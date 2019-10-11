"МастерШеф" 9 сезон: как прошел седьмой выпуск кулинарного шоу

Один из участников допустил фатальную ошибку

Участники «МастерШеф» 9 сезон Фото: пресс-служба

В пятницу, 11 октября, прошел седьмой выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Узнайте, кто остался в шоу, а для кого участие закончилось за несколько шагов до финала.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

Как говорит судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, успех кулинара во многом зависит от его упорства. Нужно много работать, учиться каждый день новому, и следовать кулинарным законам. Классика кулинарии требует абсолютной точности. Если нарушить рецептуру, кулинар получит непредсказуемый результат. За свою историю кулинарное искусство сформировало многие кулинарные законы: не изменяй пропорцию, балансируй вкус, не пересаливай.

Испытание "10 заповедей кулинарии"

В сегодняшнем выпуске "МастерШеф" участники начали первое испытание с того, что должны были усложнить жизнь соперникам. Каждая команда выбрала для противоположной из 26 десять кулинарных заповедей – "не используй белое" – то есть нельзя использовать муку, молоко, масло и остальные белые ингредиенты; "не используй комбайн", "не используй нож" и другие. Наказание за несоблюдение заповедей – черный фартук.

Несмотря на все десять усложнений, обе команды должны были приготовить полноценный ресторанный обед: интересную закуску, изысканное основное и десерт. Капитанами команд сами вызвались два участника – Назар и стюардесса Мария.

11 Окт 2019 в 9:17 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Но Эктор Хименес-Браво дал шанс избавиться от заповедей в случае, если команда приготовит вкусно закуску. Одна закуска равна минус одной заповеди. Команда синих фартуков во главе с Марией работала более слажено, нежели команда "красных" с капитаном Назаром. Первая закуска от "синих" – брокколи в панировке – поразила Эктора, за что он отменил им одну из заповедей – "не готовь из белого". Следом они презентовали судье гуакамоле с лепешками и снова лишились минус одной заповеди – "не готовь в духовке", что значительно облегчило им задачу. Далее снова блюдо от "синих" – рулеты из цукини и опять в десятку – Эктор в восторге. На этот раз команда пожелала готовить с комбайном.

Тем временем "красные" еще ничего не успели подать судьям, поэтому их командный дух немного ослаб, они начали ругаться друг с другом. Спустя некоторое время им все таки удалось подать первую закуску с семечками чиа и грецкими орехами, покорив Эктора, за что он снял им запрет на использование всех белых ингредиентов. За еще одну закуску от Аннушки "красные" сняли себе запрет на использование желтого. Тем временем кабачки "красных" помогли им избавиться от запрета не пробовать блюда.

11 Окт 2019 в 9:58 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Тофу с клубникой на гриле от Аннушки снова понравилось Эктору и "красные" теперь могут использовать духовку. Но команда "синих" вырывается вперед и благодаря закуске с грушей и Дорблю получает возможность резать ножами. Настало время презентации финальных блюд. "Синие" приготовили основное блюдо с морепродуктами и цукини, закуску – в виде сыра филадельфия с хрустящим беконом и кукурузой, десерт – тирамису. Все три позиции по своим вкусовым качествам понравились судьям за, что члены команды были отправлены на балкон.

"Красным" не удалось порадовали звездных кулинаров – им не понравилось, что основное блюдо – утка со смородиновым соусом – было намного меньше в размерах, нежели закуска из морепродуктов. Десерт – шоколадный кекс с яблоками – получился не плохим, но по реакции Елизаветы стало ясно, что это точно не кулинарный шедевр. Поскольку в сегодняшней битве "красные" были слабым звеном, капитан принял решение надеть черные фартуки на себя и Аннушку. Но многим участникам такое решение не было понятным, ведь Киеу Тхук Ань приготовила три закуски, две из которых помогли им избавиться от запретов.

