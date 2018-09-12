"МастерШеф" 8-й сезон: в шестом выпуске состоялась первая битва черных фартуков

Все подробности шестого выпуска кулинарного шоу

Участники на выездном конкурсе Фото: пресс-служба СТБ

Шестой выпуск "МастерШеф" 8-й сезон вышел на экраны 12 сентября. Во вчерашнем эфире некоторые участники уже получили первые черные фартуки. Сегодня кулинаров-аматоров ждал уже не просто классический, а легендарный для проекта конкурс: выездной на Андреевском спуске.

Участники продавали еду прохожим Фото: пресс-служба СТБ

"Сотни людей приходят на Андреевский спуск, чтобы посмотреть на съемки проекта, и попробовать, что приготовили наши участники. Этот конкурс мы проводим каждый год, и он уже стал по-настоящему культовым для киевлян и гостей города", – сказал Эктор Хименес-Браво.

Синяя команда сделала ставку на азиатское меню Фото: пресс-служба СТБ

Двум командам нужно было не только приготовить вкусные блюда, но и заработать как можно больше денег. В самом центре города полно ресторанов, поэтому участникам приходилось всеми правдами и неправдами завлекать к себе покупателей. По правилам конкурса, побеждала та команда, которой удалось выручить больше денег.

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Аматоры сами составили меню Фото: пресс-служба СТБ

На приготовления блюд аматорам дали два часа, а на продажу – один час. Команда красных сначала определилась с меню, и только после этого организованно пошла за продуктами и девайсами.

Капитан синей команды Лев, опытный в организации фестивальной кухни уличной еды, первым делом назначил себе четверых су-шефов – чтобы те контролировали все кулинарные процессы.

Владислав рекламировал блюда красной команды Фото: facebook.com/MasterChefUA

Рекламировать готовые блюда от синей команды пошли Сержик Файный и Евгений Кирсанов, а от красной – Элина Павленко и Владислав Мицкевич. Лучшими продавцами уличной еды стала команда красных – они заработали 15 646 гривен. Синие проиграли с минимальным отрывом, получив от покупателей 15 448 гривен.

Победила красная команда Фото: facebook.com/MasterChefUA

На голосовании участники синей команды единогласно высказались против Сержика Файного. Аматоры решили, что именно он должен отправиться на битву черных фартуков, так как слишком легкомысленно отнесся к выездному конкурсу.

Сержик получил черный фартук Фото: facebook.com/MasterChefUA

Кулинары, которые боролись за "жизнь" на проекте, должны были приготовить не одно, а целых три блюда. Первым стало экспресс-задание, которое определяло лидера. Это позволяло ему выбирать своим соперникам основной ингредиент для приготовления конкурсного блюда.

Ограниченное время и жесткая конкуренция заставили участников работать в условиях, максимально приближенных к тем, что бывают на профессиональных кухнях. Аматорам следовало не только правильно и быстро принимать решения, но и грамотно распределять задачи.

На первом этапе выиграл Влад Фото: facebook.com/MasterChefUA

Лидером первого этапа стал Владислав Мицкевич, второго – Дарина Цокало, третьего – Владислав Кирякулов. Авторы самых неудачных яств получали черные флажки, от количества которых зависело, покинет участник проект или нет.

На втором этапе черные флажки получили Гризли, Серж и Дима Фото: facebook.com/MasterChefUA

Хуже всего с испытанием справился Михаил Галайчук – Эктор Хименес-Браво посчитал его блюда слишком примитивными. Участник по кличке "Гризли" плохо взбил белки для меренги, нафаршировал обычный помидор растопленным шоколадом и подал жареные креветки в сыром ананасе. Судьи решили, что именно Михаил должен отправиться домой в шестом выпуске.

Михаил Галайчук покинул шоу Фото: пресс-служба СТБ

"МастерШеф" 8-й сезон 6-й выпуск смотреть онлайн: участники готовят на Андреевском спуске:

"МастерШеф" 8-й сезон 6-й выпуск смотреть онлайн: битва черных фартуков:

"МастерШеф" 8-й сезон 6-й выпуск смотреть онлайн: вердикт судей:

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочного пирога от участницы "МастерШеф. Кулинарный выпускной" Маши Якивчук. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить сырники по рецепту Тани Куриленко.