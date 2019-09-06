"МастерШеф" 9 сезон: главные подробности второго выпуска

Кто прошел в двадцатку лучших кулинаров, узнайте в нашем материале

«МастерШеф» 9 сезон Фото: Instagram.com

В пятницу, 6 сентября на телеканала СТБ прошел второй выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Неизменные судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский сегодня среди 50-ти кулинаров выбирали двадцатку лучших.

Самое первое испытание на проекте

Чтобы показать все свои кулинарные способности, участником пришлось несладко. Первым этапом отбора стало самое масштабное испытание этого сезона! В огромном чане Эктор Хименес-Браво смешал три вида зерна: гречневое, кукурузное и пшеничное. Но каждый участник должен был выбрать только один вид крупы, а потом приготовить лапшу без дополнительных кухонных приспособлений – только сито и советская кофемолка. Для выполнения задания судьи дали участникам три часа.

5 Сен 2019 в 5:36 PDT INSTAGRAM (@hectorjimenezbravo)

Волнение, ссоры и недомолвки – все это витало в воздухе, ведь каждый из аматоров не желал уступить место конкурентам в двадцатке лучших кулинаров Украины. Когда время пришло молоть зерно, для участников, особенно женщин, процесс изготовления муки оказался самым сложным, ведь требовалась физическая сила.

Переломным моментом оказался приход Эктора на кухню. Судья проявил свою суровость по максимуму и не щадил участников. Почти сразу он отправил домой двух аматоров, которые решили схитрить, приготовив одну муку на двоих.

"Здесь у всех равные условия! Я предупреждал, одна оплошность и сразу домой", – сурово сказал звездный судья.

Но не обошлось и без приятных моментов. Первым на балкон поднялся бывший полицейский. Хименес-Браво, увидев его тесто, сразу все понял и отметил, что ему и так ясно – лапша получится отменной. Машинисту тепловоза Сергею Акинину также фортуна улыбнулась – Эктор похвалил его кулинарные способности и отправил на балкон. Вслед за мужчинами возможность побороться за титул лучшего кулинара страны получили и остальные участники.

Испытание командного духа

Но на этом испытания не закончились, на аматоров ждало впереди только самое интересное. Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский поделили оставшихся участников на четыре команды и раздали им цветные фартуки.

6 Сен 2019 в 9:10 PDT INSTAGRAM (@hectorjimenezbravo)

Главная задача – приготовить одно блюдо за 1,5 часа. Но не все так просто – команды должны были с помощью подсказок угадать, какой кулинарный шедевр им предстоит воссоздать на кухне. Три коробки и три разных уровня подсказок – от сложных до простых. Чтобы добраться до последней – самой понятной подсказке – необходимо пожертвовать временем, которое отведено на приготовление. Поэтому участникам пришлось использовать свое логическое мышление по максимуму, чтобы распознать все ингредиенты и, более того, узнать название деликатеса.

С трудом и потерей тридцати минут команда "зеленых фартуков" все же угадала название блюда – паста "Примавера" (американское блюдо из пасты и свежих овощей). Елизавета отметила высокий уровень приготовленного блюда и была довольна результатом. Все члены команды автоматически попали в двадцатку.

"Желтые фартуки" также справились с заданием, приготовив фарфалле с соусом из анчоусов и каперсами. Эктора порадовали вкусовые качества блюда, он лишь скорректировал их по названию – оказалось, что у фарфалле есть весьма пикантное "прозвище" – паста "Путтанеска". Ребята услышали похвалу от звездного повара и остались в шоу бороться за титул лучшего кулинара Украины.

6 Сен 2019 в 10:40 PDT INSTAGRAM (@sergo_batumskij)

С командой "синих" судьба распорядилась без жалости. Мало того, что во время приготовления лазаньи участники между собой ругались, а в их работе прослеживался диссонанс, так еще и экс-"холостячка" Наташа Коваленко резко высказалась в сторону членов своей команды: "Я не хочу идти домой. В селе добавляют в фарш перец, а в классическом варианте – нет. Когда село не асфальтировано, то и асфальта нет. Я все переделываю".

Но не это стало финальной точкой – "синие" промахнулись с блюдом. У них не получилось распознать самую важную подсказку – лист карбона, который должен был намекнуть на классическое блюдо Италии – паста "Карбонара". Такая фатальная ошибка сыграла злую шутку и все члены команды покинули шоу.

6 Сен 2019 в 11:10 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Потом приговор ожидала команда "красных фартуков". Ребята в точку попали с пастой с томатным соусом и морепродуктами, но, правда, названия так и не смогли вспомнить – паста "Маринара", а еще не угадали с формой самого теста – фузилли. Но, это не помешало Владимиру Ярославскому оценить отменный вкус. Все же промах с формой пасты пошатнул позицию команды и судья дал им шанс реабилитироваться во втором туре.

Финальная битва

И так, члены "красной" команды теперь начали борьбу каждый сам за себя. Главная задача – приготовить дорадо под соусом, а чтобы приступить к приготовлению – нужно еще побороться, доказав свой кулинарный профессионализм. На кону – победитель получает профессиональный набор кухонного девайся, а проигравший – пластмассовый, которым, разумеется, невозможно резать продукты.

6 Сен 2019 в 11:59 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Тем не менее, некоторым участникам удалось справиться и без ножей с сотейниками. Вердикта ожидали четверо девушек и трое мужчин. Наибольшее впечатление на Эктора произвел травести дива Руслан Лучков, который, не взирая на пластмассовые ножи, приготовил отменное блюдо. В результате, из семи участников в двадцатку прошли шестеро. Шоу покинула Алена. Ее блюдо оказалось самым слабым.

30 Авг 2019 в 11:03 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Вот и завершилась финальная битва за место в двадцатке лучших кулинаров Украины. Посмотрим, какими кулинарными талантами аматоры будут удивлять в следующих выпусках!

Также предлагаем вам узнать, как прошел первый выпуск кулинарного шоу.

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