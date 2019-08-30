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"МастерШеф" 9 сезон: чем травести-дива удивила на кастинге

На отбор в проект пришел человек с необычной профессией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:03
Лолита Амбер - травести-дива
Лолита Амбер - травести-дива
Фото: пресс-служба СТБ

В пятницу, 30 августа на телеканала СТБ стартовало долгожданное шоу 9-й сезон "МастерШеф". Судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский провели в первом выпуске кастинг среди всех желающих попасть на проект. Одним из самых ярких претендентов на победу стал мужчина Руслан с необычной профессией – он артист травести-шоу со сценическим именем Лолита Амбер.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9 сезон:

В этой сфере Руслан работает уже 11 лет. Эта новость оживила судей и вызвала особый интерес. Перед дегустацией и оценкой кулинарных талантов Руслана судьи решили узнать о жизни участника немного больше. 

Артист травести-шоу Руслан
Артист травести-шоу Руслан
Фото: instagram.com/masterchefstb

"Я обладаю титулом "Мисс Богиня". Я, когда первый раз переоделся в женщину, почувствовал себя по-особенному. У меня очень много косметики! Моя семья отлично относится ко мне и к моей профессии. Я четко различаю, где Руслан, а где Лолита", – рассказал о себе Руслан. 

Мужчина за свое блюдо – индейку в соусе терияки – получил три "да" и растрогался до слез, на что услышал от Эктора: "Тот, кто приходит сюда со всем сердцем, получает три "да" и белый фартук". 

Напомним, ранее судья "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, почему французская кухня считается базовой. А Лиза Глинская поделилась рецептом тертого ягодного пирога.

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