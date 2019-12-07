"МастерШеф" 9 сезон: как прошел 15-й выпуск кулинарного шоу

На проекте состоялась битва сезонов

"МастерШеф" 9 сезон Фото: пресс-служба

В пятницу, 6 декабря, прошел 15-й выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Узнайте, кто остался в шоу, а для кого участие закончилось.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

Пятнадцатый выпуск "МастерШеф" начался с азартной игры. Каждому из участников кулинарного шоу раздали карты, но не обычные, а с нарисованными ингредиентами. У аматоров была возможность поменяться двумя карточками с продуктом, который им не подходил. Влюбленная пара Юлии и Петра оказалась удачливая сегодня – ребятам с первого раза достались карточки с нужными ингредиентами и они мигом приступили к готовке.

Удача не улыбнулась Лилии Сорокиной – она пыталась обменять белый шоколад и желатин, но они все же к ней вернулись. Участница проекта немного разозлилась, что именно ей достался совсем не сочетаемый набор продуктов – цукини, желатин, белый шоколад, болгарский перец, козий сыр и мясо. Более того, перед участниками стояло еще одно задание – приготовить блюдо из французской кухни.

Несмотря на то, что Лилия переживала из-за ингредиентов, ей удалось соединить сочетаемое с несочетаемым – ее блюдо очень понравилось судьям. В целом, кулинары не совсем справились с заданием – их презентации, мягко говоря, хромали. Подача блюда от Сергея Денисова была самой провальной.

Юлия Акименко была единственной, которая приготовила десерт, но Елизавета Глинская отметила, что блюдо можно было приготовить более креативно. По результатам первого испытания в этом выпуске, черные фартуки надели Руслан Лучков, Артем Янковский и Сергей Денисов.

Битва сезонов – главное испытание 15-го выпуска

Каждый сезон "МастерШеф" отличается от предыдущего, в котором находятся новые кумиры зрителей. Кроме того, судьи проекта никогда не забывают своих выпускников, и при случае всегда стараются пригласить их в родной павильон.

В пятнадцатом выпуске "МастерШеф" на кухню проекта вернулись самые яркие участники предыдущих сезонов: Таня Стребкова, Виталия Иващенко, Андрей Колесник (Рататуй), Виктор Перехрест, Екатерина Великая, Максим Лызо, Алексей Мазницын, Наталья Петрик и Владислав Мицкевич.

Девять участников предыдущих лет сразились с девятью участниками нынешнего сезона.

INSTAGRAM

Обе команды должны были подготовить изысканное меню, которое содержит 2 закуски, 2 вида основного блюда и два десерта. Оценивали их работу лучшие рестораторы Украины. У каждого из гостей есть несколько своих ресторанов, и они точно знали, что круто, а что нет.

Участники девятого сезона – красная команда – работали сплоченно. Они сразу же приступили к кулинарным процессам, распределив обязанности. А вот команда синих – участники прошлых сезонов – долго не могла договориться, что готовить. Сложилось впечатление, что они доказывали друг другу, кто из кулинаров круче. Этот нюанс мешал им скооперироваться.

Участникам обеих команд пришлось сегодня несладко, ведь их блюда дегустировали "акулы" ресторанного бизнеса в Украине. Запеченный камамбер сыграл сегодня с командой "красных" злую шутку – тесто совсем не пропеклось из-за того, что Руслан в роли официанта желал подать блюда первым. Он поспешил и раньше времени достал из духовки деликатес.

В результате голосования битва сезонов закончилась дружеской ничьей. Свой последний и решающий голос Эктор отдал команде красных фартуков, сравнив итоги.

Битва черных

Поскольку прошлое испытание закончилось ничьей, все участники смогли выдохнуть с облегчением и отправились на балкон. За рабочими поверхностями остались лишь Руслан Лучков, Артем Янковский и Сергей Денисов, которые получили черные фартуки еще после первого задания.

INSTAGRAM

Битва черных задалась совсем необычной – за претендентов на вылет готовили те участники, с которыми они больше всего дружат и общаются. Помогать Артему вызвались Юлия и Петр, травести-диве Руслану – Аннушка и Александра, а Сергею – Лилия и Руслан Шилин.

Задача состояла в том, чтобы Артем приготовил крокеты в стиле салата цезарь, Сергей – филе миньона в беконе, а Руслан – сибас с креветками "Панцанелла".

Все кажется простым, но задание усложнялось важным нюансом – "черные" не видели, что им предстоит приготовить, а их друзья должны были сделать лишь 5 фото поэтапных процессов приготовления, которые послужили парням своего рода рецептом.

С заданием абсолютно не справился Артем. Из-за проблем со зрением он не смог рассмотреть на фотографиях ингредиенты и пошел по неправильному пути, приготовив совсем не то блюдо, которое было в задании.

"Я даже не хочу это пробовать. Это позорное блюдо, оно не может быть приготовлено человеком, который попал в десятку лучших", – заявил Владимир Ярославский.

Руслану и Сергею удалось повторить блюда и это дало им шанс остаться в шоу. Проект покинул Артем Янковский.

Артем Янковский Фото: Instagram.com

Список участников, которые продолжают участие в шоу:

Сергей Денисов Юлия Акименко Руслан Лучков Руслан Шилин Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Александра Ефименко

Ранее мы писали, как прошел 14-й выпуск "МастерШеф" 9-й сезон.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.