"МастерШеф" 9 сезон: как прошел четвертый выпуск

Сразу девять участников получили девять черных фартуков

Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

В пятницу, 20 сентября, на телеканале СТБ прошел четвертый выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Узнайте, кто остался в шоу, а для кого участие закончилось за несколько шагов до финала.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

Конкурс капитанов

В первом испытании четвертого эфира снова команды разделились на "красных" и "синих". Капитанами стали два Руслана – Лучков и Шилин. Но в этом задании они не готовили – только инспектировали и руководили. Обе команды должны были приготовить одно и то же блюдо за 4 этапа, и каждый участник готовил свою версию сибаса с мидиями и пюре из спаржи. Худших участников капитаны "увольняли" на каждом этапе. В итоге, под конец конкурса каждый из капитанов выбрал блюдо одного и, по их мнению, лучшего члена команды.

20 Сен 2019 в 9:21 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Травести-дива Руслан решил презентовать судьям блюдо Сергея Денисова. А вот второй капитан – Руслан – сделал ставку на участника Петра Косовського. Эктор в пух и прах раскритиковал спаржу команды "синих", также он отметил, что у "красных" рыба далека от идеала.

20 Сен 2019 в 9:50 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Команды, выслушав комментарии судьей, с трепетом затаили дыхание в ожидании вердикта, ведь на кону – получение черных фартуков. Но решение было очевидным – команда "красных" допустила фатальную ошибку – Эктор обнаружил в рыбе косточки. В результате сразу все члены проигравшей команды наделы девять фартуков.

Белые против черных – "обмен" фартуками

Кулинары в белом выбрали себе по одному блюду из классической кухни и должны были полностью запутать участников в черных фартуках. В этом конкурсе не было командной игры, каждый сам за себя. Но на проекте, кажется, зародились первые чувства между экс-полицейским Петром и блогером Юлией. Они решили готовить в паре и почти с первых секунд подумали, что их оппонент в белом фартуке готовит паэлью. Сергей смог обвести "сладкую парочку" вокруг пальца благодаря рису. Он показательно готовил его, чтобы ввести в заблуждение. И это у него получилось. На самом деле Сергей готовил ризотто с морепродуктами.

20 Сен 2019 в 10:16 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

"Белые" участники путали "черных" на всех этапах – приносили из кладовки разные продукты, которые совсем не нужны были для приготовления выбранного блюда, вводили в заблуждение выбором кухонных принадлежностей. Почти никто из "черных" до завершения конкурса так и не смог разгадать, что же готовят их соперники и просто дублировали все их действия, чтобы хоть что-то приготовить и презентовать судьям.

Но мало было просто угадать название, главная задача – приготовить вкуснее, чем у оппонента. Четверым участникам так и не удалось отгадать блюдо и, несмотря на то, что они что-то да приготовили, Эктор все же не стал ничего дегустировать и участники остались в черных фартуках.

Петр и Юля – неразлучная пара проекта – готовили вдвоем и мало того, что угадали блюдо, сделали ризотто лучше, чем у Сергея. Но тут пришел момент выбора – кому же достанется белей фартук? Петр, как настоящий джентльмен, уступил место даме, а сам остался в черном.

Провальным для Андрея стал выбор лукового супа, который Елизавете показался слишком сладким. Разумеется, его оппонент Назар также не сумел справиться с приготовлением и остался в черном фартуке.

Барабан удачи в битве "черных"

И так, в битве "черных" сошлись аж 12 участников! На этот раз ни сами участники, ни судьи не выбирали блюдо для приготовления. Судьбу блюда определял огромный черный барабан, на котором было три позиции – блюдо, цвет и страна.

Самое сложное выпало Сергею Денисову – наполеон черного цвета в европейском стиле. Травести-диве Руслану повезло, он прокрутил барабан и получил оранжевые профитроли в азиатском стиле. Самым забавным моментом четвертого выпуска "МастерШеф" стало предсказание Юлии, которая с балкона со словами "только не наполеон, черный и Европа" напророчила экс-полицейскому Петру именно эти три позиции.

Участникам пришлось включить фантазию на максимум, чтобы выполнить условия, которые выдал барабан. Красные равиоли, черный наполеон и все это в разных стилях мира. Сложно, но вполне реально!

Во время дегустации от судьей досталось больше всего Сергею Денисову и Петру Косовскому. Ребята, которым выпало задание приготовить наполеон, решили зря времени не терять и приготовили один меренгу на двоих. Елизавета отметила, что десерты очень похожи между собой, а такое решение парней противоречит правилам кулинарного шоу. Судьи поставили им ультиматум – самостоятельно решить, кто из них наденет черный фартук. Сергей взял весь удар на себя.

Не все участники справились с заданием. Но, учитывая колоссальную сложность, из 12 "черных" участников десять все-таки получили заветные белые фартуки. Судьи в этом выпуске решили отправить домой 43-летнюю Наталью Троян из Тернополя, которой не удалось приготовить наполеон. Но больше всего судьей расстроила презентация десерта.

19-летняя киевлянка Мару (Мария Грицай) также не смогла преодолеть "битву" черных и вслед за Натальей отправилась домой.

Участники, которые покинули "МастерШеф" 9 сезон Фото: пресс-служба СТБ

Список участников, которые продолжат борьбу в кулинарном шоу:

Элеонора Зубенко Сергей Денисов Юлия Клименко Артем Янковой Юлия Акименко Анастасия Погосова Руслан Лучков Владимир Лялин Руслан Шилин Назар Виткович Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Андрей Боденко Александра Ефименко Мария Кобзева

А тем временем на проекте зародились первые романтические чувства. Все подробности узнайте по ссылке.

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