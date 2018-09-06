"МастерШеф" 8-й сезон: в четвертом выпуске определилась 20-ка лучших участников

Судьи выбрали кулинаров, которые продолжат борьбу в проекте

Судьи МастерШеф 8-й сезон Фото: пресс-служба СТБ

Четвертый выпуск "МастерШеф" 8-й сезон вышел на экраны 5 сентября. Страсти между участниками накалились до предела, ведь на кону был заветный белый фартук и желанное место в двадцатке. Те конкурсанты, что получили от судей на кастинге "да", и прошли вчерашнее испытание с котлетой по-киевски, сегодня сыграли в Шерлоков Холмсов.

Черные прихватки и белые фартуки Фото: пресс-служба СТБ

"Кулинарный Шерлок" – одно из сложнейших испытаний на "МастерШефе". Участники прошлых сезонов вспоминают его с ужасом. Конкурсанты разделились на четыре команды – "красных", "синих", "желтых" и "зеленых". По неочевидным подсказкам (портрет Ван Гога или водопроводная труба), командам нужно было разгадать рецепт и приготовить сложное блюдо – испанскую паэлью, французские волованы, мексиканское чили кон карне и японские пельмени гедза. Те, кто не смог этого сделать, сразу отправлялись домой.

Участники разгадывают кулинарные ребусы Фото: facebook.com/MasterChefUA

Всем командам удалось разгадать задуманные блюда. "Красные" забыли добавить в паэлью шафран, но хорошо приготовили мидии и не переварили рис, поэтому сразу поднялись на балкон.

Команда красных поднялась на балкон Фото: facebook.com/MasterChefUA

"Синие" плохо пропекли тесто для волованов и добавили в начинку мясной фарш вместо куриного паштета. В итоге судьям пришлось попрощаться со всеми участниками команды.

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"Желтые" идеально приготовили жареные пельмени гедза – тесто вышло хрустящим, а начинка – сочной. Удачное блюдо обеспечило команде место в двадцатке.

Татьяна Литвинова закашлялась от острого чили Фото: пресс-служба СТБ

"Зеленые" подали судьям вегетарианский суп с перцем чили вместо мясного блюда чили кон карне. Он был настолько острым, что Татьяна Литвинова не смогла сдержать кашель. Даже латиноамериканец Эктор Хименес-Браво, привычный к острой пище, заявил, что это невозможно есть. Всем участникам команды пришлось немедленно покинуть проект.

Битва черных прихваток Фото: facebook.com/MasterChefUA

Но самое трудное испытание ждало тех конкурсантов, что накануне получили таинственную черную прихватку. Этим шестерым счастливчикам пришлось пройти сложный квест в лесу: искать помеченные деревья, копать ямы в песке и даже строить плоты. Все это было нужно для того, чтобы за 2.5 часа разгадать рецепт авторского блюда и в точности повторить его. Каждому участнику следовало подать судьям жареного голубя с луковыми кольцами, брусничным соусом и тальятелле из аспарагуса.

"Черные прихватки" готовят голубей Фото: facebook.com/MasterChefUA

Многие "черные прихватки" допустили одну и ту же ошибку: они настолько боялись пересушить мясо голубя, что подали птицу сырой. Кроме этого, некоторые участники забыли снять фольгу с голубиной ножки.

Серж и Даша попали в двадцатку Фото: facebook.com/MasterChefUA

Конкурсантов, подавших недожаренного голубя, судьи без лишних слов отправили домой. В двадцатку удалось попасть лишь двум участникам – Сержу и Даше.

Напомним, ранее на кастинг "МастерШеф" участница принесла блюдо из камыша, лопуха и елок.

МастерШеф 8-й сезон смотреть онлайн 4-й выпуск: участники играют в "Шерлоков":

МастерШеф 8-й сезон смотреть онлайн 4-й выпуск: битва "черных прихваток":

МастерШеф 8-й сезон смотреть онлайн 4-й выпуск: вердикты судей: