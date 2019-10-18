"МастерШеф" 9 сезон: кто покинул шоу в восьмом выпуске

В зоне риска сегодня оказались два участника

Самая юная участница проекта Юлия Клименко Фото: Instagram.com

С каждой пятницей кулинарный проект "МастерШеф" 9 сезон покидает все больше участников, а это значит, что мы движемся к финалу. Отметим, что в прошлом выпуске шоу покинул один участник. Сегодня, 18 октября, также одному из кулинаров-аматоров пришлось попрощаться с мечтой и покинуть проект.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

По результатам двух коллективных испытаний, в зону риска попали четыре участника – Киеу Тхук Ань, Петр Косовский, Андрей Боденко и Артем Янковой. Отметим, что в прошлой программе Аннушка также боролась за "место под солнцем".

В финальной битве "черных" всем участникам предоставили самые простые продукты, а чтобы раздобыть другие ингредиенты, кулинары должны были проявить свой интеллект – ответить на вопросы по европейской, азиатской и американской кухне.

18 Окт 2019 в 11:10 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Артем ответил почти на все вопросы правильно, поэтому ему достался самый выгодный набор продуктов. Мужчина решил готовить грибной дюксель и перепелку с рисом. Меньше всех повезло возлюбленному Юлии – Петру. У него получилось "отвоевать" для себя лишь два ингредиента – фазана и морковку. Но это не помешало аматору проявить все свои кулинарные способности и приготовить достойное блюдо.

Ножки лягушки в темпуре, а также пюре из грибов и креветок от Аннушки порадовало Эктора, за что девушка сразу же получила белый фартук. Куриная грудка с овощами от Андрея также пришлась по душе судье Елизавете. А вот презентация Артема была самой слабой, но вкус приготовленной перепелки исправил шаткую ситуацию.

Далее свое блюдо презентовала юная травница, которая сделала ставку на китайском блюде дим-самы, но прогадала. Юлия использовала не ту муку, что очень разозлило Эктора. Ко всему, блюдо получилось сырым и стало для нее фатальным. В восьмом выпуске шоу "МастерШеф" 9 сезон покинула Юлия Клименко.

18 Сен 2019 в 3:21 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Артем Янковой также оказался в зоне риска, но звездные судьи подарили ему еще один шанс, что не очень понравилось остальным участникам. Они считают Артема самым слабым кулинаром, и надеются, что именно он является следующим претендентом на вылет.

Список участников, которые продолжат борьбу в кулинарном шоу:

Элеонора Зубенко Сергей Денисов Артем Янковой Юлия Акименко Анастасия Погосова Руслан Лучков Руслан Шилин Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Андрей Боденко Александра Ефименко Мария Кобзева

Все подробности восьмого выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.

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