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"МастерШеф" 9 сезон: кто покинул шоу во втором выпуске

За шаг до заветной мечты шоу покинула 24-летняя девушка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:52
Элеонора Зубенко
Элеонора Зубенко
Фото: Instagram.com

В пятницу, 6 сентября на телеканала СТБ прошел второй выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Неизменные судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский сегодня среди 50-ти кулинаров выбирали двадцатку лучших.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9 сезон:

За шаг до заветной мечты – попасть в двадцатку – шоу покинула 24-летняя девушка из Полог Элеонора Зубенко. Ей не удалось в финальной битве справиться с рыбным блюдом – дорадо под соусом. Более того, Эктор, дегустируя блюдо, выплюнул рататуй. Овощное блюдо прованской кухни из перца, баклажанов и кабачков оказалось сырым, что сразу сказалось на решении главного судьи проекта. Сама Элеонора свое поражение приняла, отметив, что пропустила колоссальный шанс пройти дальше.

INSTAGRAM (@eleonorrich)

"Ну, что, ребята, неожиданно, правда? Не буду говорить об удаче, таланте, звездах и девайсах...Так должно было случиться! Я не понимала до конца, что же такое "МастерШеф"! Сейчас я уже понимаю, как нужно было действовать. А знаете, может это чей-то план? И мне не нужно было в тот момент попасть в 20-ку?! В любом случае – погуляла, получила удовольствие и пора домой! В кулинарии останавливаться не собираюсь", – написала на своей странице в Instagram Элеонора Зубенко.

INSTAGRAM (@eleonorrich)

Отметим, что на кастинге Элеонора приготовила утиную грудку с гороховым пюре и овощами. Эктор тогда отметил, что она "приготовила утку идеально и заслуживает на три "да" от судей.

Также предлагаем в нашем материале узнать о том, как прошел второй выпуск кулинарного шоу. 

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