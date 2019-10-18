"МастерШеф" 9 сезон: кто покинул шоу в восьмом выпуске
В зоне риска сегодня оказались два участника
С каждой пятницей кулинарный проект "МастерШеф" 9 сезон покидает все больше участников, а это значит, что мы движемся к финалу. Отметим, что в прошлом выпуске шоу покинул один участник. Сегодня, 18 октября, также одному из кулинаров-аматоров пришлось попрощаться с мечтой и покинуть проект.
Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:
По результатам двух коллективных испытаний, в зону риска попали четыре участника – Киеу Тхук Ань, Петр Косовский, Андрей Боденко и Артем Янковой. Отметим, что в прошлой программе Аннушка также боролась за "место под солнцем".
В финальной битве "черных" всем участникам предоставили самые простые продукты, а чтобы раздобыть другие ингредиенты, кулинары должны были проявить свой интеллект – ответить на вопросы по европейской, азиатской и американской кухне.
Артем ответил почти на все вопросы правильно, поэтому ему достался самый выгодный набор продуктов. Мужчина решил готовить грибной дюксель и перепелку с рисом. Меньше всех повезло возлюбленному Юлии – Петру. У него получилось "отвоевать" для себя лишь два ингредиента – фазана и морковку. Но это не помешало аматору проявить все свои кулинарные способности и приготовить достойное блюдо.
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Ножки лягушки в темпуре, а также пюре из грибов и креветок от Аннушки порадовало Эктора, за что девушка сразу же получила белый фартук. Куриная грудка с овощами от Андрея также пришлась по душе судье Елизавете. А вот презентация Артема была самой слабой, но вкус приготовленной перепелки исправил шаткую ситуацию.
Далее свое блюдо презентовала юная травница, которая сделала ставку на китайском блюде дим-самы, но прогадала. Юлия использовала не ту муку, что очень разозлило Эктора. Ко всему, блюдо получилось сырым и стало для нее фатальным. В восьмом выпуске шоу "МастерШеф" 9 сезон покинула Юлия Клименко.
Артем Янковой также оказался в зоне риска, но звездные судьи подарили ему еще один шанс, что не очень понравилось остальным участникам. Они считают Артема самым слабым кулинаром, и надеются, что именно он является следующим претендентом на вылет.
- Элеонора Зубенко
- Сергей Денисов
- Артем Янковой
- Юлия Акименко
- Анастасия Погосова
- Руслан Лучков
- Руслан Шилин
- Лиля Сорокина
- Киеу Тхук Ань (Аннушка)
- Петр Косовский
- Андрей Боденко
- Александра Ефименко
- Мария Кобзева
Все подробности восьмого выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.
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