"МастерШеф" 9 сезон: на кастинг пришла экс-"холостячка" Натали

Девушка снова решила попробовать свои силы

Натали на кастинге Фото: пресс-служба

30 августа в эфире телеканала СТБ состоится премьера нового сезона "МастерШеф". Теперь шоу будет выходить по пятницам.

Накануне девятого сезона стали известны имена некоторых участников кастинга, одной из которых стала Натали Коваленко, экс-"холостячка" и криптоледи. Натали не скрывает, что всегда любила шоу "МастерШеф", а на "Холостяк" попала совершенно случайно.

Натали принимала участие в шоу "Холостяк" Фото: пресс-служба СТБ

"Изначально я проходила кастинг на "МастерШеф". Очень люблю готовить. Это единственное шоу, которое полностью смотрела. Часто готовила по рецептам Лизы Глинской, Эктора. В "МастерШеф" в прошлом году я так и не попала, наверное, моих кулинарных способностей тогда было недостаточно для этого проекта. А в этот день также был кастинг на "Холостяк". Я подумала: почему бы не попробовать? Это авантюра", – рассказала Натали.

Натали уже приходила на кастинг "МастерШеф" Фото: пресс-служба СТБ

Тем не менее в этом году девушка решила снова попробовать свои силы.

"Не могу поверить, что со мной это действительно происходит! Я правда хочу из обычной домохозяйки превратиться в профессионала", – говорит участница.

Получит ли Натали белый фартук, увидим в пятницу, 30 августа, на канале СТБ.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить карамельный пудинг по рецепту Лизы Глинской. А участники реалити-шоу "МастерШеф. Профессионалы" поделились кулинарными лайфхаками.

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