11 Окт 2019 в 10:14 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Кулинарные дуэли

С помощью жребия кулинары-аматоры распределились по парам. Главное условие – один из дуэлянтов должен придумать блюдо, которое можно приготовить за 30 минут. В первой дуэли участники распределились так:

Юлия Акименко и Сергей Денисов готовили паэлью. Анастасия Погосова и Руслан Шилин – фондан Артем Янковой и Петр Косовский – ризотто Назар Виткович и Андрей Боденко – луковый суп Руслан Лучков и Лиля Сорокина – киш Александра Ефименко и Киеу Тхук Ань (Аннушка) – ризото с морепродуктами Элеонора Зубенко и Юлия Клименко – кесадилья

А вот Марию Кобзеву судьи освободили от участия в первом раунде за то, что в прошлом испытании она в качестве капитана привела команду к победе. После первого поединка 7 участников, которые не справились с заданием, отправились на балкон – Юлия, два Руслана, Артем, Андрей, Александра, Юлия Клименко. Остальные продолжили борьбу, вместе уже с Марией. И снова у участников 30 минут на приготовление. Аннушка не смогла справиться с чахохбили. Еще бы! Ведь Сергей Денисов настоящий гуру в приготовлении грузинских блюд. Проиграли в этом раунде также Назар, Анастасия, Мария и Элеонора.

11 Окт 2019 в 10:40 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

В третьем этапе осталось четыре участника, которые снова таки благодаря жребию разбились на пары: Лилия и Петр, Назар и Сергей. Денисов выбрал для приготовления фахитос, а бывший полицейский сделал ставку на миньоне с жаренным картофелем. По итогу, в финальной битве сошлись Сергей и Лилия.

Сорокина немного испугалась такого сильного оппонента, но все же решилась приготовить фаршированную грудку с пюре из брокколи. Борьба была жаркой, для приготовления блюда нужна была филадельфия и участница решила не делиться с Сергеем этим ингредиентом, поэтому ему пришлось использовать рикотту. Приговор был суровым – судьи в пух и прах раскритиковали блюдо Лилии и отдали победу Сергею. Филадельфия сыграла с ней злую шутку. Кроме победы, у кулинара была возможность "наградить" своих конкурентов черными фартуками, а именно – Элеонору и химика Руслана.

11 Окт 2019 в 11:17 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Битва черных фартуков

В зону риска сегодня попали четыре участника – Киеу Тхук Ань, Элеонора Зубенко, Руслан Шилин и Назар Виткович. Но задание было с "сюрпризом". Во-первых, Сергей Денисов называл для кулинаров обязательные ингредиенты, сузив им круг выбора блюд. Во-вторых, для усложнения процесса приготовления рабочие поверхности сделали на высоте и, чтобы добраться к ним, нужна тумба, за которую участники постоянно боролись. В этом испытании кулинары помогали друг другу, а в частности – парни подсаживали девушек к поверхностям. Пока Руслан носил Анну на спине, чтобы она смогла достать до поверхности, время почти исчерпалось. Равиоли с грибами юный химик готовил за последние 9 минут и это не помешало ему справиться с заданием.

Настало время дегустации – равиоли с грибами от Руслана, медальон с ягодным соусом от Элеоноры, форель с кокосовым молоком от Аннушки и "осьминоги" от Назара. Главным провалом задания стала фатальная ошибка Назара.

11 Окт 2019 в 11:50 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Сергей ему в качестве главного ингредиента заказал осьминог, но участник перепутал этот продукт с кальмарами! Эктор даже отказался дегустировать блюдо и, разумеется, Назар Виткович сегодня за свою невнимательность отправляется домой.

Список участников, которые продолжат борьбу в кулинарном шоу:

Элеонора Зубенко Сергей Денисов Юлия Клименко Артем Янковой Юлия Акименко Анастасия Погосова Руслан Лучков Руслан Шилин Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Андрей Боденко Александра Ефименко Мария Кобзева

Все подробности шестого выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.

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