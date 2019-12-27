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"МастерШеф" 9 сезон: кто стал победителем кулинароного шоу

Узнайте имя лучшего кулинара этого сезона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:50
"МастерШеф" 9 сезон
"МастерШеф" 9 сезон
Фото: пресс-служба СТБ

В пятницу, 27 декабря, состоялся финал кулинарного шоу "МастерШеф". В этот вечер стало известно имя победителя 9-го сезона, который за несколько недель из повара-аматора перевоплотился в кулинарного гуру и получил главный приз проекта.

Смотрите сюжет об удивительных секретах поваров:

Ранее на проекте "МастерШеф" определились трое суперфиналистов. Ими стали Сергей Денисов, Лиля Сорокина и Руслан Лучков. Сегодня конкурсантам необходимо было за два часа приготовить по три блюда, которые, по их мнению, достойны финала.

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Сергей отдал предпочтение грузинской кухне. Он приготовил кучмач из куриных потрохов с ягодами, вырезку ягненка с пряными овощами и чурчхелу. Лиля приготовила равиоли с морепродуктами, сибас и паленту, а также шоколадную сферу с лавандовым муссом. Руслан выбрал для финала закуску с морепродуктами и авокадо, каре ягненка с фруктово-овощным гарниром и тарт с апельсиновым курдом и малиновым муссом.

После самой последней в этом году дегустации блюд участников судьи Эктор Хименес Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский длительное время совещались и спорили друг с другом. Наконец они вышли к участникам 9-го сезона "МастерШеф" чтобы объявить имя победителя.

Так, лучшим поваром кулинарного шоу "МастерШеф" 9 сезон стал Сергей Денисов.

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Ранее мы подробно рассказывали о том, как прошел суперфинал "МастерШеф" 9 сезон.

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