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"МастерШеф" 9 сезон: кто покинул шоу в 15-м выпуске

Проект покинул один участник

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 23:59
Артем Янковский
Артем Янковский
Фото: Instagram.com

В 15-м выпуске кулинарного проекта "МастерШеф" 9-й сезон в зону риска попали три участника. Отметим, что в прошлом выпуске все участники продолжили борьбу.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

По традиции, 15-й выпуск кулинарного шоу "МастерШеф" закончился битвой черных фартуков. В зону риска сегодня попали: Руслан Лучков, Артем Янковский и Сергей Денисов.

Битва черных сегодня задалась совсем необычной – за претендентов на вылет готовили те участники, с которыми они больше всего дружат и общаются. Помогать Артему вызвались Юля и Петр, травести-диве Руслану – Аннушка и Александра, а Сергею – Лилия и Руслан Шилин.

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Задача состояла в том, чтобы Артем приготовил крокеты в стиле салата цезарь, Сергей – филе миньона в беконе и сибас с креветками "Панцанелла", а Руслан – крокеты из филе курицы.

Все кажется простым, но задание усложнялось важным нюансов – "черные" не видели, что им предстоит приготовить, а их друзья должны были сделать лишь 5 фото поэтапных процессов приготовления, которые послужили парням своего рода рецептом.

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С заданием абсолютно не справился Артем. Из-за проблем со зрением он не смог рассмотреть на фотографиях ингредиенты и пошел по неправильному пути, приготовив совсем не то блюдо, которое было в задании.

"Я даже не хочу это пробовать. Это позорное блюдо, оно не может быть приготовлено человеком, который попал в десятку лучших", – заявил Владимир Ярославский.

Руслану и Сергею удалось повторить блюда и это дало им шанс остаться в шоу. Проект покинул Артем Янковский.

Список участников, которые продолжают участие в шоу:

  1. Сергей Денисов
  2. Юлия Акименко
  3. Руслан Лучков
  4. Руслан Шилин
  5. Лиля Сорокина
  6. Киеу Тхук Ань (Аннушка)
  7. Петр Косовский
  8. Александра Ефименко

Ранее мы писали, как прошел 14-й выпуск "МастерШеф" 9-й сезон.

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