"МастерШеф" 8-й сезон: в 23-м выпуске участников ждала увлекательная игра

Игра с пикантными вопросами развеселила и подняла настроение участникам

Судьи МастерШеф 8 сезон Фото: пресс-служба СТБ

Двадцать третий выпуск кулинарного шоу "МастерШеф" вышел на экраны 13 ноября. В этом эфире участники соревновались с лучшими выпускниками всех сезонов. На кухню проекта вернулись Юля Морозенко, Лиза Сподобец, Витя Перехрест, Александр Белодед, тетя Валя, Наталка Петрик, Виктория Король, Карина Аванесова, Наталья Левензон, Михаил Сосновских.

Выездной конкурс в центре города Фото: пресс-служба СТБ

Перед аматорами поставили задачу– накормить киевлян и заработать как можно больше денег. Команда "МастерШеф" 8 сезон очень переживала, ведь ее соперники давно прошли школу "МастерШеф". Однако у новичков было преимущество: они сплоченные и дружные, и в этом их сила. В итоге это взаимопонимание их и выручило: участники 8 сезона победили выпускников.

Аматоры сыграли в пикантную игру Фото: facebook.com/MasterChefUA

Во втором конкурсе участников ждала увлекательная игра "Горячее сердце Эктора Хименеса-Браво". Эктор задавал вопросы,и если кулинары отвечали одинаково, формировались пары. Во втором раунде из пар создавались "семьи". Задача конкурса – приготовить индивидуальные блюда на коммунальной кухне и не поссориться в пределах "семей".

Все участники приготовили достойные блюда Фото: пресс-служба СТБ

Игра с пикантными вопросами развеселила и подняла настроение участникам. Однако работа на тесной кухоньке немного изменила этот настрой. Но, несмотря на непривычные условия, все кулинары приготовили достойные блюда. Однако не все смогли показать уровень, достойный десятки "МастерШеф"-8.

Кто получит черный фартук за этот конкурс, узнаем уже в 24 выпуске "МастерШеф" 8-й сезон.

Напомним, в в 21-м выпуске участники "МастерШеф" готовили блюда украинской кухни. А в 20-м аматоры продавали еду на улице.

"МастерШеф" 8-й сезон смотреть 23 выпуск онлайн: аматоры готовят с участниками прошлых сезонов:

"МастерШеф" 8-й сезон смотреть 23 выпуск онлайн: участники играют в игру от Эктора Хименес-Браво: