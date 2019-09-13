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"МастерШеф" 9-й сезон: кто покинул кулинарное шоу

В третьем выпуске проект покинул один участник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:30
«МастерШеф» 9-й сезон
«МастерШеф» 9-й сезон
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

В пятницу, 13 сентября на телеканала СТБ прошел третий выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". С самого начала на участников ожидал приятный сюрприз – проект неожиданно из-за семейных обстоятельств покинули два игрока – кассир в супермаркете Алена Никулина и водитель тепловоза Сергей Акинин. И участников стало 18 – на два конкурента меньше.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9 сезон:

Но не долго пришлось кулинарам радоваться, на смену им судьи вернули в "МастерШеф" двух бывших участников – Элеонору Зубенко и Назара Витковича. У ребят появилась возможность еще раз доказать себе и зрителям, что они достойны быть среди лучших кулинаров в Украине.

А вот свой шанс на победу в этом выпуске потерял директор школы Дмитрий Ламза. В финальной битве "черных фартуков" мужчин не смог приготовить свиную вырезку с кабачковой икрой в беконе. Неожиданно для всех в третьем выпуске проект покинул еще один участник – девушка по имени Алена Хмель. Эктор принял решение отправить ее домой из-за фатальной ошибки – Алена подала блюдо с вялым шпинатом.

INSTAGRAM (@masterchefstb)

Список участников, которые продолжать борьбу в кулинарном шоу:

  1. Элеонора Зубенко
  2. Сергей Денисов
  3. Юлия Акименко
  4. Артем Янковый
  5. Лилия Сорокина
  6.  Мария Кобзева
  7.  Андрей Боденко
  8.  Юлия Клименко
  9.  Анастасия Погосова
  10.  Руслан Лучков
  11.  Ольга Ткачук
  12.  Владимир Лялин
  13.  Руслан Шилин
  14.  Назар Виткович
  15.  Наталия Троян
  16.  Лиля Сорокина
  17.  Анна Киеу
  18.  Александра Ефименко

Также предлагаем вам узнать, как прошел третий выпуск кулинарного шоу.

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