"МастерШеф" 9-й сезон: кто покинул шоу в двенадцатом выпуске

Узнайте, кто попал в десятку лучших кулинаров-аматоров Украины

Анастасия Погосова Фото: Instagram.com

В двенадцатом выпуске кулинарного проекта "МастерШеф" 9-й сезон за шаг до десятки лучших кулинаров-аматоров Украины шоу покинул один участник. Отметим, что в прошлом эфире все участники, которые надели черные фартуки, справились с заданием и остались в шоу. Но сегодня, удача не улыбнулась Анастасии Погосовой.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

В битве черных фартуков сошлись: Киеу Тхук Ань, травести-дива Руслан Лучков, Руслан Шилин, Андрей Боденко, Анастасия Погосова и возлюбленная Петра Юлия Акименко. Им предстояло доказать, что именно они достойный попасть в десятку самых сильных кулинаров страны.

15 Ноя 2019 в 11:40 PST INSTAGRAM (@masterchefstb)

Участники "МастерШеф", которые дошли до 12-го эфира, привыкли к тому, что финальная битва самая сложная и наполнена необычными заданиями. Но не на этот раз! Судьи поставили лишь одно условие – приготовить за 1,5 часа десерт из овоща! Аматоры такого не ожидали, ведь на первый взгляд задание – проще простого. Но как приготовить сладкое блюдо из овоща?

С этим заданием не справилась Анастасия Погосова. Сегодня она покинула проект в шаге от лучшей десятки.

Список участников, которые попали в ТОП-10 лучших кулинаров-аматоров Украины:

Сергей Денисов Артем Янковой Юлия Акименко Анастасия Погосова Руслан Лучков Руслан Шилин Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Андрей Боденко Александра Ефименко

Ранее мы писали, как прошел 11-й выпуск "МастерШеф" 9-й сезон.

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