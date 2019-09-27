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"МастерШеф" 9-й сезон: какие испытания ждут участников в пятом выпуске

Участникам предстоит отгадать классические рецепты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:46
Судьи кулинарного шоу "МастерШеф"
Судьи кулинарного шоу "МастерШеф"
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

В Украине стартовал новый сезон кулинарного шоу "МастерШеф" 9-й сезон. Сегодня, 27 сентября состоится пятый выпуск проекта, во время которого участникам придется отгадывать классические рецепты.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

В сегодняшнем выпуске "МастерШеф" первый конкурс будет посвящен проверке их домашнего задания. Участники поделятся на три команды, будут отгадывать рецепты и готовить классические блюда. Для каждой из команд будет работать плазма. Именно на экране буду транслироваться зашифрованные общеизвестные рецепты. По этим изображениям участники должны понять, какие блюда нужно приготовить. Как всегда, есть одно "но": изображения продуктов и девайсов появляются на экране в хаотичном порядке.

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Когда команда отгадает, что за блюдо от них требуется, они озвучат свою версию Эктору. Но если блюдо окажется неверным, судья вручит черный фартук! За каждую ошибку – по одному черному.

"Чем больше ребята приготовят, тем выше их шансы на победу. Победит та команда, у которой в итоге получится больше удачных блюд. В качестве вознаграждения мы аннулируем все черные фартуки, которые команда заработала во время этого конкурса", – рассказывает судья проекта Эктор Хименес-Браво.

Кто окажется самым эрудированным в кулинарии, а кто заработает больше всего черных фартуков, увидим в пятницу 27 сентября в 19:00 на канале СТБ.

Все подробности четвертого выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.

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