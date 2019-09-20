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"МастерШеф" 9 сезон: чем участники будут удивлять в четвертом выпуске

Сразу девять человек окажутся в черных фартуках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:14
«МастерШеф» 9 сезон
«МастерШеф» 9 сезон
Фото: instagram.com/masterchefstb

В Украине стартовал новый сезон кулинарного шоу "МастерШеф" 9-й сезон. Сегодня, 30 сентября состоится четвертый выпуск проекта, во время которого сразу девять человек получат черные фартуки.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

"В "МастерШеф" все происходит как в "Игре престолов": никто никогда не знает, кто уйдет следующим. Но на участников не влияет мистика. Выиграет человек или проиграет – зависит только от его умений. В сегодняшнем конкурсе ребята запомнят этот принцип навсегда", – рассказывает Эктор Хименес-Браво.

На профессиональной кухне шеф-повар не просто управляет своими подчиненными. Он инспектирует их каждую секунду, чтобы не пропустить в зал некачественное блюдо. Шеф-повар ресторана – это знак качества всего заведения, и сегодня команды испытают эту ответственность на себе.

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Капитанами станут два Руслана, Лучков и Шилин. Готовить они не будут – только инспектировать и руководить. Обе команды должны приготовить одно и то же блюдо за 4 этапа, и каждый участник будет готовить свою версию блюда. Худших участников капитаны будут "увольнять" на каждом этапе. В конце конкурса капитан подаст судьям только одно блюдо – от лучшего участника, но за всю команду. Если блюдо окажется провальным, то черные фартуки наденут все девять человек.

Какой из Русланов оденет всю свою команду в черные фартуки, а кто приведет к победе, увидите в пятницу, 20 сентября, в 19:00 на канале СТБ.

Все подробности третьего выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.

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