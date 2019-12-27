Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"МастерШеф" 9 сезон: все подробности суперфинала

Узнайте, как прошел последний выпуск этого сезона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:22
"МастерШеф" 9 сезон: как прошел суперфинал
"МастерШеф" 9 сезон: как прошел суперфинал
Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Сегодня, 27 декабря, состоялся финальный выпуск шоу "МастерШеф" 9-й сезон. Узнайте, как прошел суперфинал и кто стал победителем проекта далее в материале Сегодня.Lifestyle.

Смотрите сюжет о том, как украинка стала победительницей популярного кулинарного телешоу в Канаде:

В суперфинале троим участникам Лиле, Руслану и Сергею нужно было приготовить три блюда: закуску, основное и десерт, на что у них было два часа. В финальном испытании судьи решили освободить поворов-аматоров от сложностей, которые сопровождали их все предыдущие выпуски.

Для финального поединка Лиля Сорокина решила приготовить стеклянные равиоли с морепродуктами на закуску, сибас и паленту на гриле с овощами как основное блюдо, и шоколадную сферу с лавандовым муссом на десерт. Руслан Лучков взялся стряпать закуску с морепродуктами с авокадо, каре янгенка с каперсами и фруктово-овощной гарнир, а также тарт с апельсиновым курдом и малиновым муссом. А вот Сергей Денисов приготовил кучмач с ягодами, каре ягненка с пряными овощами и чурчхелу.

"МастерШеф" 9-й сезон: суперфинал
"МастерШеф" 9-й сезон: суперфинал
Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Первым свое блюдо презентовал Руслан. Каре ягненка было идеальным, но виноградные косточки, которые были в соусе, не понравились Эктору. Закуску участника похвалили, а десерт раскритиковали за крамбл, который был лишним на одном блюде с тартом.

Десерт Лилии впечатлил судей презентацией, однако чтобы попробовать его, экспертам пришлось приложить усилия. Презентация основного блюда также не понравилось Эктору, но вкус рыбы судья оценил достаточно высоко. Что касается закуски, то Владимир Ярославский похвалил Лилю и сказал, что такая вкусная еда должна быть в каждом ресторане.

"МастерШеф" 9-й сезон: суперфинал
"МастерШеф" 9-й сезон: суперфинал
Фото: instagram.com/masterchefstb

Последним свои творения презентовал Сергей. Его презентация понравилась не всем, а десерт вызвал недоумение у Лизы Глинской из-за своего несоответствия с названием.

После того, как судьи посовещались, они вышли к участникам, чтобы назвать имя того, кто занял первое место. Победителем 9-го сезона проекта "МастерШеф" стал Сергей Денисов.

Сергей Денисов
Сергей Денисов
Фото: instagram.com/masterchefstb

Ранее мы подробно рассказывали о том, как прошел 17 выпуск "МастерШеф" 9 сезон.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
«МастерШеф» 9 сезон 17 выпуск: за шаг до суперфинала шоу покинули сразу 4 участника "МастерШеф" 9 сезон 16 выпуск: все подробности предновогоднего эфира Победители шоу «Зважені та щасливі» обручились во время финала: фото
МастерШеф кулинарное шоу МастерШеф 9 сезон
Реклама

Новости партнеров

Салат с курицей и картошкой на Новый год Крысы 2020
Салат с курицей и картошкой на Новый год Крысы 2020
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:05Шоу-бизнес

Отношения Брэда Питта и Дженнифер Энистон вышли на новый уровень: подробности

Сегодня, 09:57Fun

Муж ради мести жене "набил" на бедре ее крайне неудачный портрет: фото

Вчера, 19:22Афиша

Умерла звезда советского кино Галина Волчек – СМИ

Вчера, 13:37Fun

Обнаженные студентки с собаками и пони попали на благотворительный календарь: фото

Вчера, 10:42Fun

Девочка нашла на елке не запланированный родителями сюрприз: фото

Вчера, 09:18Афиша

Критики назвали "1917" одним из лучших военных фильмов всех времен

Вчера, 09:05Техно

Xiaomi анонсировал Android 10 для старых смартфонов

Вчера, 08:06Fun

Новолуние 26 декабря: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 08:05Fun

"Мою раз в неделю": украинка рассказала, как отрастила два метра волос

Вчера, 07:16Events

Солнечное затмение 26 декабря: лучшие ритуалы и обряды

25 декабряFun

Рождество Христово 2019 у католиков: что ни в коем случае нельзя делать

25 декабряШоу-бизнес

Экс-невеста Виталия Козловского рассказала шокирующую правду об их отношениях

25 декабряFun

Поздравления с католическим Рождеством: картинки, открытки, стихи и смс

25 декабряFood

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

25 декабряEvents

Католическое Рождество 2019: красивые картинки, открытки и поздравления

25 декабряFun

25 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Новости партнеров

Посолить селедку в домашних условиях
Посолить селедку в домашних условиях
Картошка в сливках в духовке
Картошка в сливках в духовке
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Как Пугачёва простилась с Волчек
Как Пугачёва простилась с Волчек
Директор Ротару — о травле певицы в прессе
Директор Ротару — о травле певицы в прессе
Кейт Миддлтон появилась на публике в неожиданном образе
Кейт Миддлтон появилась на публике в неожиданном образе
Названы продукты, провоцирующие головную боль
Названы продукты, провоцирующие головную боль
Найдена новая причина развития рака
Найдена новая причина развития рака