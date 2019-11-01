"МастерШеф" 9-й сезон: кто покинул шоу в десятом выпуске

Узнайте, кто проиграл битву черных фартуков

"МастерШеф" 9-й сезон: кто покинул шоу в 10 выпуске Фото: instagram.com/masterchefstb

В эту пятницу, 1 ноября, состоялся десятый выпуск кулинарного шоу "МастерШеф" 9 сезон, который на прошлой неделе покинула Мария Кобзева. Кто из участников не справился с заданиями на этот раз и выбыл из проекта, узнайте далее в материале.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

В десятом выпуске проекта "МастерШеф" участников ждали самые жуткие испытания. Они готовили "ужасные" блюда, кормили экстрасенсов, а также искали продукты в полной темноте.

Гостями 10 выпуска стали финалисты проекта "Битва экстрасенсов". Звездные гости не только оценивали угощения поворов-аматоров, но и рассказывали о характере и судьбе конкурсантов.

По итогам второго конкурса аутсайдерами стали Эля, Юлия, Анастасия и Андрей. Битву черных фартуков не осилили Эля и Андрей, приготовившие одинаковые блюда. Однако судьи все же оставили на кухне Андрея, вручив ему белый фартук. Элеонора Зубенко покинула проект "МастерШеф" 9 навсегда.

Элеонора Зубенко Фото: instagram.com/masterchefstb

Список участников, которые продолжат борьбу в кулинарном шоу:

Сергей Денисов Артем Янковой Юлия Акименко Анастасия Погосова Руслан Лучков Руслан Шилин Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Андрей Боденко Александра Ефименко

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.