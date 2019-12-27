"МастерШеф" 9 сезон: все подробности суперфинала

Узнайте, как прошел последний выпуск этого сезона

"МастерШеф" 9 сезон: как прошел суперфинал Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Сегодня, 27 декабря, состоялся финальный выпуск шоу "МастерШеф" 9-й сезон. Узнайте, как прошел суперфинал и кто стал победителем проекта далее в материале Сегодня.Lifestyle.

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В суперфинале троим участникам Лиле, Руслану и Сергею нужно было приготовить три блюда: закуску, основное и десерт, на что у них было два часа. В финальном испытании судьи решили освободить поворов-аматоров от сложностей, которые сопровождали их все предыдущие выпуски.

Для финального поединка Лиля Сорокина решила приготовить стеклянные равиоли с морепродуктами на закуску, сибас и паленту на гриле с овощами как основное блюдо, и шоколадную сферу с лавандовым муссом на десерт. Руслан Лучков взялся стряпать закуску с морепродуктами с авокадо, каре янгенка с каперсами и фруктово-овощной гарнир, а также тарт с апельсиновым курдом и малиновым муссом. А вот Сергей Денисов приготовил кучмач с ягодами, каре ягненка с пряными овощами и чурчхелу.

"МастерШеф" 9-й сезон: суперфинал Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Первым свое блюдо презентовал Руслан. Каре ягненка было идеальным, но виноградные косточки, которые были в соусе, не понравились Эктору. Закуску участника похвалили, а десерт раскритиковали за крамбл, который был лишним на одном блюде с тартом.

Десерт Лилии впечатлил судей презентацией, однако чтобы попробовать его, экспертам пришлось приложить усилия. Презентация основного блюда также не понравилось Эктору, но вкус рыбы судья оценил достаточно высоко. Что касается закуски, то Владимир Ярославский похвалил Лилю и сказал, что такая вкусная еда должна быть в каждом ресторане.

"МастерШеф" 9-й сезон: суперфинал Фото: instagram.com/masterchefstb

Последним свои творения презентовал Сергей. Его презентация понравилась не всем, а десерт вызвал недоумение у Лизы Глинской из-за своего несоответствия с названием.

После того, как судьи посовещались, они вышли к участникам, чтобы назвать имя того, кто занял первое место. Победителем 9-го сезона проекта "МастерШеф" стал Сергей Денисов.

Сергей Денисов Фото: instagram.com/masterchefstb

Ранее мы подробно рассказывали о том, как прошел 17 выпуск "МастерШеф" 9 сезон.

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