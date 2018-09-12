"МастерШеф" 8-й сезон: в шестом выпуске состоялась первая битва черных фартуков
Все подробности шестого выпуска кулинарного шоу
Шестой выпуск "МастерШеф" 8-й сезон вышел на экраны 12 сентября. Во вчерашнем эфире некоторые участники уже получили первые черные фартуки. Сегодня кулинаров-аматоров ждал уже не просто классический, а легендарный для проекта конкурс: выездной на Андреевском спуске.
"Сотни людей приходят на Андреевский спуск, чтобы посмотреть на съемки проекта, и попробовать, что приготовили наши участники. Этот конкурс мы проводим каждый год, и он уже стал по-настоящему культовым для киевлян и гостей города", – сказал Эктор Хименес-Браво.
Двум командам нужно было не только приготовить вкусные блюда, но и заработать как можно больше денег. В самом центре города полно ресторанов, поэтому участникам приходилось всеми правдами и неправдами завлекать к себе покупателей. По правилам конкурса, побеждала та команда, которой удалось выручить больше денег.
На приготовления блюд аматорам дали два часа, а на продажу – один час. Команда красных сначала определилась с меню, и только после этого организованно пошла за продуктами и девайсами.
Капитан синей команды Лев, опытный в организации фестивальной кухни уличной еды, первым делом назначил себе четверых су-шефов – чтобы те контролировали все кулинарные процессы.
Рекламировать готовые блюда от синей команды пошли Сержик Файный и Евгений Кирсанов, а от красной – Элина Павленко и Владислав Мицкевич. Лучшими продавцами уличной еды стала команда красных – они заработали 15 646 гривен. Синие проиграли с минимальным отрывом, получив от покупателей 15 448 гривен.
На голосовании участники синей команды единогласно высказались против Сержика Файного. Аматоры решили, что именно он должен отправиться на битву черных фартуков, так как слишком легкомысленно отнесся к выездному конкурсу.
Кулинары, которые боролись за "жизнь" на проекте, должны были приготовить не одно, а целых три блюда. Первым стало экспресс-задание, которое определяло лидера. Это позволяло ему выбирать своим соперникам основной ингредиент для приготовления конкурсного блюда.
Ограниченное время и жесткая конкуренция заставили участников работать в условиях, максимально приближенных к тем, что бывают на профессиональных кухнях. Аматорам следовало не только правильно и быстро принимать решения, но и грамотно распределять задачи.
Лидером первого этапа стал Владислав Мицкевич, второго – Дарина Цокало, третьего – Владислав Кирякулов. Авторы самых неудачных яств получали черные флажки, от количества которых зависело, покинет участник проект или нет.
Хуже всего с испытанием справился Михаил Галайчук – Эктор Хименес-Браво посчитал его блюда слишком примитивными. Участник по кличке "Гризли" плохо взбил белки для меренги, нафаршировал обычный помидор растопленным шоколадом и подал жареные креветки в сыром ананасе. Судьи решили, что именно Михаил должен отправиться домой в шестом выпуске.
"МастерШеф" 8-й сезон 6-й выпуск смотреть онлайн: участники готовят на Андреевском спуске:
"МастерШеф" 8-й сезон 6-й выпуск смотреть онлайн: битва черных фартуков:
"МастерШеф" 8-й сезон 6-й выпуск смотреть онлайн: вердикт судей:
Напомним, ранее мы делились рецептом яблочного пирога от участницы "МастерШеф. Кулинарный выпускной" Маши Якивчук. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить сырники по рецепту Тани Куриленко.