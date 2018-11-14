"МастерШеф" 8-й сезон: в 24-м выпуске участники будут отгадывать фотоподсказки

Аматоры делали полароидные снимки еды

Судьи "МастерШеф" Фото: пресс-служба СТБ

Как говорит судья "МастерШеф", на проекте случаются такие моменты, которые хочется сфотографировать, поставить в рамочку и навсегда запомнить.

Вчера аматоры готовили с участниками прошлых сезонов и играли в пикантную игру. А в сегодняшнем выпуске "МастерШеф" трем командам предстоит сделать целую фотосессию своим блюдам. Только капитаны будут знать, какое блюдо должна приготовить их команда. А в качестве подсказок они оставят 5 полароидных снимков, на которых запечатлены все процессы приготовления.

Блюдо желтых Фото: пресс-служба СТБ

Капитаны будут наблюдать за происходящим на кухне в отдельной комнате. И если что-то пойдет не так, у них есть три попытки составить подсказку заново.

Трем командам нужно приготовить блюда одинаковой сложности. Желтым – куриное филе, фаршированное вялеными томатами, с картофельным крокетом, грибами и тыквенным кремом.

Блюдо красных Фото: пресс-служба СТБ

Красным – утиное магре с винно-вишневым соусом, луком шалот, проваренным в белом вине и цветно капустой. Синим – филе лосося с гречневой лапшой с обжаренным виноградным листом в темпуре и овощной сальсой.

Блюдо синих Фото: пресс-служба СТБ

Капитанам нужно как можно детальнее передать все ингредиенты и кулинарные процессы своим командам, но также важно повторить оригинальную презентацию блюда. Кто отгадает все фотоподсказки, а кто отправится на битву черных фартуков, увидим уже сегодня на канале СТБ.

Напомним, в 21-м выпуске участники "МастерШеф" готовили блюда украинской кухни. А в 20-м аматоры продавали еду на улице.