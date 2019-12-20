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"МастерШеф" 9 сезон: определились имена всех суперфиналистов

За кубок победителя поборются три кулинара

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:20
Участники «МастерШеф» 9-й сезон
Участники «МастерШеф» 9-й сезон
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

В эту пятницу, 20 декабря, закончился 17-й и последний выпуск перед грандиозным суперфиналом кулинарного шоу "МастерШеф" девятый сезон. За шаг до заветного кубка проект покинули сразу четыре участника.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

После первого испытания и приготовления провального десерта судьи Эктор Хименес Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский попрощались с Александрой Ефименко. Вслед за ней полным составом проект покинула команда синих – Петр Косовский, Руслан Шилин и Киеу Тхук Ань. Они должны были приготовить блюда азиатской кухни в реальном времени для реальных посетителей. Но с этим заданием они справились хуже, чем члены красной команды.

Таким образом в суперфинале кулинарного шоу "МастерШеф", который состоится в следующую пятницу, 27 декабря, за кубок и звание лучшего кулинара-аматора Украины поборются:

Сергей Денисов

Сергей Денисов
Сергей Денисов
Фото: instagram.com/masterchefstb

Лиля Сорокина

Лиля Сорокина
Лиля Сорокина
Фото: instagram.com/masterchefstb

Руслан Лучков

Руслан Лучков
Руслан Лучков
Фото: instagram.com/masterchefstb

Ранее мы писали, как прошел 16-й выпуск "МастерШеф" 9-й сезон.

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