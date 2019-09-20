"МастерШеф" 9 сезон: как прошел четвертый выпуск
Сразу девять участников получили девять черных фартуков
В пятницу, 20 сентября, на телеканале СТБ прошел четвертый выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Узнайте, кто остался в шоу, а для кого участие закончилось за несколько шагов до финала.
Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:
В первом испытании четвертого эфира снова команды разделились на "красных" и "синих". Капитанами стали два Руслана – Лучков и Шилин. Но в этом задании они не готовили – только инспектировали и руководили. Обе команды должны были приготовить одно и то же блюдо за 4 этапа, и каждый участник готовил свою версию сибаса с мидиями и пюре из спаржи. Худших участников капитаны "увольняли" на каждом этапе. В итоге, под конец конкурса каждый из капитанов выбрал блюдо одного и, по их мнению, лучшего члена команды.
Травести-дива Руслан решил презентовать судьям блюдо Сергея Денисова. А вот второй капитан – Руслан – сделал ставку на участника Петра Косовського. Эктор в пух и прах раскритиковал спаржу команды "синих", также он отметил, что у "красных" рыба далека от идеала.
Команды, выслушав комментарии судьей, с трепетом затаили дыхание в ожидании вердикта, ведь на кону – получение черных фартуков. Но решение было очевидным – команда "красных" допустила фатальную ошибку – Эктор обнаружил в рыбе косточки. В результате сразу все члены проигравшей команды наделы девять фартуков.
Кулинары в белом выбрали себе по одному блюду из классической кухни и должны были полностью запутать участников в черных фартуках. В этом конкурсе не было командной игры, каждый сам за себя. Но на проекте, кажется, зародились первые чувства между экс-полицейским Петром и блогером Юлией. Они решили готовить в паре и почти с первых секунд подумали, что их оппонент в белом фартуке готовит паэлью. Сергей смог обвести "сладкую парочку" вокруг пальца благодаря рису. Он показательно готовил его, чтобы ввести в заблуждение. И это у него получилось. На самом деле Сергей готовил ризотто с морепродуктами.
"Белые" участники путали "черных" на всех этапах – приносили из кладовки разные продукты, которые совсем не нужны были для приготовления выбранного блюда, вводили в заблуждение выбором кухонных принадлежностей. Почти никто из "черных" до завершения конкурса так и не смог разгадать, что же готовят их соперники и просто дублировали все их действия, чтобы хоть что-то приготовить и презентовать судьям.
Но мало было просто угадать название, главная задача – приготовить вкуснее, чем у оппонента. Четверым участникам так и не удалось отгадать блюдо и, несмотря на то, что они что-то да приготовили, Эктор все же не стал ничего дегустировать и участники остались в черных фартуках.
Петр и Юля – неразлучная пара проекта – готовили вдвоем и мало того, что угадали блюдо, сделали ризотто лучше, чем у Сергея. Но тут пришел момент выбора – кому же достанется белей фартук? Петр, как настоящий джентльмен, уступил место даме, а сам остался в черном.
Провальным для Андрея стал выбор лукового супа, который Елизавете показался слишком сладким. Разумеется, его оппонент Назар также не сумел справиться с приготовлением и остался в черном фартуке.
И так, в битве "черных" сошлись аж 12 участников! На этот раз ни сами участники, ни судьи не выбирали блюдо для приготовления. Судьбу блюда определял огромный черный барабан, на котором было три позиции – блюдо, цвет и страна.
Самое сложное выпало Сергею Денисову – наполеон черного цвета в европейском стиле. Травести-диве Руслану повезло, он прокрутил барабан и получил оранжевые профитроли в азиатском стиле. Самым забавным моментом четвертого выпуска "МастерШеф" стало предсказание Юлии, которая с балкона со словами "только не наполеон, черный и Европа" напророчила экс-полицейскому Петру именно эти три позиции.
Участникам пришлось включить фантазию на максимум, чтобы выполнить условия, которые выдал барабан. Красные равиоли, черный наполеон и все это в разных стилях мира. Сложно, но вполне реально!
Во время дегустации от судьей досталось больше всего Сергею Денисову и Петру Косовскому. Ребята, которым выпало задание приготовить наполеон, решили зря времени не терять и приготовили один меренгу на двоих. Елизавета отметила, что десерты очень похожи между собой, а такое решение парней противоречит правилам кулинарного шоу. Судьи поставили им ультиматум – самостоятельно решить, кто из них наденет черный фартук. Сергей взял весь удар на себя.
Не все участники справились с заданием. Но, учитывая колоссальную сложность, из 12 "черных" участников десять все-таки получили заветные белые фартуки. Судьи в этом выпуске решили отправить домой 43-летнюю Наталью Троян из Тернополя, которой не удалось приготовить наполеон. Но больше всего судьей расстроила презентация десерта.
19-летняя киевлянка Мару (Мария Грицай) также не смогла преодолеть "битву" черных и вслед за Натальей отправилась домой.
- Элеонора Зубенко
- Сергей Денисов
- Юлия Клименко
- Артем Янковой
- Юлия Акименко
- Анастасия Погосова
- Руслан Лучков
- Владимир Лялин
- Руслан Шилин
- Назар Виткович
- Лиля Сорокина
- Киеу Тхук Ань (Аннушка)
- Петр Косовский
- Андрей Боденко
- Александра Ефименко
- Мария Кобзева
А тем временем на проекте зародились первые романтические чувства. Все подробности узнайте по ссылке.
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