"МастерШеф" 9 сезон 16 выпуск: все подробности предновогоднего эфира

Участники приготовили сотни десертов для детей

"МастерШеф" 9 сезон 16 выпуск Фото: пресс-служба

В пятницу, 6 декабря, прошел 16-й выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Узнайте, кто остался в шоу, а для кого участие закончилось.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

С каждым выпуском "МастерШеф" требования к участникам возрастают, и ответственность на их плечи возлагается все больше и больше. Один из самых сложных процессов на кухне – кондитерский, и нет ничего более ответственного, чем кормить детей.

В шестнадцатом выпуске "МастерШеф" эти оба пункта сошлись в одном конкурсе.

"Сегодня на нашей кухне настоящий праздник. А авторами этого праздника стали наши участники. К ним в гости приехали 12 "золотых" детей. Весь год они вели себя послушно, и заслужили сладкие гостинцы от "МастерШеф"", – рассказывает судья проекта Елизавета Глинская.

Каждая команда во главе с Русланом Шилиным и Александрой Ефименко должна была приготовить для детей новогодние десерты. Какие именно это сладости, и сколько их достанется каждому ребенку, участники решали самостоятельно. В этот раз у них полная свобода. Но сладости нужно не только приготовить, а еще и красиво упаковать. Каждый гость должен был получить настоящий новогодний подарок в коробке.

INSTAGRAM

Кроме того, детей нужно было развлекать. Если этого не делать, тогда не стоит рассчитывать на поддержку детей во время голосования. Именно и дети решили, какая из команд сегодня была самая креативная. Но, по результатам голосования, получилась ничья. Эктору такой расклад событий не понравился и судьи взяли на себя инициативу выбрать самых слабых – ими оказались участники команды красных фартуков – Александра Ефименко, Юлия Акименко, Петр Косовский и Лилия Сорокина. В результате, капитан команды "красных" Александра решила надеть черные фартуки на себя и Юлию.

Битва красных и синих фартуков

Второе испытание для лучших кулинаров-аматоров Украины началося со сложного задания – они должны были приготовить ресторанные блюда – закуску, десерт и основное угощение – из молока. Участники снова разделились на две команды и приступили к приготовлению. На выполнение задания судьи выделили им всего 60 минут.

INSTAGRAM

Но сложность заключалась не во времени, а в том, что же приготовить! Ведь молоко, по правилам испытания, должно стать основным ингредиентом. Команда "синих" приготовила кролика под молочным соусом с гратеном, креветки с чиа-пудингом и гуакамоле, а на десерт – панакоту с филе апельсинов.

Красные фартуки под руководством Руслана преподнесли судьям на дегустацию чкмерули с креветками, крокеты с молочным соусом и черничную панакоту. Вердикт Эктора строгий – десерты у обеих команд провальные, но основные блюда удались. Команда "синих" под капитанством Юлии Акименко проиграла в этом раунде. Черный фартук присудили травести-диве Руслану Лучкову.

Финальная битва кулинаров в черных фартуках

Последняя битва предновогоднего выпуска началась с викторины. Юлия Акименко, Руслан Лучков и Александра Ефименко за шаг до получения статуса финалистов кулинарного шоу должны были побороться, показав свои умения в дегустации. Да, соперникам предстояло в специальных очках попробовать блюда и на 100% угадать ингредиенты.

INSTAGRAM

Юлия угадала один ингредиент – мяту, Руслан два – картошку и сельдерей, а Александра – батат и морковку. Следующий этап – кулинарные знания. Участники отвечали на вопросы, которые касались азиатской, американской и европейской кулинарии.

После интеллектуального батла, участники приступили к приготовлению блюд. Александра представила дорадо, которое пришлось по вкусу Елизавете Глинской, поэтому участница продолжила борьбу в проекте. Травести-дива Руслан также поймал сегодня удачу за хвост. А вот приготовленная Юлией Акименко утка привела ее к поражению, девушка ушла из проекта за шаг до семерки финалистов.

"Я хочу сказать, что пришла на этот проект амбициозной и самоуверенной, а ухожу любимой", – трогательно прокомментировала свой уход Юлия, говоря о романтических отношениях с участником шоу Петром Косовским.

Юлия Акименко Фото: Instagram.com

Список участников, которые получили заветный китель:

Сергей Денисов Юлия Акименко Руслан Лучков Руслан Шилин Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Александра Ефименко

Ранее мы писали, как прошел 15-й выпуск "МастерШеф" 9-й сезон.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.