Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"МастерШеф" 9 сезон: на проекте зародились первые романтические чувства

Дружба между блогером и экс-полицейским переросла в что-то большее

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:29
Юлия Акименко и Петр Косовский
Юлия Акименко и Петр Косовский
Фото: instagram.com/masterchefstb

В Украине стартовал новый сезон кулинарного шоу "МастерШеф" 9-й сезон. Сегодня, 20 сентября, состоялся четвертый выпуск проекта. За право называться лучшим кулинаром-аматором Украины борются 18 участников, но, похоже, что двух участников теперь связывают не просто дружеские отношения.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

Так, между двумя молодыми людьми – 25-летней Юлия Акименко из Киева и 21-летним одесситом Петром Косовским зародились романтические чувства. Еще во время первых выпусков можно было наблюдать за легким флиртом экс-полицейского с главной красоткой проекта. Участники постоянно помогали друг другу и не оставляли в беде. Во время испытаний, где требовалась физическая сила, Петр помогал Юлии, рискуя получить черный фартук.

INSTAGRAM (@yulia_akimenkooo)

А во время четвертого выпуска экс-полицейский и вовсе удивил всех джентльменским поступком. Дело в том, что "сладкая парочка" (так их прозвали остальные участники проекта) вместе получили черные фартуки и боролись в конкурсе на "выживание". Главное задание – угадать, что готовит участник в белом фартуке и повторить блюдо. Юлия и Петр решили действовать сообща.

INSTAGRAM (@masterchefstb)

Им удалось разгадать, что готовит оппонент Сергей. Более того, участники сумели приготовить ризотто лучше, чем Сергей. Но тут пришел момент выбора – кому же достанется белей фартук? Петр, как настоящий мужчина, уступил место даме, а сам остался в черном.

"Мой рыцарь, спасибо", – поблагодарила Юлия, на что звездный судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво не смог сдержать своего умиления.

В следующих выпусках, посмотрим, как будут развиваться отношения новоиспеченной пары проекта. 

Все подробности третьего выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Названы ТОП-5 лучших телевизионных форматов в 2019 году Судьи "МастерШеф" внезапно вернули в шоу двух участников: что произошло "МастерШеф" 9-й сезон: экс-"холостячка" Натали с провалом покинула шоу
отношения МастерШеф кулинарное шоу МастерШеф 9 сезон
Реклама

Новости партнеров

41-летняя Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой
41-летняя Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой
Российский продюсер: у Заворотнюк - последняя стадия рака
Российский продюсер: у Заворотнюк - последняя стадия рака
Секреты красоты скандинавских девушек
Секреты красоты скандинавских девушек
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут

Популярные статьи

Сегодня, 11:05Fun

Instagram вводит важный запрет на фото: что теперь нельзя публиковать

Сегодня, 10:33Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку: последние новости о состоянии звезды

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 20 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 17:48Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в сознании: что с ней сейчас

Вчера, 14:08Fun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в палату: все подробности

Вчера, 11:27Fun

19 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 07:13Events

Михайлово чудо 2019: значение и традиции праздника

Вчера, 06:57Fun

У мужчины посреди головы вырос 10-сантиметровый рог: фото

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вышла из комы – СМИ

18 сентябряСтиль

Уже не модно: ТОП-7 антитрендов этой осени

18 сентябряШоу-бизнес

"Все хотят видеть": за фото Анастасии Заворотнюк в реанимации предлагают крупную сумму

18 сентябряFood

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

18 сентябряШоу-бизнес

"Ей очень плохо": российский адвокат рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

18 сентябряFun

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

Новости партнеров

Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком?
Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком?
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Не побоялась в свои сорок: Ани Лорак предстала без макияжа
Не побоялась в свои сорок: Ани Лорак предстала без макияжа
Капуста в литровых банках на зиму
Капуста в литровых банках на зиму
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть