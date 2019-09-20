Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"МастерШеф" 9 сезон: как прошел четвертый выпуск

Сразу девять участников получили девять черных фартуков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:26
Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво
Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

В пятницу, 20 сентября, на телеканале СТБ прошел четвертый выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Узнайте, кто остался в шоу, а для кого участие закончилось за несколько шагов до финала.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

Конкурс капитанов

В первом испытании четвертого эфира снова команды разделились на "красных" и "синих". Капитанами стали два Руслана – Лучков и Шилин. Но в этом задании они не готовили – только инспектировали и руководили. Обе команды должны были приготовить одно и то же блюдо за 4 этапа, и каждый участник готовил свою версию сибаса с мидиями и пюре из спаржи. Худших участников капитаны "увольняли" на каждом этапе. В итоге, под конец конкурса каждый из капитанов выбрал блюдо одного и, по их мнению, лучшего члена команды.

INSTAGRAM (@masterchefstb)

Травести-дива Руслан решил презентовать судьям блюдо Сергея Денисова. А вот второй капитан – Руслан – сделал ставку на участника Петра Косовського. Эктор в пух и прах раскритиковал спаржу команды "синих", также он отметил, что у "красных" рыба далека от идеала.

INSTAGRAM (@masterchefstb)

Команды, выслушав комментарии судьей, с трепетом затаили дыхание в ожидании вердикта, ведь на кону – получение черных фартуков. Но решение было очевидным – команда "красных" допустила фатальную ошибку – Эктор обнаружил в рыбе косточки. В результате сразу все члены проигравшей команды наделы девять фартуков.

Белые против черных – "обмен" фартуками

Кулинары в белом выбрали себе по одному блюду из классической кухни и должны были полностью запутать участников в черных фартуках. В этом конкурсе не было командной игры, каждый сам за себя. Но на проекте, кажется, зародились первые чувства между экс-полицейским Петром и блогером Юлией. Они решили готовить в паре и почти с первых секунд подумали, что их оппонент в белом фартуке готовит паэлью. Сергей смог обвести "сладкую парочку" вокруг пальца благодаря рису. Он показательно готовил его, чтобы ввести в заблуждение. И это у него получилось. На самом деле Сергей готовил ризотто с морепродуктами.

INSTAGRAM (@masterchefstb)

"Белые" участники путали "черных" на всех этапах – приносили из кладовки разные продукты, которые совсем не нужны были для приготовления выбранного блюда, вводили в заблуждение выбором кухонных принадлежностей. Почти никто из "черных" до завершения конкурса так и не смог разгадать, что же готовят их соперники и просто дублировали все их действия, чтобы хоть что-то приготовить и презентовать судьям.

Но мало было просто угадать название, главная задача – приготовить вкуснее, чем у оппонента. Четверым участникам так и не удалось отгадать блюдо и, несмотря на то, что они что-то да приготовили, Эктор все же не стал ничего дегустировать и участники остались в черных фартуках.

Читайте также:
"МастерШеф" 9 сезон: на проекте зародились первые романтические чувства

Петр и Юля – неразлучная пара проекта – готовили вдвоем и мало того, что угадали блюдо, сделали ризотто лучше, чем у Сергея. Но тут пришел момент выбора – кому же достанется белей фартук? Петр, как настоящий джентльмен, уступил место даме, а сам остался в черном.

Провальным для Андрея стал выбор лукового супа, который Елизавете показался слишком сладким. Разумеется, его оппонент Назар также не сумел справиться с приготовлением и остался в черном фартуке.

Барабан удачи в битве "черных"

И так, в битве "черных" сошлись аж 12 участников! На этот раз ни сами участники, ни судьи не выбирали блюдо для приготовления. Судьбу блюда определял огромный черный барабан, на котором было три позиции – блюдо, цвет и страна.

Самое сложное выпало Сергею Денисову – наполеон черного цвета в европейском стиле. Травести-диве Руслану повезло, он прокрутил барабан и получил оранжевые профитроли в азиатском стиле. Самым забавным моментом четвертого выпуска "МастерШеф" стало предсказание Юлии, которая с балкона со словами "только не наполеон, черный и Европа" напророчила экс-полицейскому Петру именно эти три позиции.

Участникам пришлось включить фантазию на максимум, чтобы выполнить условия, которые выдал барабан. Красные равиоли, черный наполеон и все это в разных стилях мира. Сложно, но вполне реально!

Во время дегустации от судьей досталось больше всего Сергею Денисову и Петру Косовскому. Ребята, которым выпало задание приготовить наполеон, решили зря времени не терять и приготовили один меренгу на двоих. Елизавета отметила, что десерты очень похожи между собой, а такое решение парней противоречит правилам кулинарного шоу. Судьи поставили им ультиматум – самостоятельно решить, кто из них наденет черный фартук. Сергей взял весь удар на себя.

Не все участники справились с заданием. Но, учитывая колоссальную сложность, из 12 "черных" участников десять все-таки получили заветные белые фартуки. Судьи в этом выпуске решили отправить домой 43-летнюю Наталью Троян из Тернополя, которой не удалось приготовить наполеон. Но больше всего судьей расстроила презентация десерта.

19-летняя киевлянка Мару (Мария Грицай) также не смогла преодолеть "битву" черных и вслед за Натальей отправилась домой.

Участники, которые покинули "МастерШеф" 9 сезон
Участники, которые покинули "МастерШеф" 9 сезон
Фото: пресс-служба СТБ

Список участников, которые продолжат борьбу в кулинарном шоу:

  1. Элеонора Зубенко
  2. Сергей Денисов
  3. Юлия Клименко
  4. Артем Янковой
  5. Юлия Акименко
  6. Анастасия Погосова
  7. Руслан Лучков
  8. Владимир Лялин
  9. Руслан Шилин
  10. Назар Виткович
  11. Лиля Сорокина
  12. Киеу Тхук Ань (Аннушка)
  13. Петр Косовский
  14. Андрей Боденко
  15. Александра Ефименко
  16. Мария Кобзева

А тем временем на проекте зародились первые романтические чувства. Все подробности узнайте по ссылке.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Названы ТОП-5 лучших телевизионных форматов в 2019 году «МастерШеф» 9-й сезон: кто покинул кулинарное шоу Судьи "МастерШеф" внезапно вернули в шоу двух участников: что произошло
МастерШеф кулинарное шоу МастерШеф 9 сезон
Реклама

Новости партнеров

Михаэль Шумахер пришел в сознание после многолетней комы
Михаэль Шумахер пришел в сознание после многолетней комы
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками
Собчак оконфузилась на свадьбе
Собчак оконфузилась на свадьбе
Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска

Популярные статьи

Сегодня, 11:05Fun

Instagram вводит важный запрет на фото: что теперь нельзя публиковать

Сегодня, 10:33Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку: последние новости о состоянии звезды

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 20 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 17:48Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в сознании: что с ней сейчас

Вчера, 14:08Fun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в палату: все подробности

Вчера, 11:27Fun

19 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 07:13Events

Михайлово чудо 2019: значение и традиции праздника

Вчера, 06:57Fun

У мужчины посреди головы вырос 10-сантиметровый рог: фото

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вышла из комы – СМИ

18 сентябряСтиль

Уже не модно: ТОП-7 антитрендов этой осени

18 сентябряШоу-бизнес

"Все хотят видеть": за фото Анастасии Заворотнюк в реанимации предлагают крупную сумму

18 сентябряFood

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

18 сентябряШоу-бизнес

"Ей очень плохо": российский адвокат рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

18 сентябряFun

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

Новости партнеров

55-летняя Оксана Байрак впервые стала мамой? Первое фото малыша
55-летняя Оксана Байрак впервые стала мамой? Первое фото малыша
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины
Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Жена Буяльского снова радует залипающими фото
Жена Буяльского снова радует залипающими фото
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Сушеное мясо: действительно ли такая пища здорова, не вредна?
Сушеное мясо: действительно ли такая пища здорова, не вредна?