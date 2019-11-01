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"МастерШеф" 9-й сезон: кто покинул шоу в десятом выпуске

Узнайте, кто проиграл битву черных фартуков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:01
"МастерШеф" 9-й сезон: кто покинул шоу в 10 выпуске
"МастерШеф" 9-й сезон: кто покинул шоу в 10 выпуске
Фото: instagram.com/masterchefstb

В эту пятницу, 1 ноября, состоялся десятый выпуск кулинарного шоу "МастерШеф" 9 сезон, который на прошлой неделе покинула Мария Кобзева. Кто из участников не справился с заданиями на этот раз и выбыл из проекта, узнайте далее в материале.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

В десятом выпуске проекта "МастерШеф" участников ждали самые жуткие испытания. Они готовили "ужасные" блюда, кормили экстрасенсов, а также искали продукты в полной темноте.

Гостями 10 выпуска стали финалисты проекта "Битва экстрасенсов". Звездные гости не только оценивали угощения поворов-аматоров, но и рассказывали о характере и судьбе конкурсантов.

По итогам второго конкурса аутсайдерами стали Эля, Юлия, Анастасия и Андрей. Битву черных фартуков не осилили Эля и Андрей, приготовившие одинаковые блюда. Однако судьи все же оставили на кухне Андрея, вручив ему белый фартук. Элеонора Зубенко покинула проект "МастерШеф" 9 навсегда.

Элеонора Зубенко
Элеонора Зубенко
Фото: instagram.com/masterchefstb

Список участников, которые продолжат борьбу в кулинарном шоу:

  1. Сергей Денисов
  2. Артем Янковой
  3. Юлия Акименко
  4. Анастасия Погосова
  5. Руслан Лучков
  6. Руслан Шилин
  7. Лиля Сорокина
  8. Киеу Тхук Ань (Аннушка)
  9. Петр Косовский
  10. Андрей Боденко
  11. Александра Ефименко

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