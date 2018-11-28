"МастерШеф" 8-й сезон: в 27-м выпуске участники угадывали блюда

Аматорам следовало повторить рецепты Эктора Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво Фото: пресс-служба СТБ

27 выпуск "МастерШеф" 8-й сезон вышел на экраны 27 ноября. В этом эфире Эктор Хименес-Браво показал мастер-класс и приготовил три блюда, которые участники должны были повторить.

Аматорам следовало пройти три раунда. В каждом было одно блюдо и возможность заработать баллы. Участники наблюдали за тем, как Эктор готовит, на экранах. Угадать блюдо было нелегко, так как повар запутывал кулинаров, меняя процессы местами. Когда началась готовка и команды стали выбирать определенные продукты, Анжела схитрила. Она спрятала нужное мясо и не подсказала соперникам, что те готовят не то, что нужно. Ее ложь быстро раскрылась и синие нашли мясо. Однако такому поведению Анжелы все были неприятно удивлены.

Анжела и Лев следят за работой Эктора Фото: facebook.com/MasterChefUA

В первом раунде ни одна команда не угадала блюдо, баллы никто не заработал. Во втором раунде название того, что готовил Эктор, отгадали, но приготовили неправильно. Однако лучшим из неправильных оказалось блюдо Красных. Им и дали два балла. Третий раунд был шансом победить для обеих команд. Жюри проголосовало за блюдо Синих. Юлия Бурцева, как капитан, взяла на себя ответственность за проигрыш команды, надев черный фартук.

Время вердиктов Фото: facebook.com/MasterChefUA

Второй конкурс был новым на "МастерШеф". Эктор снова проводил мастер-класс. В каждой команде только двое могли узнать, что готовит повар. Сложность заключалась лишь в том, что один представитель команды ничего не видел, а второй не мог говорить. Задача посланцев – разными органами чувств понять, что и как готовит Эктор, а потом донести до команды.

И синие, и красные угадали блюдо. Приготовили обе команды не идеально, но основные процессы были выполнены. Когда закончилось время для готовки, Лев Маркевич продолжил делать презентацию. Эктор сделал замечание и все же попробовал блюдо этой команды. Но, несмотря на то, что члены жюри простили нарушение правил, блюдо красных было вкуснее. А черный фартук получил Влад Мицкевич.

Напомним, ранее мы делились рецептом азиатской закуски от участника "МастерШеф" Ивана Милановича. А другая участница, Анжела Липская, рассказала, как приготовить вегетарианский фаршированный перец.

"МастерШеф" 8-й сезон смотреть 27-й выпуск онлайн: аматоры угадывают блюда:

"МастерШеф" 8-й сезон смотреть 27-й выпуск онлайн: аматоры показывают блюда с помощью чувств:



