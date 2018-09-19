"МастерШеф" 8-й сезон: в восьмом выпуске участники ловили кур и копали картошку

Кулинары познали все прелести деревенской жизни

Судьи "МастерШеф" на выездном конкурсе Фото: instagram.com/makeup.daria.kirichai

Восьмой выпуск "МастерШеф" 8-й сезон вышел на экраны 19 сентября. Во вчерашнем эфире участники готовили блюда классической кухни. Кроме этого, перед аматорами поставили задачу: приготовить блюдо своей команды и команды-противника. Рецепт знал только капитан. В начале конкурса лидеры отправились в шпионские будки, откуда передавали рецепты своим товарищам. Однако капитанов слышали еще и соперники.

Участники играли в шпионов Фото: facebook.com/MasterChefUA

Поэтому командам дали по 10 минут, чтобы придумать шифры. У каждой группы снова была своя стратегия. У красных каждому виду мяса или рыбы соответствовал какой-то участник, а у синих было все просто и математически. Красным удалось в точности угадать свое блюдо, а синие расшифровали только один ингредиент. Рецепт соперников не угадал никто.

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Победила команда красных, а синие отправили на битву черных фартуков Дмитрия Кравчука, который сильно пережарил мясо и сделал его несъедобным.

Дмитрий испортил основной ингредиент блюда Фото: facebook.com/MasterChefUA

Затем участники отправились на выездное испытание в Вишенки Киевской области. Там командам нужно было накормить целое село. Но, как всегда на проекте, было одно большое "но": участникам не дали продуктов. Командам пришлом самостоятельно бегать по домам и просить продукты у жителей деревни.

Участники на выездном конкурсе Фото: facebook.com/MasterChefUA

Капитаном красной команды стала Юлия Бурцева, а синей – Элина Павленко. На поиск продуктов и приготовление блюд аматорам дали всего три часа. Аматоры копали картошку, лазили по деревьям, собирали урожай, рвали укроп и петрушку, и даже голыми руками ловили кур. Радушные жители предложили синей команде живых нутрий, но участники пожалели зверьков и не стали превращать их в жаркое. Но одно дело – опустошить огороды и холодильники сельчан, а другое дело – вкусно накормить людей.

Аматоры готовят блюда для жителей деревни Фото: facebook.com/MasterChefUA

На голосовании со счетом 148 против 119 выиграла команда синих – их блюда больше понравились жителям деревни. А красной команде пришлось проголосовать против самого слабого кулинара. Черный фартук достался Вере Петровне – участники посчитали, что женщина создавала конфликты на ровном месте и мешала другим работать.

Команда проголосовала против самой пожилой участницы Фото: facebook.com/MasterChefUA

На битве черных фартуков кулинары (Иван, Дмитрий и Вера Петровна) боролись в экстремальных условиях за право остаться на проекте. Судьи "МастерШеф" предложили аматорам приготовить блюда из курицы в условиях светофора, который по очереди разрешал подходить к поверхностям. Участникам предстояло выбрать сначала блюдо, а потом и рецепт. Все это было не случайно, ведь на кухне установили специальное устройство, напоминающее светофор. Аматор мог попасть на кухню только тогда, когда загорался выбранный им цвет.

Участники "битвы черных"

Процесс приготовления, который постоянно прерывался сигналом светофора, подразумевал активную взаимопомощь. В противном случае аматоры просто не смогли бы справиться с заданием.

Дмитрий Кравчук отправился домой Фото: facebook.com/MasterChefUA

Несмотря на скептическое отношение других участников, лучшее блюдо приготовила Вера Петровна: судьи отметили, что ее курица получилась сочной, а гарнир – вкусным. Иван допустил серьезные ошибки, но все же получил белый фартук. А хуже всего с заданием справился Дмитрий – Эктор Хименес-Браво посчитал, что именно он должен отправиться домой в седьмом выпуске.

"МастерШеф" 8-й сезон 8-й выпуск смотреть онлайн: итоги конкурса зашифрованных рецептов:

"МастерШеф" 8-й сезон 8-й выпуск смотреть онлайн: выездной конкурс в деревне:

"МастерШеф" 8-й сезон 8-й выпуск смотреть онлайн: битва черных фартуков:

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочного пирога от участницы "МастерШеф. Кулинарный выпускной" Маши Якивчук. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить сырники по рецепту Тани Куриленко.