"МастерШеф" 9-й сезон: что зрители узнают во втором выпуске

Кто пройдет в двадцатку лучших кулинаров, узнаем уже сегодня

Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский Фото: instagram.com/master.shef.stb

В Украине стартовал новый сезон кулинарного шоу "МастерШеф" 9 сезон. Во втором выпуске кулинары-аматоры, прошедшие отборочный тур, будут бороться за место в двадцатке лучших.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9 сезон:

Отметим, что во время первого выпуска на кастинге судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский отобрали 50 лучших кулинаров-аматоров. Хотя участники прошли кастинг, это еще не повод радоваться, потому что настоящие испытания на проекте только начинаются.

В сегодняшнем выпуске "МастерШеф", который зрители смогут увидеть сегодня о 19.00 на телеканале СТБ, из пятидесяти участников на проекте останется двадцать. И первым этапом отбора станет самое масштабное испытание этого сезона! В огромном чане Эктор Хименес-Браво смешает три вида зерна: гречневое, кукурузное и пшеничное. Но для работы каждый участник должен выбрать только один вид крупы.

3 Сен 2019 в 1:37 PDT INSTAGRAM (@master.shef.stb)

После того, как каждый человек отберет себе крупу, ему необходимо сделать из нее муку, замесить тесто и приготовить лапшу. Если участник выбрал гречку, то должен сделать собу (японская лапша из гречневой муки). Если кукурузу – то судьи ждут идеально приготовленные папарделле (широкая паста родом из Тосканы). Если пшеницу – то задача сделать классическую японскую лапшу удон.

"Все наши участники на один конкурс станут "Золушками", потому что их ждет нелегкий кропотливый труд. Но работа с тестом – это базовое умение, которое обязательно для любого повара. Мы проверим, владеют ли наши участники этой техникой, и способны ли работать в стрессовых условиях", – рассказывает Эктор Хименес-Браво.

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