-служба СТБ

28 августа стартовал долгожданный 8-й сезон главного кулинарного шоу страны – "МастерШеф". Впервые в истории проекта судьи изменили правила кастинга, и участник мог получить не только белый фартук, но и черную прихватку – последний шанс попасть на проект.

В сегодняшнем выпуске "МастерШеф" страсти между участниками накалятся, ведь на кону – заветный белый фартук и желанное место в двадцатке. Те участники, что получили от судей на кастинге "да", и прошли вчерашнее испытание с котлетой по-киевски, сегодня сыграют в Шерлоков Холмсов. По неочевидным подсказкам (портрет Ван Гога или водопроводная труба), командам нужно разгадать рецепт и приготовить сложное блюдо. Те, кто не сможет этого сделать, сразу отправятся домой.

Черные прихватки и белые фартуки Фото: пресс-служба СТБ

Но самый трудный конкурс ждет тех участников, что получили таинственную черную прихватку. Этим счастливчикам придется пройти трудный квест в лесу: искать деревья, копать ямы и даже строить плоты. Все это для того, чтобы разгадать рецепт авторского блюда и в точности повторить его.

Кто справится со всеми трудностями, и навсегда впишет свое имя в историю проекта "МастерШеф", увидим сегодня на канале СТБ.

Напомним, ранее на кастинг "МастерШеф" участница принесла блюдо из камыша, лопуха и елок.