"МастерШеф" 9 сезон: кто покинул шоу во втором выпуске
За шаг до заветной мечты шоу покинула 24-летняя девушка
В пятницу, 6 сентября на телеканала СТБ прошел второй выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Неизменные судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский сегодня среди 50-ти кулинаров выбирали двадцатку лучших.
Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9 сезон:
За шаг до заветной мечты – попасть в двадцатку – шоу покинула 24-летняя девушка из Полог Элеонора Зубенко. Ей не удалось в финальной битве справиться с рыбным блюдом – дорадо под соусом. Более того, Эктор, дегустируя блюдо, выплюнул рататуй. Овощное блюдо прованской кухни из перца, баклажанов и кабачков оказалось сырым, что сразу сказалось на решении главного судьи проекта. Сама Элеонора свое поражение приняла, отметив, что пропустила колоссальный шанс пройти дальше.
"Ну, что, ребята, неожиданно, правда? Не буду говорить об удаче, таланте, звездах и девайсах...Так должно было случиться! Я не понимала до конца, что же такое "МастерШеф"! Сейчас я уже понимаю, как нужно было действовать. А знаете, может это чей-то план? И мне не нужно было в тот момент попасть в 20-ку?! В любом случае – погуляла, получила удовольствие и пора домой! В кулинарии останавливаться не собираюсь", – написала на своей странице в Instagram Элеонора Зубенко.
Отметим, что на кастинге Элеонора приготовила утиную грудку с гороховым пюре и овощами. Эктор тогда отметил, что она "приготовила утку идеально и заслуживает на три "да" от судей.
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