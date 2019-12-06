"МастерШеф" 9 сезон: кто покинул шоу в 15-м выпуске

Проект покинул один участник

Артем Янковский Фото: Instagram.com

В 15-м выпуске кулинарного проекта "МастерШеф" 9-й сезон в зону риска попали три участника. Отметим, что в прошлом выпуске все участники продолжили борьбу.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

По традиции, 15-й выпуск кулинарного шоу "МастерШеф" закончился битвой черных фартуков. В зону риска сегодня попали: Руслан Лучков, Артем Янковский и Сергей Денисов.

Битва черных сегодня задалась совсем необычной – за претендентов на вылет готовили те участники, с которыми они больше всего дружат и общаются. Помогать Артему вызвались Юля и Петр, травести-диве Руслану – Аннушка и Александра, а Сергею – Лилия и Руслан Шилин.

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Задача состояла в том, чтобы Артем приготовил крокеты в стиле салата цезарь, Сергей – филе миньона в беконе и сибас с креветками "Панцанелла", а Руслан – крокеты из филе курицы.

Все кажется простым, но задание усложнялось важным нюансов – "черные" не видели, что им предстоит приготовить, а их друзья должны были сделать лишь 5 фото поэтапных процессов приготовления, которые послужили парням своего рода рецептом.

С заданием абсолютно не справился Артем. Из-за проблем со зрением он не смог рассмотреть на фотографиях ингредиенты и пошел по неправильному пути, приготовив совсем не то блюдо, которое было в задании.

"Я даже не хочу это пробовать. Это позорное блюдо, оно не может быть приготовлено человеком, который попал в десятку лучших", – заявил Владимир Ярославский.

Руслану и Сергею удалось повторить блюда и это дало им шанс остаться в шоу. Проект покинул Артем Янковский.

Список участников, которые продолжают участие в шоу:

Сергей Денисов Юлия Акименко Руслан Лучков Руслан Шилин Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Александра Ефименко

Ранее мы писали, как прошел 14-й выпуск "МастерШеф" 9-й сезон.

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