"МастерШеф" 8-й сезон: в четвертом выпуске определилась 20-ка лучших участников
Судьи выбрали кулинаров, которые продолжат борьбу в проекте
Четвертый выпуск "МастерШеф" 8-й сезон вышел на экраны 5 сентября. Страсти между участниками накалились до предела, ведь на кону был заветный белый фартук и желанное место в двадцатке. Те конкурсанты, что получили от судей на кастинге "да", и прошли вчерашнее испытание с котлетой по-киевски, сегодня сыграли в Шерлоков Холмсов.
"Кулинарный Шерлок" – одно из сложнейших испытаний на "МастерШефе". Участники прошлых сезонов вспоминают его с ужасом. Конкурсанты разделились на четыре команды – "красных", "синих", "желтых" и "зеленых". По неочевидным подсказкам (портрет Ван Гога или водопроводная труба), командам нужно было разгадать рецепт и приготовить сложное блюдо – испанскую паэлью, французские волованы, мексиканское чили кон карне и японские пельмени гедза. Те, кто не смог этого сделать, сразу отправлялись домой.
Всем командам удалось разгадать задуманные блюда. "Красные" забыли добавить в паэлью шафран, но хорошо приготовили мидии и не переварили рис, поэтому сразу поднялись на балкон.
"Синие" плохо пропекли тесто для волованов и добавили в начинку мясной фарш вместо куриного паштета. В итоге судьям пришлось попрощаться со всеми участниками команды.
"Желтые" идеально приготовили жареные пельмени гедза – тесто вышло хрустящим, а начинка – сочной. Удачное блюдо обеспечило команде место в двадцатке.
"Зеленые" подали судьям вегетарианский суп с перцем чили вместо мясного блюда чили кон карне. Он был настолько острым, что Татьяна Литвинова не смогла сдержать кашель. Даже латиноамериканец Эктор Хименес-Браво, привычный к острой пище, заявил, что это невозможно есть. Всем участникам команды пришлось немедленно покинуть проект.
Но самое трудное испытание ждало тех конкурсантов, что накануне получили таинственную черную прихватку. Этим шестерым счастливчикам пришлось пройти сложный квест в лесу: искать помеченные деревья, копать ямы в песке и даже строить плоты. Все это было нужно для того, чтобы за 2.5 часа разгадать рецепт авторского блюда и в точности повторить его. Каждому участнику следовало подать судьям жареного голубя с луковыми кольцами, брусничным соусом и тальятелле из аспарагуса.
Многие "черные прихватки" допустили одну и ту же ошибку: они настолько боялись пересушить мясо голубя, что подали птицу сырой. Кроме этого, некоторые участники забыли снять фольгу с голубиной ножки.
Конкурсантов, подавших недожаренного голубя, судьи без лишних слов отправили домой. В двадцатку удалось попасть лишь двум участникам – Сержу и Даше.
Напомним, ранее на кастинг "МастерШеф" участница принесла блюдо из камыша, лопуха и елок.
МастерШеф 8-й сезон смотреть онлайн 4-й выпуск: участники играют в "Шерлоков":
МастерШеф 8-й сезон смотреть онлайн 4-й выпуск: битва "черных прихваток":
МастерШеф 8-й сезон смотреть онлайн 4-й выпуск: вердикты судей: