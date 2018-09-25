"МастерШеф" 8-й сезон: в девятом выпуске участники пройдут сложный квест в лесу

Кроме этого, аматоры будут готовить для детей

Участники "МастерШеф" будут готовить для детей Фото: пресс-служба СТБ

В проекте "МастерШеф" осталось 18 участников. И хотя на съемках еще не ощущается как таковой конкуренции, судьи придумывают для 8 сезона все более сложные испытания.

Сегодня участников отвезут не в привычный съемочный павильон, а в дремучий лес. Как говорит Эктор Хименес-Браво, прогулки на свежем воздухе лучше всего пополняют жизненную энергию. Жаль, что участникам будет некогда наслаждаться природой, ведь их ждет сложный и долгий квест.

Эктор Хименес-Браво считает прогулки в лесу целебными Фото: пресс-служба СТБ

Недалеко от этого леса расположен детский лагерь. И командам участников сегодня предстоит накормить аж 37 детей. В распоряжении участников будет много времени, чтобы приготовить шедевры для детского лагеря. Но только у них не будет продуктов!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "МастерШеф": рецепт ризотто с лисичками от Татьяны Литвиновой

Аматоры будут искать клад и кормить детей Фото: пресс-служба СТБ

Капитаны получат карты-схемы, на которых отмечены места, где спрятан клад – сундук с продуктами. Чтобы их найти, участникам предстоит бегать по лесу, копать ямы, и даже плавать в озере. Кроме простых продуктов, в лесу будет спрятан "золотой ящик" – сундук со сливками, маскарпоне, сгущенным молоком и другими продуктами, которые точно придутся по душе юным гостям.

Дети – самые требовательные и капризные клиенты. Смогут ли участники "МастерШеф" удовлетворить их вкусы, увидим сегодня на канале СТБ.

Напомним, в восьмом выпуске "МастерШеф" 8-й сезон участники ловили кур и копали картошку.