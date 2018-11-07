"МастерШеф" 8-й сезон: в 22-м выпуске участники готовили посреди озера

Аматорам пришлось работать на воде

Владислав Мицкевич с участниками седьмого сезона Фото: пресс-служба СТБ

Двадцать второй выпуск "МастерШеф" 8-й сезон вышел на экраны 7 ноября. В этом эфире аматоры должны были накормить участников прошлого сезона. На проект пришли Миша Грушевский, Пава, Вова Троцкий и другие любимчики публики.

Участники восьмого сезона составили для своих предшественников изысканное меню из трех закусок, трех основных блюд и трех десертов. А накормить им следовало 17 человек. То есть каждой команде за 2,5 часа нужно было приготовить 153 порции.

Гости участников восьмого сезона Фото: пресс-служба СТБ

Красные решили подать фуа-гра с грушевым гелем, фаршированные бэби-кальмары, ростбиф с малиновым соусом, фрикасе из кролика с тальятелле, говяжий медальон с винно-вишневым соусом и полентой, стейк из тунца с аспарагусом и соево-имбирным соусом, шоколадный чизкейк, цитрусовый сабле бретон с апельсиновым гелем, муссовый десерт "два шоколада" с манго.

Дарина долго не могла придумать меню Фото: пресс-служба СТБ

Синие придумали другое меню: мидии с сырно-сливочным соусом, фуагра с яблочным конфитюром, креветки с соусом велюте, тунец с карамелизированной спаржей и ореховым соусом, утиная грудка с апельсином, говяжий медальон с пюре из селеры, лимонно-базиликовый мусс, крем-дипломат с ягодами, профитроли с орехово-шоколадным шанти.

Пава, Миша и Леша Фото: пресс-служба СТБ

Официантами красной команды стали Сержик Файный и Юлия Бурцева, а синей – Дарина Цокало и Анжела Липская. В испытании победила красная команда – ее блюда понравились большинству гостей. А вот еда синей команды показалась участникам седьмого сезона слишком пресной.

На голосовании черный фартук достался капитану Дарине Цокало – участники посчитали, что она виновата в проигрыше, так как запаниковала в начале конкурса и долго не могла составить меню.

Дарина Цокало получила черный фартук Фото: facebook.com/MasterChefUA

Кулинары в черных фартуках (Анжела Липская, Максим Пустовит, Дарина Цокало и Любовь Бляшка) отправились на выездной конкурс, где их ждал сюрприз. Битва за жизнь на проекте впервые состоялась на плавучей кухне.

Битва "черных фартуков" Фото: facebook.com/MasterChefUA

Перед аматорами поставили задачу – приготовить блюда из рыбы за полтора часа. Все приборы, ингредиенты и плиты находились на расстоянии, а потому этот конкурс был еще и на ловкость и скорость, так как участникам пришлось добираться к поверхностям на резиновых лодках. В конце конкурса "МастерШеф" покинула Любовь Бляшка – ее блюдо судьи признали худшим.

Проект покинула Люба Фото: facebook.com/MasterChefUA

Напомним, в в 21-м выпуске участники "МастерШеф" готовили блюда украинской кухни. А в 20-м аматоры продавали еду на улице.

"МастерШеф" 8-й сезон 22-й выпуск смотреть онлайн: аматоры готовят для участников предыдущего сезона:

"МастерШеф" 8-й сезон 22-й выпуск смотреть онлайн: битва черных фартуков: