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"МастерШеф" 8-й сезон: в восьмом выпуске участники ловили кур и копали картошку

Кулинары познали все прелести деревенской жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:27
Судьи &quot;МастерШеф&quot; на выездном конкурсе Фото: instagram.com/makeup.daria.kirichai
Судьи "МастерШеф" на выездном конкурсе Фото: instagram.com/makeup.daria.kirichai

Восьмой выпуск "МастерШеф" 8-й сезон вышел на экраны 19 сентября. Во вчерашнем эфире участники готовили блюда классической кухни. Кроме этого, перед аматорами поставили задачу: приготовить блюдо своей команды и команды-противника. Рецепт знал только капитан. В начале конкурса лидеры отправились в шпионские будки, откуда передавали рецепты своим товарищам. Однако капитанов слышали еще и соперники.

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Участники играли в шпионов
Фото: facebook.com/MasterChefUA

Поэтому командам дали по 10 минут, чтобы придумать шифры. У каждой группы снова была своя стратегия. У красных каждому виду мяса или рыбы соответствовал какой-то участник, а у синих было все просто и математически. Красным удалось в точности угадать свое блюдо, а синие расшифровали только один ингредиент. Рецепт соперников не угадал никто. 

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Победила команда красных, а синие отправили на битву черных фартуков Дмитрия Кравчука, который сильно пережарил мясо и сделал его несъедобным.

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Дмитрий испортил основной ингредиент блюда
Фото: facebook.com/MasterChefUA

Затем участники отправились на выездное испытание в Вишенки Киевской области. Там командам нужно было накормить целое село. Но, как всегда на проекте, было одно большое "но": участникам не дали продуктов. Командам пришлом самостоятельно бегать по домам и просить продукты у жителей деревни. 

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Участники на выездном конкурсе
Фото: facebook.com/MasterChefUA

Капитаном красной команды стала Юлия Бурцева, а синей – Элина Павленко. На поиск продуктов и приготовление блюд аматорам дали всего три часа. Аматоры копали картошку, лазили по деревьям, собирали урожай, рвали укроп и петрушку, и даже голыми руками ловили кур. Радушные жители предложили синей команде живых нутрий, но участники пожалели зверьков и не стали превращать их в жаркое. Но одно дело – опустошить огороды и холодильники сельчан, а другое дело – вкусно накормить людей. 

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Аматоры готовят блюда для жителей деревни
Фото: facebook.com/MasterChefUA

На голосовании со счетом 148 против 119 выиграла команда синих – их блюда больше понравились жителям деревни. А красной команде пришлось проголосовать против самого слабого кулинара. Черный фартук достался Вере Петровне – участники посчитали, что женщина создавала конфликты на ровном месте и мешала другим работать. 

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Команда проголосовала против самой пожилой участницы
Фото: facebook.com/MasterChefUA

На битве черных фартуков кулинары (Иван, Дмитрий и Вера Петровна) боролись в экстремальных условиях за право остаться на проекте. Судьи "МастерШеф" предложили аматорам приготовить блюда из курицы в условиях светофора, который по очереди разрешал подходить к поверхностям. Участникам предстояло выбрать сначала блюдо, а потом и рецепт. Все это было не случайно, ведь на кухне установили специальное устройство, напоминающее светофор. Аматор мог попасть на кухню только тогда, когда загорался выбранный им цвет.

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Участники "битвы черных"

Процесс приготовления, который постоянно прерывался сигналом светофора, подразумевал активную взаимопомощь. В противном случае аматоры просто не смогли бы справиться с заданием. 

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Дмитрий Кравчук отправился домой
Фото: facebook.com/MasterChefUA

Несмотря на скептическое отношение других участников, лучшее блюдо приготовила Вера Петровна: судьи отметили, что ее курица получилась сочной, а гарнир – вкусным. Иван допустил серьезные ошибки, но все же получил белый фартук. А хуже всего с заданием справился Дмитрий – Эктор Хименес-Браво посчитал, что именно он должен отправиться домой в седьмом выпуске.

"МастерШеф" 8-й сезон 8-й выпуск смотреть онлайн: итоги конкурса зашифрованных рецептов:

"МастерШеф" 8-й сезон 8-й выпуск смотреть онлайн: выездной конкурс в деревне:

"МастерШеф" 8-й сезон 8-й выпуск смотреть онлайн: битва черных фартуков:

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочного пирога от участницы "МастерШеф. Кулинарный выпускной" Маши Якивчук. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить сырники по рецепту Тани Куриленко.

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Источник: "Сегодня"
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