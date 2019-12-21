"МастерШеф" 9 сезон 17 выпуск: как прошел финал кулинарного шоу

Узнайте имена кулинаров, которые попали в суперфинал

Финалисты "МастерШеф" 9 сезон Фото: пресс-служба

Девятый сезон кулинарного шоу "МастерШеф" подходит к завершению. За спиной участников – 16 эфиров борьбы, но теперь никаких черных фартуков! Финалисты облачились в белые кителя. Еще пару испытаний и впереди желанный суперфинал.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

Неделю назад судьи определили семерых счастливчиков, которым достались именные поварские кители, и

теперь их жизнь на проекте начинается заново. Во время финальных испытаний после каждого конкурса худший участник сегодня отправлялся домой.

Первый конкурс классический, но от этого не менее сложный. Каждый финалист нашел на рабочем столе тот набор продуктов, с которым он четыре месяца назад приехал на кастинг к судьям. Тогда каждый участник впечатлил жюри и получил пропуск на проект в виде белого фартука. Но сегодня нужно было показать, что все четыре месяца были пройдены на "МастерШеф" не зря. Судьи ждали кардинально новые блюда!

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Эктор бдительно следил за всеми кулинарными процессами финалистов и давал советы. Все шесть кулинаров – Сергей Денисов, Руслан Лучков, Руслан Шилин, Лиля Сорокина, Киеу Тхук Ань и Петр Косовский готовили свои шедевры из мяса. Одна лишь Александра Ефименко готовила десерт.

За 45 минут участники приготовили: травести-дива Руслан – индейку с зеленью и сельдереем, Лиля Сорокина – рулетики из утиной грудки с имбирем и грушей, Петр Косовский – рулеты из телячьей вырезки с вышней и белыми грибами, Аннушка – стейк в панировке из арахиса, Сергей Денисов – дорадо с каперсами и сальсой с шампанским, Руслан Шилин – мясные рулеты с вишней, Александра – мятный бисквит.

Во время дегустации Елизавета Глинская была поражена десертом Александры Ефименко. Вкус блюда и внешний вид получились провальными. Участница просто не успела пропечь бисквит и украсить десерт. Поскольку в финале нет места черным фартукам, Александра ушла из проекта "МастерШеф" за шаг до суперфинала.

Александра Ефименко Фото: Instagram.com

"Я разочарована и не верю, что это делали вы. На кастинге ваши профитроли были отменными, а сегодня я не вижу роста совсем", – сурово заявила звездная судья Елизавета Глинская.

Финальная битва перед суперфиналом

После ухода Александры шесть участников-финалистов приехали в один из самых элитных ресторанов Киева и поделились на две команды – красных (Сергей Денисов, Лиля Сорокина, Руслан Лучков) и синих (Руслан Шилин, Киеу Тхук Ань, Петр Косовский).

Участники должны были готовить блюда азиатской кухни в реальном времени для реальных посетителей, которые не знали, что снимается проект. Перед началом испытания Эктор Хименес Браво дал мастер-класс для финалистов и показал поэтапно, как готовить блюда для будущих гостей. После кителянтам выделили 1,5 часа на то, чтобы сделать заготовки.

Именно Эктор решал, блюдо какой команды официант понесет в зал гостям. Неправильно нарезанные фрукты или овощи, диспропорция – все эти нюансы четко контролировались. Все участники старались по-максимуму, ведь всего одно испытание и перед ними открываются двери суперфинала.

В результате меньше всего очков набрала команда Петра Косовского и полным составом покинула проект за шаг до суперфинала.

Петр Косовский Фото: Instagram.com

Руслан Шилин Фото: Instagram.com

Киеу Тхук Ань Фото: Instagram.com

Имена суперфиналистов "МастерШеф" 9 сезон 2019

Сергей Денисов Фото: instagram.com/masterchefstb

Лиля Сорокина Фото: instagram.com/masterchefstb

Руслан Лучков Фото: instagram.com/masterchefstb

Ранее мы писали, как прошел 16-й выпуск "МастерШеф" 9-й сезон.

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