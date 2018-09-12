"МастерШеф" 8-й сезон: участники будут продавать свои блюда на Андреевском спуске

Аматоров ждет первый выездной конкурс

Участников ждет выездной конкурс Фото: пресс-служба СТБ

Во вчерашнем выпуске "МастерШеф" участники впервые переступили порог кухни в качестве двадцатки нового сезона. Их ждало классическое испытание – эстафета, а также конкурс на

логику и кулинарную смекалку, в котором капитаны лепили подсказки своим командам.

В сегодняшнем выпуске "МастерШеф" участников ждет уже не просто классический, а легендарный для проекта конкурс: выездной на Андреевском спуске.

На выездном конкурсе участники пытаются заработать как можно больше денег Фото: пресс-служба СТБ

"Сотни людей приходит на Андреевский спуск, чтобы посмотреть на съемки проекта, и попробовать, что приготовили наши участники. Этот конкурс мы проводим каждый год, и он уже стал по- настоящему культовым для киевлян и гостей города", – говорит Эктор Хименес-Браво.

Аматоры будут продавать еду на Андреевском Фото: пресс-служба СТБ

Двум командам нужно не только приготовить вкусные блюда, но и заработать кучу денег! В самом центре города полно ресторанов, поэтому участникам придется нелегко, чтобы завлечь к себе покупателей. Естественно, победит та команда, что выручит больше денег.

Кто станет лучшим продавцом уличной еды, а кто попадет на первую битву черных и вылетит из двадцатки, увидим сегодня на канале СТБ.

Напомним, ранее мы рассказывали, как прошло первое испытание нового сезона "МастерШеф". Кроме этого, сайт "Сегодня" сообщал, кто вошел в двадцатку МастерШеф 8-й сезон.