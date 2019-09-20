"МастерШеф" 9 сезон: кто покинул шоу в четвертом выпуске
В четвертом выпуске судьи отправили домой двоих участниц
В пятницу, 20 сентября, прошел четвертый выпуск популярного кулинарного шоу "МастерШеф" 9 сезон. С каждым разом участников становится все меньше, а условия – жестче. Во время сегодняшнего эфира почти с самого начала черные фартуки получили сразу девять участников. На протяжении всего четвертого выпуска кулинары-аматоры боролись за право остаться в проекте.
Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:
Кому-то это удалось, но, разумеется, не всем. По правилам шоу, каждую пятницу "МастерШеф" покидает как минимум один участник. Сегодня судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский были крайне суровы и отправили домой 43-летнюю Наталью Троян из Тернополя, которой не удалось приготовить наполеон. Но больше всего судьей расстроила презентация десерта.
Самая младшая участница -19-летняя киевлянка Мару (Мария Грицай) также не смогла преодолеть "битву" черных и вслед за Натальей отправилась домой.
- Элеонора Зубенко
- Сергей Денисов
- Юлия Клименко
- Артем Янковой
- Юлия Акименко
- Анастасия Погосова
- Руслан Лучков
- Владимир Лялин
- Руслан Шилин
- Назар Виткович
- Лиля Сорокина
- Киеу Тхук Ань (Аннушка)
- Петр Косовский
- Андрей Боденко
- Александра Ефименко
- Мария Кобзева
Все подробности четвертого выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.
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