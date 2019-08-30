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"МастерШеф" 9 сезон: прошла ли в проект экс-"холостячка" Натали

Девушка снова решила попробовать свои силы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:41
Натали
Натали
Фото: Instagram.com

В пятницу, 30 августа на телеканала СТБ стартовало долгожданное шоу 9-й сезон "МастерШеф". Судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский провели в первом выпуске кастинг, на который пришла бывшая участница шоу "Холостяк-9" Натали.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9 сезон:

Девушка в прошлом году уже приходила на проект, но так и не смогла услышать три заветных "да". Натали не скрывает, что всегда любила шоу "МастерШеф", а на "Холостяк" попала совершенно случайно.

"Изначально я проходила кастинг на "МастерШеф". Очень люблю готовить. Это единственное шоу, которое полностью смотрела. Часто готовила по рецептам Лизы Глинской, Эктора. В "МастерШеф" в прошлом году я так и не попала, наверное, моих кулинарных способностей тогда было недостаточно для этого проекта. А в этот день также был кастинг на "Холостяк". Я подумала: почему бы не попробовать? Это авантюра", – рассказала Натали.

Натали
Натали
Фото: instagram.com/masterchefstb

В этому году девушка смогла удивить Эктора, Елизавету и Владимира своими кулинарными способностями и прошла дальше в проект, получив белый фартук.

Ко всему, девушка на своей странице в Instagram рассказала подробности первого этапа кастинга, который она проходила на шоу "МастерШеф" перед тем, как попасть на телеэкраны. 

"В вашем городе вы приходите на собеседование с готовым блюдом. Я приходила в ⁣Харькове. 2017 год – сказали перезвонят, 2018 – попала на "Холостяка", 2019 – перезвонили. Готовое блюдо вы берете с собой на интервью с журналистом и вам задают обычные вопросы": Кто вы? Что вы приготовили? Блюда каких кухонь мира вы любите готовить и умеете? Зачем вам "МастерШеф"?". Мне вопросы не надо задавать, я сама все рассказываю (с детства люблю болтать)", – написала девушка в социальной сети и теперь принимает от подписчиков поздравления. 

Чем Натали будет удивлять в кулинарном проекте, увидим дальше. 

Напомним, ранее судья "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, почему французская кухня считается базовой. А Лиза Глинская поделилась рецептом тертого ягодного пирога.

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