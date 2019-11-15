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"МастерШеф" 9-й сезон: кто покинул шоу в двенадцатом выпуске

Узнайте, кто попал в десятку лучших кулинаров-аматоров Украины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:02
Анастасия Погосова
Анастасия Погосова
Фото: Instagram.com

В двенадцатом выпуске кулинарного проекта "МастерШеф" 9-й сезон за шаг до десятки лучших кулинаров-аматоров Украины шоу покинул один участник. Отметим, что в прошлом эфире все участники, которые надели черные фартуки, справились с заданием и остались в шоу. Но сегодня, удача не улыбнулась Анастасии Погосовой.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

В битве черных фартуков сошлись: Киеу Тхук Ань, травести-дива Руслан Лучков, Руслан Шилин, Андрей Боденко, Анастасия Погосова и возлюбленная Петра Юлия Акименко. Им предстояло доказать, что именно они достойный попасть в десятку самых сильных кулинаров страны.

INSTAGRAM (@masterchefstb)

Участники "МастерШеф", которые дошли до 12-го эфира, привыкли к тому, что финальная битва самая сложная и наполнена необычными заданиями. Но не на этот раз! Судьи поставили лишь одно условие – приготовить за 1,5 часа десерт из овоща! Аматоры такого не ожидали, ведь на первый взгляд задание – проще простого. Но как приготовить сладкое блюдо из овоща?

С этим заданием не справилась Анастасия Погосова. Сегодня она покинула проект в шаге от лучшей десятки.

Список участников, которые попали в ТОП-10 лучших кулинаров-аматоров Украины:

  1. Сергей Денисов
  2. Артем Янковой
  3. Юлия Акименко
  4. Анастасия Погосова
  5. Руслан Лучков
  6. Руслан Шилин
  7. Лиля Сорокина
  8. Киеу Тхук Ань (Аннушка)
  9. Петр Косовский
  10. Андрей Боденко
  11. Александра Ефименко

Ранее мы писали, как прошел 11-й выпуск "МастерШеф" 9-й сезон.

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