"МастерШеф" 9-й сезон: кто покинул кулинарное шоу
В третьем выпуске проект покинул один участник
В пятницу, 13 сентября на телеканала СТБ прошел третий выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". С самого начала на участников ожидал приятный сюрприз – проект неожиданно из-за семейных обстоятельств покинули два игрока – кассир в супермаркете Алена Никулина и водитель тепловоза Сергей Акинин. И участников стало 18 – на два конкурента меньше.
Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9 сезон:
Но не долго пришлось кулинарам радоваться, на смену им судьи вернули в "МастерШеф" двух бывших участников – Элеонору Зубенко и Назара Витковича. У ребят появилась возможность еще раз доказать себе и зрителям, что они достойны быть среди лучших кулинаров в Украине.
А вот свой шанс на победу в этом выпуске потерял директор школы Дмитрий Ламза. В финальной битве "черных фартуков" мужчин не смог приготовить свиную вырезку с кабачковой икрой в беконе. Неожиданно для всех в третьем выпуске проект покинул еще один участник – девушка по имени Алена Хмель. Эктор принял решение отправить ее домой из-за фатальной ошибки – Алена подала блюдо с вялым шпинатом.
- Элеонора Зубенко
- Сергей Денисов
- Юлия Акименко
- Артем Янковый
- Лилия Сорокина
- Мария Кобзева
- Андрей Боденко
- Юлия Клименко
- Анастасия Погосова
- Руслан Лучков
- Ольга Ткачук
- Владимир Лялин
- Руслан Шилин
- Назар Виткович
- Наталия Троян
- Лиля Сорокина
- Анна Киеу
- Александра Ефименко
Также предлагаем вам узнать, как прошел третий выпуск кулинарного шоу.
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