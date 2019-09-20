"МастерШеф" 9 сезон: кто покинул шоу в четвертом выпуске

В четвертом выпуске судьи отправили домой двоих участниц

Участники, которые покинули "МастерШеф" 9 сезон Фото: пресс-служба СТБ

В пятницу, 20 сентября, прошел четвертый выпуск популярного кулинарного шоу "МастерШеф" 9 сезон. С каждым разом участников становится все меньше, а условия – жестче. Во время сегодняшнего эфира почти с самого начала черные фартуки получили сразу девять участников. На протяжении всего четвертого выпуска кулинары-аматоры боролись за право остаться в проекте.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

Кому-то это удалось, но, разумеется, не всем. По правилам шоу, каждую пятницу "МастерШеф" покидает как минимум один участник. Сегодня судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский были крайне суровы и отправили домой 43-летнюю Наталью Троян из Тернополя, которой не удалось приготовить наполеон. Но больше всего судьей расстроила презентация десерта.

Самая младшая участница -19-летняя киевлянка Мару (Мария Грицай) также не смогла преодолеть "битву" черных и вслед за Натальей отправилась домой.

12 Сен 2019 в 10:06 PDT INSTAGRAM (@mary_grytsay)

Список участников, которые продолжат борьбу в кулинарном шоу:

Элеонора Зубенко Сергей Денисов Юлия Клименко Артем Янковой Юлия Акименко Анастасия Погосова Руслан Лучков Владимир Лялин Руслан Шилин Назар Виткович Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Андрей Боденко Александра Ефименко Мария Кобзева

Все подробности четвертого выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.