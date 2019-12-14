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"МастерШеф" 9 сезон 16 выпуск: все подробности предновогоднего эфира

Участники приготовили сотни десертов для детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:08
"МастерШеф" 9 сезон 16 выпуск
"МастерШеф" 9 сезон 16 выпуск
Фото: пресс-служба

В пятницу, 6 декабря, прошел 16-й выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Узнайте, кто остался в шоу, а для кого участие закончилось.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

С каждым выпуском "МастерШеф" требования к участникам возрастают, и ответственность на их плечи возлагается все больше и больше. Один из самых сложных процессов на кухне – кондитерский, и нет ничего более ответственного, чем кормить детей.

В шестнадцатом выпуске "МастерШеф" эти оба пункта сошлись в одном конкурсе.

"Сегодня на нашей кухне настоящий праздник. А авторами этого праздника стали наши участники. К ним в гости приехали 12 "золотых" детей. Весь год они вели себя послушно, и заслужили сладкие гостинцы от "МастерШеф"", – рассказывает судья проекта Елизавета Глинская.

Каждая команда во главе с Русланом Шилиным и Александрой Ефименко должна была приготовить для детей новогодние десерты. Какие именно это сладости, и сколько их достанется каждому ребенку, участники решали самостоятельно. В этот раз у них полная свобода. Но сладости нужно не только приготовить, а еще и красиво упаковать. Каждый гость должен был получить настоящий новогодний подарок в коробке.

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Кроме того, детей нужно было развлекать. Если этого не делать, тогда не стоит рассчитывать на поддержку детей во время голосования. Именно и дети решили, какая из команд сегодня была самая креативная. Но, по результатам голосования, получилась ничья. Эктору такой расклад событий не понравился и судьи взяли на себя инициативу выбрать самых слабых – ими оказались участники команды красных фартуков – Александра Ефименко, Юлия Акименко, Петр Косовский и Лилия Сорокина. В результате, капитан команды "красных" Александра решила надеть черные фартуки на себя и Юлию.

Битва красных и синих фартуков

Второе испытание для лучших кулинаров-аматоров Украины началося со сложного задания – они должны были приготовить ресторанные блюда – закуску, десерт и основное угощение – из молока. Участники снова разделились на две команды и приступили к приготовлению. На выполнение задания судьи выделили им всего 60 минут.

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Но сложность заключалась не во времени, а в том, что же приготовить! Ведь молоко, по правилам испытания, должно стать основным ингредиентом. Команда "синих" приготовила кролика под молочным соусом с гратеном, креветки с чиа-пудингом и гуакамоле, а на десерт – панакоту с филе апельсинов.

Красные фартуки под руководством Руслана преподнесли судьям на дегустацию чкмерули с креветками, крокеты с молочным соусом и черничную панакоту. Вердикт Эктора строгий – десерты у обеих команд провальные, но основные блюда удались. Команда "синих" под капитанством Юлии Акименко проиграла в этом раунде. Черный фартук присудили травести-диве Руслану Лучкову.

Финальная битва кулинаров в черных фартуках

Последняя битва предновогоднего выпуска началась с викторины. Юлия Акименко, Руслан Лучков и Александра Ефименко за шаг до получения статуса финалистов кулинарного шоу должны были побороться, показав свои умения в дегустации. Да, соперникам предстояло в специальных очках попробовать блюда и на 100% угадать ингредиенты.

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Юлия угадала один ингредиент – мяту, Руслан два – картошку и сельдерей, а Александра – батат и морковку. Следующий этап – кулинарные знания. Участники отвечали на вопросы, которые касались азиатской, американской и европейской кулинарии.

После интеллектуального батла, участники приступили к приготовлению блюд. Александра представила дорадо, которое пришлось по вкусу Елизавете Глинской, поэтому участница продолжила борьбу в проекте. Травести-дива Руслан также поймал сегодня удачу за хвост. А вот приготовленная Юлией Акименко утка привела ее к поражению, девушка ушла из проекта за шаг до семерки финалистов.

"Я хочу сказать, что пришла на этот проект амбициозной и самоуверенной, а ухожу любимой", – трогательно прокомментировала свой уход Юлия, говоря о романтических отношениях с участником шоу Петром Косовским.

Юлия Акименко
Юлия Акименко
Фото: Instagram.com

Список участников, которые получили заветный китель:

  1. Сергей Денисов
  2. Юлия Акименко
  3. Руслан Лучков
  4. Руслан Шилин
  5. Лиля Сорокина
  6. Киеу Тхук Ань (Аннушка)
  7. Петр Косовский
  8. Александра Ефименко

Ранее мы писали, как прошел 15-й выпуск "МастерШеф" 9-й сезон.

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