Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"МастерШеф" 9 сезон 17 выпуск: как прошел финал кулинарного шоу

Узнайте имена кулинаров, которые попали в суперфинал

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Финалисты "МастерШеф" 9 сезон
Финалисты "МастерШеф" 9 сезон
Фото: пресс-служба

Девятый сезон кулинарного шоу "МастерШеф" подходит к завершению. За спиной участников – 16 эфиров борьбы, но теперь никаких черных фартуков! Финалисты облачились в белые кителя. Еще пару испытаний и впереди желанный суперфинал.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

Неделю назад судьи определили семерых счастливчиков, которым достались именные поварские кители, и
теперь их жизнь на проекте начинается заново. Во время финальных испытаний после каждого конкурса худший участник сегодня отправлялся домой.

Читайте также:
"МастерШеф" 9 сезон 16 выпуск: кто покинул проект за шаг до финала

Первый конкурс классический, но от этого не менее сложный. Каждый финалист нашел на рабочем столе тот набор продуктов, с которым он четыре месяца назад приехал на кастинг к судьям. Тогда каждый участник впечатлил жюри и получил пропуск на проект в виде белого фартука. Но сегодня нужно было показать, что все четыре месяца были пройдены на "МастерШеф" не зря. Судьи ждали кардинально новые блюда!

INSTAGRAM

Эктор бдительно следил за всеми кулинарными процессами финалистов и давал советы. Все шесть кулинаров – Сергей Денисов, Руслан Лучков, Руслан Шилин, Лиля Сорокина, Киеу Тхук Ань и Петр Косовский готовили свои шедевры из мяса. Одна лишь Александра Ефименко готовила десерт.

За 45 минут участники приготовили: травести-дива Руслан – индейку с зеленью и сельдереем, Лиля Сорокина – рулетики из утиной грудки с имбирем и грушей, Петр Косовский – рулеты из телячьей вырезки с вышней и белыми грибами, Аннушка – стейк в панировке из арахиса, Сергей Денисов – дорадо с каперсами и сальсой с шампанским, Руслан Шилин – мясные рулеты с вишней, Александра – мятный бисквит.

Во время дегустации Елизавета Глинская была поражена десертом Александры Ефименко. Вкус блюда и внешний вид получились провальными. Участница просто не успела пропечь бисквит и украсить десерт. Поскольку в финале нет места черным фартукам, Александра ушла из проекта "МастерШеф" за шаг до суперфинала.

Александра Ефименко
Александра Ефименко
Фото: Instagram.com

"Я разочарована и не верю, что это делали вы. На кастинге ваши профитроли были отменными, а сегодня я не вижу роста совсем", – сурово заявила звездная судья Елизавета Глинская.

Финальная битва перед суперфиналом

После ухода Александры шесть участников-финалистов приехали в один из самых элитных ресторанов Киева и поделились на две команды – красных (Сергей Денисов, Лиля Сорокина, Руслан Лучков) и синих (Руслан Шилин, Киеу Тхук Ань, Петр Косовский).

Участники должны были готовить блюда азиатской кухни в реальном времени для реальных посетителей, которые не знали, что снимается проект. Перед началом испытания Эктор Хименес Браво дал мастер-класс для финалистов и показал поэтапно, как готовить блюда для будущих гостей. После кителянтам выделили 1,5 часа на то, чтобы сделать заготовки.

Именно Эктор решал, блюдо какой команды официант понесет в зал гостям. Неправильно нарезанные фрукты или овощи, диспропорция – все эти нюансы четко контролировались. Все участники старались по-максимуму, ведь всего одно испытание и перед ними открываются двери суперфинала.

В результате меньше всего очков набрала команда Петра Косовского и полным составом покинула проект за шаг до суперфинала.

Петр Косовский
Петр Косовский
Фото: Instagram.com

Руслан Шилин
Руслан Шилин
Фото: Instagram.com

Киеу Тхук Ань
Киеу Тхук Ань
Фото: Instagram.com

Имена суперфиналистов "МастерШеф" 9 сезон 2019

Сергей Денисов
Сергей Денисов
Фото: instagram.com/masterchefstb

Лиля Сорокина
Лиля Сорокина
Фото: instagram.com/masterchefstb

Руслан Лучков
Руслан Лучков
Фото: instagram.com/masterchefstb

Ранее мы писали, как прошел 16-й выпуск "МастерШеф" 9-й сезон.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"МастерШеф" 9 сезон: определились имена всех суперфиналистов «МастерШеф» 9 сезон 17 выпуск: за шаг до суперфинала шоу покинули сразу 4 участника "МастерШеф" 9 сезон 16 выпуск: все подробности предновогоднего эфира
МастерШеф кулинарное шоу МастерШеф 9 сезон
Реклама

Новости партнеров

Салат Сугроб на Новый год 2020
Салат Сугроб на Новый год 2020
Названы комнатные растения, от которых лучше избавиться
Названы комнатные растения, от которых лучше избавиться
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
«Тихий ужас»: Шаляпин продемонстрировал свое лицо после пластики
«Тихий ужас»: Шаляпин продемонстрировал свое лицо после пластики
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 13:26Психология

Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

Вчера, 09:39Wellness

Стресс может вызвать сыпь на коже: как правильно ее лечить

19 декабряШоу-бизнес

Екатерина Бужинская обратилась с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому: видео

19 декабряFun

День святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

19 декабряFun

Ученые обнародовали фото девушки, которая жила пять тысяч лет назад

19 декабряFun

19 декабря: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

19 декабряFun

Похудевшую на 96 кг женщину не узнала родная мать: фото преображения

19 декабряFun

Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

19 декабряEvents

С Днем святого Николая 2019: красивые картинки и лучшие поздравления

18 декабряШоу-бизнес

"Голос країни 10": названо имя третьего звездного тренера шоу

18 декабряСтиль

Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

18 декабряСтиль

Деловой брючный костюм: Елена Зеленская вызвала восторг элегантным нарядом в Азербайджане

18 декабряFun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

18 декабряШоу-бизнес

"Надеюсь, Потап фоткал": Настя Каменских полностью обнажилась на фото

18 декабряFun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

18 декабряFun

Внешность девочки стала аномальной из-за редкой мутации: фото

Новости партнеров

Ирина Круг случайно засветила все свои прелести
Ирина Круг случайно засветила все свои прелести
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Закохана: популярна українська співачка виходить заміж - ЗМІ
Закохана: популярна українська співачка виходить заміж - ЗМІ
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Ани Лорак изменилась до неузнаваемости
Ани Лорак изменилась до неузнаваемости
Реакция Норкина на шутку Галкина
Реакция Норкина на шутку Галкина
Питт посетил рождественскую вечеринку в доме Энистон
Питт посетил рождественскую вечеринку в доме Энистон