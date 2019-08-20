"МастерШеф" 9 сезон: на кастинг пришла экс-"холостячка" Натали
Девушка снова решила попробовать свои силы
30 августа в эфире телеканала СТБ состоится премьера нового сезона "МастерШеф". Теперь шоу будет выходить по пятницам.
Накануне девятого сезона стали известны имена некоторых участников кастинга, одной из которых стала Натали Коваленко, экс-"холостячка" и криптоледи. Натали не скрывает, что всегда любила шоу "МастерШеф", а на "Холостяк" попала совершенно случайно.
"Изначально я проходила кастинг на "МастерШеф". Очень люблю готовить. Это единственное шоу, которое полностью смотрела. Часто готовила по рецептам Лизы Глинской, Эктора. В "МастерШеф" в прошлом году я так и не попала, наверное, моих кулинарных способностей тогда было недостаточно для этого проекта. А в этот день также был кастинг на "Холостяк". Я подумала: почему бы не попробовать? Это авантюра", – рассказала Натали.
Тем не менее в этом году девушка решила снова попробовать свои силы.
"Не могу поверить, что со мной это действительно происходит! Я правда хочу из обычной домохозяйки превратиться в профессионала", – говорит участница.
Получит ли Натали белый фартук, увидим в пятницу, 30 августа, на канале СТБ.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить карамельный пудинг по рецепту Лизы Глинской. А участники реалити-шоу "МастерШеф. Профессионалы" поделились кулинарными лайфхаками.
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