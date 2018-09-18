"МастерШеф" 8-й сезон: в седьмом выпуске участников проверят на внимательность

В сегодняшнем эфире испытание покажет, насколько хорошо участники слушались судей

Участники 8-го сезона "МастерШеф" Фото: пресс-служба СТБ

В эфире телеканала СТБ идет 8 сезон "МастерШеф", и за эти годы проект сильно повлиял на кулинарную культуру в Украине. К восьмому сезону только ленивый зритель не выучил, что такое паэлья или шоколадный ганаш. И уровень участников заметно вырос за эти сезоны.

Участникам советуют учить классические рецепты Фото: пресс-служба СТБ

"Восьмой сезон проекта заметно отличается даже от седьмого. Ведь участники как минимум могли смотреть все программы и с экранов телевизоров изучать кулинарию. Тем не менее, есть одна фраза, которую мы продолжаем повторять при любом удобном случае. Учите классику! Зная азы кулинарии, можно достигнуть невероятных успехов", – говорит судья проекта Дмитрий Горовенко.

Эктор Хименес-Браво тоже солидарен со своим коллегой: "Иногда участники забывают, зачем пришли на проект. Они ищут здесь друзей, а некоторые и вовсе стараются найти любовь. Но главная здесь только кухня! Тебе скучно? Тебе одиноко? Учи рецепты!"

Аматоры должны были максимально точно повторить рецепты Фото: пресс-служба СТБ

В сегодняшнем выпуске "МастерШеф" конкурс покажет, насколько хорошо участники слушались судей.

В отдельной комнате на 12 экранах будут одновременно транслироваться приготовление 12 классических блюд. Задача команды – отгадать как можно больше рецептов и повторить их. Победит та команда, которая подаст судьям как можно больше блюд – правильно отгаданных и идеально приготовленных.

Кто справится с 12 столпами кулинарии от судей "МастерШеф", увидим уже сегодня.

Напомним, в шестом выпуске "МастерШеф" участники продавали свои блюда на Андреевском спуске. В пятом эфире они получили свои первые черные фартуки.