"МастерШеф" 9 сезон: на проекте зародились первые романтические чувства

Дружба между блогером и экс-полицейским переросла в что-то большее

Юлия Акименко и Петр Косовский Фото: instagram.com/masterchefstb

В Украине стартовал новый сезон кулинарного шоу "МастерШеф" 9-й сезон. Сегодня, 20 сентября, состоялся четвертый выпуск проекта. За право называться лучшим кулинаром-аматором Украины борются 18 участников, но, похоже, что двух участников теперь связывают не просто дружеские отношения.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

Так, между двумя молодыми людьми – 25-летней Юлия Акименко из Киева и 21-летним одесситом Петром Косовским зародились романтические чувства. Еще во время первых выпусков можно было наблюдать за легким флиртом экс-полицейского с главной красоткой проекта. Участники постоянно помогали друг другу и не оставляли в беде. Во время испытаний, где требовалась физическая сила, Петр помогал Юлии, рискуя получить черный фартук.

10 Сен 2019 в 1:51 PDT INSTAGRAM (@yulia_akimenkooo)

А во время четвертого выпуска экс-полицейский и вовсе удивил всех джентльменским поступком. Дело в том, что "сладкая парочка" (так их прозвали остальные участники проекта) вместе получили черные фартуки и боролись в конкурсе на "выживание". Главное задание – угадать, что готовит участник в белом фартуке и повторить блюдо. Юлия и Петр решили действовать сообща.

20 Сен 2019 в 10:16 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Им удалось разгадать, что готовит оппонент Сергей. Более того, участники сумели приготовить ризотто лучше, чем Сергей. Но тут пришел момент выбора – кому же достанется белей фартук? Петр, как настоящий мужчина, уступил место даме, а сам остался в черном.

"Мой рыцарь, спасибо", – поблагодарила Юлия, на что звездный судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво не смог сдержать своего умиления.

В следующих выпусках, посмотрим, как будут развиваться отношения новоиспеченной пары проекта.

Все подробности третьего выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.

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